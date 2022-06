El último bocadillo viral de Ginés que le enseñó Pablo Motos: "Este es de alpiste y más digital"

Ginés es uno de los tiktoker de moda. El ubetense hace unos bocadillos de escándalo y ha encandilado ya con su naturalidad y desparpajo a cientos de miles de personas. Tanto es así que EL ESPAÑOL lo entrevistó hace apenas tres meses, cuando tenía 750.000 seguidores. La cifra, a día de hoy, se ha duplicado: sólo en la red social china ostenta un millón y medio de seguidores.

Cada día, el andaluz sube un bocadillo. En esta ocasión, tal y como reconoce él mismo, se graba un poco más tarde de lo habitual. El motivo es bueno: "No hemos parado con las cervecejas". Esta vez, el bocata asegura que es con alpiste, "más digital". Además, la primera vez que lo vio fue "con Pablo de las Motos".

Ginés lo deja claro al principio. El pan que utilizará tendrá semillas. "Bocadillo de alpiste, como el otro día. Hoy va a ser un bocadillo más digital", dice. En realidad, se refiere a que es vegetal, aunque incide varias veces en la broma.

"Vamos a echarle hoy, como es vegetal, con alpiste, aceite de la cooperativa, de La Carrera", comienza explicando sobre la receta. "Hoy por primera vez lo voy a hacer de tortilla de clara de huevo", continúa.

Se lo dedica a su amigo Miguel Ruiz y asegura que se lo va a comer porque está "esmayao" —expresión andaluza para referir que está muerto de hambre—.

"Le vamos a echar choped de pavo. Esto está buenísimo. Lechuga de colores. Ahora atún. Ahora me lo trinco hasta las cepas. Que empape ahí. Esto es un bocadillo digital. Vegetal, que me he equivocado", termina por decir.

Ginés apunta que tras este último vídeo y después de hacerlo con las manos vendrán las críticas. "Que si 'pa' acá, que si 'pa' allá, que siempre con las manos...".

Una vez que se lo termine, con la tregua que da el calor estos días, Ginés advierte: "Vamos a dormir la siesta".

El auge de un tiktoker

“Hay una hierba que se llama corregüela y que le gusta mucho a los conejos”, explica Ginés. Por eso, su padre se echaba un saco al hombro y todas las mañanas iba a cogerla. “Antoñito, ¿adónde vas? A por corregüela para los conejos, decía él… Así una vez y otra hasta que al final le llamaban ‘el corregüela’”.

Ginés es el mayor de cinco hermanos (tres hembras y dos varones). Siempre ha estado muy unido a su padre. De pequeño solía coger los huevos a escondidas, les hacía una incisión arriba y abajo y absorbía (“si cortas solo un agujero, el aire no hace presión y no sale”). Luego, los dejaba como si nada en el nido. Cuando su padre volvía, se encontraba la sorpresa y le hacía la broma: “Qué raro, tiene que haber algún bicho que viene y se los come… ¿Tú lo has visto, Ginés?”. Y Ginés ‘el travieso’ se partía de risa, claro.

