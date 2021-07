El inesperado reproche de José Manuel Soto al rey Felipe VI en su visita a Perú

Pedro Castillo tomaba el pasado jueves posesión como nuevo presidente de Perú en un acto al que ha acudido el rey Felipe VI. Sin embargo, la presencia del monarca español no le ha impedido pronunciar un discurso fuertemente anticolonialista al primer campesino que llega a la Presidencia del país, el cual ha sido muy crítico con la figura de los reyes de España y su pasado de "explotación" en América Latina.

"Tres siglos de explotación cuando Perú perteneció a la Corona española (...) y que permitió explotar los minerales que sostuvieron el desarrollo de Europa, en gran parte con la mano de obra de los abuelos de muchos de nosotros", acusó Castillo, ahondando en que "llegaron hombres de Castilla que, con la ayuda de múltiples felipillos y aprovechando un momento de caos y desunión, lograron conquistar al estado que hasta ese momento dominaba gran parte de los Andes centrales".

No le tembló la voz a Castillo al pronunciar estas palabras delante del monarca que, horas antes del discurso, se había reunido con él. De hecho, el nuevo presidente difundía entonces la fotografía en las redes sociales asegurando que "tuvimos un agradable encuentro con el rey Felipe VI de España. Conversamos sobre los vínculos culturales de ambos países y sobre el fortalecimiento de nuestros lazos de amistad".

La indignación de Soto

No obstante, sus acusaciones posteriores han generado un gran malestar en muchos sectores del país. Desde Vox, sin ir más lejos, Santiago Abascal ha dicho que "los aliados del Gobierno insultan al rey y a España y el Gobierno colabora para que el insulto se convierta en afrenta, no puede sorprender". Sin embargo, otros han señalado a Felipe VI considerando que debería haberse ido del acto, tal y como ha hecho el cantante José Manuel Soto:

El Rey de España humillado por el nuevo Presidente de #Perú , q basa en el indigenismo y en la agenda comunista bolivariana su discurso de investidura. Quien pueda q salga corriendo, aquel hermoso país va tras los pasos de #Venezuela …#FelipeVI debería haberse levantado e irse — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) July 29, 2021

Para Soto el rey ha sido "humillado" por el presidente peruano y debería "haberse levantado e irse", algo que no hizo. Las reacciones al tuit del andaluz se multiplican, pero la mayoría no acaba de estar de acuerdo con él. Si bien coinciden en que Castillo se ha pasado de frenada, sostienen que Felipe VI no podría haberse ausentado:

El Rey tiene una educación que no tiene Castillo, ni Pedro Sánchez, que es quién lo ha puesto a los pies de los caballos. — Rafael Lora (@Rafael_Lora_) July 29, 2021

La izquierda siempre mirando al futuro. Ahora va a resultar que después de 500 años, los españoles vamos a seguir teniendo la culpa de que sean un país subdesarrollado — jaime alcaide mir (@jaimealcamir) July 29, 2021

Con el reinado tan esperanzador q tenía por delante. Un hombre serio, preparado, formal, con imagen impecable...y le ha tocado este (des) gobierno dispuesto a trocear España y a cargarse la monarquía...qué desperdicio! — Angeles Aguirre (@aje_aguirre) July 30, 2021

Le tendría que haber dicho también “Porque no te callas”, y largarse. Ya está bien de ser el felpudo de estos comunistas. — Gloria (@Gloribahe) July 29, 2021

Castillo y #SánchezDimisión intentan humillar a quien constitucionalmente es símbolo de la Nación española.

Ya ha visto que no han conseguido humillar al rey de España.

A palabras necias oídos sordos... y un por qué no te callas de vez en cuando no vendría mal. — Abalo Delgado (@AbaloDelgado) July 30, 2021

El que queda en evidencia es el que ofende gratuitamente desde el absurdo. Don Felipe tiene una clase que está por encima de todos ellos a niveles estratosféricos. Orgullosa del Jefe del Estado de mi país, España. Eso se llama SABER ESTAR. — Sandra López Castell (@SandraLpezCast2) July 29, 2021

No se fue por educación. Está muy por encima de la ralea chabacana q se ha hecho con el poder.

Menos de un año en vender por piezas machu pichu y dejar Perú como un solar — Rafaballesteros (@Rafaballestero7) July 29, 2021

Yo me hubiera quedado igual que el, ver a ese personaje dando semejante discurso con ese sombrero no hay humillación que lo supere. — Gonzalo1098 (@Gonzalo10981) July 29, 2021

Humillado por Pedro Sánchez que ya sabía adónde le enviaba. Sin embargo no lo veía conveniente a la inauguración del año judicial. — jose francisco 🇪🇸🇦🇹🇧🇪🇨🇵🇨🇿🇩🇪🇬🇧🇭🇺 (@jfernadi1965) July 29, 2021

No puede irse. Pero una vez en España espero conteste a este señor llamado Castillo en justicia a nuestra historia — José Ignacio San Martin (@JosIgnacioSanM7) July 29, 2021

Eso sí, también han valorado que quizás el emérito hubiese empleado con Castilla aquella famosa frase de "¿por qué no te callas?" que le espetó a Hugo Chávez.

