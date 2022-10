El intento de zasca de Rita Maestre a Almeida que se le ha vuelto en contra: "¿Y con Carmena?"

A Rita Maestre su chascarrillo de este jueves no le ha salido todo lo bien que esperaba cuando lo planeó en su cabeza. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, estaba en la diana de la portavoz de Más Madrid, pero finalmente los tuiteros le han ayudado a esquivar los dardos. Ella se ha servido de un tuit del Zulista para criticar al regidor y lo que había dicho hace meses sobre la Ley de la Vivienda que había presentado el Gobierno.

En concreto, aquel primero de febrero, Almeida había criticado el "intervencionismo" en el mercado de la vivienda y sostenía que Madrid aplicaría sus propias medidas porque "han dado resultado". Aclaraba que "no somos insumisos a una norma legal, pero tenemos claro que seguiremos aplicando nuestras políticas, que son las que han dado resultado", rechazando la legislación sobre el control de precios en las zonas más tensionadas.

En este contexto, Almeida había añadido también que "las políticas de intervención no favorecen el dinamismo del mercado de la vivienda", defendiendo que "hay mecanismos similares en Berlín a los que se pretende y no han funcionado". El alcalde abogaba entonces por aportar "seguridad jurídica, certeza... pero no de mayor intervencionismo" y Rita Maestre ha querido tirar de hemeroteca para intentar sacarle los colores meses después.

"Dinamismo de mercado"

Lo ha hecho compartiendo un tuit en el que se denunciaba la venta de un bajo interior en Numancia (Madrid) en el que los espacios son ínfimos y siendo un poco corpulento ni siquiera se podrá ni cocinar. La de Más Madrid ha añadido aquella frase de "las políticas de intervención no favorecen el dinamismo del mercado de la vivienda" y ha puesto las imágenes del zulo como ejemplo irónico de este "dinamismo de mercado":

Almeida: "Las políticas de intervención no favorecen el dinamismo del mercado de la vivienda".



El dinamismo del mercado: https://t.co/pMhpRTIcAY — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) October 27, 2022

Sin embargo, aunque el zasca estaba muy bien traído por parte de Maestre, los tuiteros se han empeñado en demostrarle que quizás su partido también tiene parte de responsabilidad:

Creo que no hace falta ser un lince para darse cuenta de que ese zulo también estaba en la época de cuando eras portavoz del gobierno. — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) October 27, 2022

Ufff, estoy acostumbrada a mi piso de izquierdas de 130m2, si viviese ahí me daría ansiedad. — Fatima Mansouri! 🇩🇿🌈 Islam & Feminismo!! 💪🏿💖 (@FatimaTrans) October 27, 2022

Da las gracias a Carmena que paralizó todas las promociones de futuras viviendas en Madrid haciendo que subieran los precios de los pisos. — Edu Rubio 🇪🇸 (@edublond) October 27, 2022

Rita. Esos pisos no existían con Carmena o cómo? Cómo podéis tener la cara tan dura? — Hiprogresía (@gobiernobuleria) October 27, 2022

Si alguien lo compra es responsabilidad suya. Todo ha subido. La electricidad de las zonas comunes, el gas de la calefacción central que debes pagar porque el inquilino te puede denunciar ya que has alquilado un piso con calefacción, el sueldo del portero si lo hay. pic.twitter.com/VfpxE0TFVV — Begoña Lindenbusch 𓇓𓏞𓁐 🇪🇦🇺🇸 𓇾𓌸𓂋𓆵𓇋𓊖𓊖 (@BLindenbusch) October 27, 2022

El éxito del intervencionismo. pic.twitter.com/nZ1v3NRDCu — Jorge M. Sadia 🦁🇺🇦 (@jorge_m_sadia) October 27, 2022

Ups! que donde gobierna tu amiga también hay zulos… 🤔🤔https://t.co/A2JLvho6JW — Iván 💙 (@IvanM37) October 27, 2022

Hay que calcular muy bien los zascas que se quieren dar para que no vengan de vuelta.

