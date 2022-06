Enfurecido zasca del camionero rojo Basilio a Rafa Hernando: "Entre borrachera y borrachera..."

Rafael Hernando, además de senador por el Partido Popular de Almería y Secretario Tercero de la Mesa del Senado, es una persona muy activa en Twitter. Su último mensaje en la red social ha consistido en una defensa de la etapa en que su partido estuvo gobernando con Mariano Rajoy como presidente. Algo que no ha gustado a Basilio, uno de los camioneros más populares, quien no ha dudado en contestarle duramente como ya hiciera antes con otros políticos de derechas.

Entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 2018 el Congreso de los Diputados debatió la moción de censura presentada por el PSOE contra el presidente Rajoy. La aprobación del texto con 180 votos a favor por 169 en contra supuso un punto final anticipado a ese gobierno del PP y la investidura como presidente de Pedro Sánchez. Cargo que ha mantenido tras las elecciones celebradas hace dos años en los que ha pasado de todo.

La visión de Hernando de esta legislatura y todo lo acontecido tras aquella moción de censura, ahora que se cumplen cuatro años, es claramente negativa: "Inflación récord del 8,7%, deuda pública y déficit disparados, 65 mil millones de euros, agujero de las pensiones, el PIB atrancado, líderes de paro de la UE, gobierno ineficaz y a bofetadas", ha escrito.

El camionero autodenominado "rojo y punki" Basilio no ha dudado en entrar al trapo y dejarle las cosas claras a Hernando. Basilio cree que el senador del PP no ha tenido en cuenta factores tan importantes como la pandemia mundial por covid o la desgracia del volcán de La Palma: "Haz la comparación en cualquier otro país con el color de gobierno que quieras", le ha dicho.

Hernando no ha contestado a Basilio, pero sí que han salido a defenderle sus seguidores. Algo que no ha echado para atrás al camionero, quien ha rebatido con datos y su particular estilo a los tuiteros que han argumentado en su contra. Eso sí, también han hablado los que opinan como Basilio:

Entiendo que entre borrachera y borrachera no te has enterado de que ha habido una Pandemia mundial, una erupción volcánica, una guerra y una crisis a nivel mundial.

Haz la comparación en cualquier otro país con el color de gobierno que quieras. — Bulldog Punk (@vigobulldog) June 1, 2022

Sobre todo las que recaudó V🤮 X — Bulldog Punk (@vigobulldog) June 1, 2022

Yo la hago. Italia: situación similar

- Inflación: 3,8 frente al 8,7.

- Pensiones: Acuerdo en octubre de 2021. Esala agujero.

- PIB: El de Italia tiene previsión de aumentar un 2,6% España estancada.

- Paro de un 8,3 frente al 13,5.

Hay veces q es mejor no hablar. https://t.co/bNVlFKUjW7 — Reyes Fdez-Villaverde 🇺🇦 (@ReyesFdez) June 1, 2022

Eres un calamidad y un descerebrado! Y la pandemia? Y la guerra? https://t.co/PE04aVx9v3 — TRT (@gonchite) June 2, 2022

Cuentanos los datos del paro. Venga desde el bar del senado, https://t.co/RJrEd1X4zv — Boro (@DavidFe39099302) June 2, 2022

Siempre echando la culpa a otros y poniendo excusas.Siempre que gobierna PSOE vamos a pique. Ya está bien de poner excusas por las que toda EU ha pasado y la mayoría de los países están mucho mejor que el nuestro. — Mari (@marian75m) June 2, 2022

