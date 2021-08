La abusiva 'oferta laboral' que indigna a las redes: "Te pago 2 euros por hacerme la cama"

Las ofertas laborales abusivas de la hostelería se multiplican en verano y en La Jungla hemos dado cuenta de ellas en múltiples ocasiones, como en esta que ofrecían una media jornada de 12 horas. Sin embargo, no es este el único sector precarizado ni mucho menos. Las trabajadoras del hogar también sufren lo suyo para encontrar empleos donde se cumplan los convenios y se velen por sus derechos laborales.

Uno de los últimos abusos que ha trascendido en este ámbito nos lleva hasta Pozuelo de Alarcón, donde en vez de una trabajadora del hogar parece que necesitan una esclava. La oferta la ha denunciado públicamente la Asociación de Mujeres Empleadas de Hogar y Cuidados (Sedoac) en su cuenta de Instagram. Son varias las capturas de la conversación de WhatsApp donde la familia ofrece unas condiciones de explotación laboral absoluta a una persona interesada en el puesto.

Le explican a la mujer que el horario sería de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a jueves, y de 8 de la mañana a 4 de la tarde los viernes. Eso sí, los viernes quizás tendría que trabajar más horas si la pareja quería salir de cena. Todo esto por un salario de 750 euros mensuales y sin que la trabajadora estuviese dada de alta en la Seguridad Social, todo un despropósito y una ilegalidad.

Entre las tareas que le han pasado a la trabajadora para realizar en el empleo durante cada jornada está la de ocuparse del bebé, limpiar la casa, salir a dar un paseo con el pequeño, preparar la comida y poner la mesa para toda la familia, poner lavadoras y planchar la ropa:

La mujer que optaba al puesto mostró su disconformidad al recibir la oferta, observando que Pozuelo es "zona buena" y añadiendo que "una pena que estén buscando una esclava y no otra cosa, todo ese trabajao y esas horas por una miseria de dinero. Encima cagándose en la ley porque ni siquiera pagan la Seguridad Social (...). Ojalá algún día se les acabe el chollo. Gracias y suerte con la búsqueda de esclava", contestó.

Después de la contundente respuesta de la trabajadora, el empleador no agachó las orejas ni lo dejó pasar, sino que intentó darle la vuelta a la tortilla queriendo despreciar a la mujer: "Lo que es usted es una auténtica maleducada y retrasada. Y cambio la oferta: a ti te pago 2 euros porque vengas a hacerme la cama todo los días y me pongas los zapatos. Piénsatelo y me dices", concluyó.

Desde Sedoac han destacado que este "es el tipo de empleador que debería ser perseguido y sancionado, es un chollo lo que tiene montado" y han enviado "un gran aplauso a nuestra compañera, que no solo le dijo sus verdades con muchísima educación, sino que puso en valor todo lo que implica realizar tareas de cuidado y cuidarse en su trabajo".