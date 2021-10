La protesta de Laura Pausini contra la homofobia que ha conquistado a media España

Te puede gustar o no su música, pero todo el mundo ama a Laura Pausini. Después de su paso por varios programas de las televisiones españolas hemos podido conocer a la mujer que hay detrás de un nombre que se instaló en el panorama musical en los noventa y su naturalidad nos ha conquistado. En esta misma línea, estos días ha vuelto a ver la luz una entrevista que le hicieron en noviembre de 2013 que supone todo un alegato en favor del matrimonio igualitario.

Un breve vídeo de TikTok en el que Pausini le paraba los pies a un entrevistador homófobo ha prendido la mecha de la búsqueda que los tuiteros han realizado en la hemeroteca para sacar a la luz la entrevista íntegra de la italiana, que no tiene desperdicio. "Sí, tengo varias amigas lesbianas, varios amigos homosexuales, ¿qué problema hay?", responde la cantante, zanjando con un contundente: "René, pórtate bien, eh. Porque los heterosexuales italianos pegan, especialmente a mujeres".

aprendan a detectar las red flags con la velocidad de Laura Pausini pic.twitter.com/AzomedS0Xb — 🎃perra nostálgica🎃 (@josernestosoto) October 26, 2021

El René al que se refiere Pausini es el presentador y entrevistador mexicano René Franco, que la ha entrevistado en varias ocasiones. Aquel día, el 6 de noviembre de 2013, ella explicó sin tapujos por qué no se había casado con su pareja Paolo Carta, con el que comparte su vida desde 2005 y tienen una hija en común. "Yo vengo de una tierra que se llama Italia en el que los seres humanos no tienen el mismo derecho a ojos de la ley cuando hablamos de casarnos", empezó exponiendo.

Fue tres años después de esa entrevista, en 2016, cuando el Parlamento italiano dio luz verde a la unión civil de personas del mismo sexo aunque sin la opción de adoptar, pero en el momento de la entrevista el colectivo LGTB no tenía ni siquiera esa igualdad de derechos. No obstante, Franco se hacía el tonto para que Pausini entrase de lleno en el debate y asegurase que "si mi mejor amiga quiere casarse pero no puede porque es lesbiana, yo no me voy a casar".

exacto, ella no quería casarse hasta que su amiga no tuviera los mismos derechos que ella pic.twitter.com/qB5NA8lu0R — euge 🕊 (@eugeftpausini) October 27, 2021

"también como protesta, si mis amigos gays no pueden casarse, por qué yo debo casarme?" stan laura pausini pic.twitter.com/HUfnBRuw3y — euge 🕊 (@eugeftpausini) October 27, 2021

Las palabras de Laura Pausini han sido recibidas con una ovación en las redes sociales, que han aplaudido su paciencia con la homofobia de Franco y su capacidad para detectar esas "red flags", alarmas o advertencias sobre la conducta negativa del otro, ante las que ha permanecido firme sin dejarse llevar por el discurso reaccionario del presentador que sigue siendo, lamentablemente, el de mucha gente.

Sin ir más lejos, este pasado miércoles, el Senado italiano ha bloqueado por sorpresa la ley contra la homofobia y la transfobia que fijaba penas de hasta cuatro años de cárcel por violencia u hostigamiento por motivos de sexo, género, orientación sexual o identidad de género, un proyecto legal que había sido refrendado previamente por la Cámara de Diputados.

