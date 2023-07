Nuevo test de personalidad: la postura de tus piernas al sentarte dice mucho de ti

Acertijos visuales y test de personalidad son unos de los entretenimientos del momento. Este tipo de publicaciones, que se hacen virales con rapidez, están gozando de un inesperado éxito gracias a las redes sociales. Suponen además un divertimento para todo tipo de personas: las que quieren poner a prueba sus destrezas encontrando objetos ocultos y retando a sus amigos, y las que están interesadas en conocerse un poco mejor a sí mismas. Estos días hemos publicado 'Lo primero que veas en este test visual desvelará si tu personalidad es optimista o pesimista' y 'Dime qué es lo primero que ves en esta imagen y te diré cuál es tu mayor temor: el nuevo test visual', pero hoy te animamos a que elijas una de estas cinco posturas de piernas al tomar asiento para saber algo más sobre ti.

No, esta vez no vamos a retarte con imágenes imposibles y búsquedas. Lo único que vamos a pedirte es que nos digas cuál de las cinco posturas de piernas sentadas que se ven en la imagen es la que más se parece a la tuya. Recordaremos la ilustración a continuación y mientras puedes ir pensándolo si todavía no lo tienes claro o te decantas por varias. En esta ocasión no vale elegir más de una, porque solamente hay una explicación para cada una de ellas. Tómate tu tiempo y fíjate bien en todos los detalles, puesto que de tu elección va a depender lo que tenemos que decirte acerca de tu personalidad, lo bueno y lo malo, por eso debes ser sincero y elegir una de las figuras.

Con este test de personalidad podrás saber algún dato sobre ti mismo que ignorabas o no apreciabas, sobre aquellos escollos que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida y sobre la opinión que los demás tienen de nosotros. Tal y como advertimos en este tipo de test de personalidad virales, se trata únicamente de un divertimento y no deberías darle más importancia que esa al resultado. De hecho, lo gratificante de estas pruebas es que te ayudan a hacer una reflexión sobre tu personalidad o aspectos de nuestra vida que no siempre analizamos.

Imagen del test

¿Cómo colocas las piernas al sentarte?

Resultados del test

Una vez que hayas escogido una de cinco figuras que te proponemos podrás descubrir su significado. Estos son los resultados:

Opción A

Si te sientas con las rodillas casi tocándose y las puntas de los pies hacia dentro es que eres una persona creativa y encantadora aunque algo infantil. Tienes habilidad para hacer varias cosas a la vez, pero te cuesta focalizarse en una sola tarea durante mucho tiempo. Haces que las personas de tu entorno se sientan bien, pero hablas antes de pensar las cosas y a veces te arrepientes. No te tomas en serio tus problemas y crees que se resuelven solos; sin embargo, cuando esto no ocurre, le pasas la responsabilidad a terceros.

Opción B

Si te sientas cruzando una pierna por encima de la otra es que eres una persona soñadora con una gran imaginación. Tienes una mente llena de ideas frescas que la gente encuentra interesantes, por eso te consideran el alma de la fiesta. No soportas la rutina, te gusta viajar y aprender cosas nuevas. Tomas decisiones con facilidad, cambiar de peinado cada poco tiempo y no echas raíces en ningún lugar concreto porque no malgastas tu tiempo en lo que no te hace feliz.

Opción C

Si te sientas con las rodillas abiertas y los talones juntos es que piensas cuidadosamente tus opiniones antes de tomar una decisión, con el deseo de que todo salga perfecto. Eres selectivo e incluso quisquilloso, además de desorganizado. Sin embargo, tu caos tiene una cierta lógica y cada cosa encuentra su lugar aunque sí tienes dificultades para focalizar tu atención en alguna tarea. Hay gente que te ve engreído porque a veces deslegitimas lo que dicen los demás.

Opción D

Si te sientas con las piernas dobladas en 90 grados y una paralela a la otra es que eres una persona que no te gusta expresar tus emociones en público y te sientes incómoda cuando se discute delante de ti. Tampoco estás a gusto besando o dando abrazos a los demás. Los demás te ven como alguien un poco pedante, que siempre parece saberlo todo y lo comunica de una forma altiva. Además, no sabes gestionar muy bien las bromas y te lo tomas todo muy en serio.

Opción E

Si te sientas con una pierna pegada a la hora e inclinadas hacia un lado es que te tomas la vida con mucha calma a pesar de las prisas que te intenta imponer la sociedad. Eres una persona obstinada, persistente y que nunca te rindes hasta lograr tus objetivos. El aspecto físico es muy importante para ti y te esfuerzas mucho por estar lo mejor posible. Sin embargo, no basta para confiar en ti misma, una asignatura pendiente. Eres además muy sensible a las críticas.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

