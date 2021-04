El aplaudido alegato de Errejón contra la homofobia: "Nunca me han dicho que no soy normal"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha vuelto a protagonizar una intervención viral en el Congreso de los Diputados y esta vez no ha sido porque un diputado del PP le haya recomendado que fuese al médico, sino por haber hecho un alegato a favor de los derechos de las personas LGBT y en contra de la homofobia que todavía campa a sus anchas en nuestro país a pesar de estar en pleno siglo XXI.

Errejón le ha preguntado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, qué hará el Gobierno para frenar las agresiones homófobas y, después de haber recibido respuesta por parte del socialista, el diputado ha dado él mismo un discurso desde el "privilegio" de ser heterosexual. "Cada vez que denunciamos en esta cámara la desigualdad de derechos alguien nos dice que esto es por rencor o por odio: es exactamente por lo contrario, por amor al otro", ha empezado.

Ha continuado diciendo que "soy un privilegiado: yo nunca he tenido que soportar chistes de un tío en la cena de Navidad sobre mi orientación sexual. Yo nunca he tenido que mirar alrededor para decidir si le cojo la mano a mi pareja o no por la calle. A mí nunca me han dicho que no soy normal o que soy un desviado, ni he tenido que disimular la pluma en el colegio para que no me partan la cara".

"El odio se siembra"

"A mí nunca me han esperado en la puerta de mi casa para llamarme engendro, perseguirme y darme una paliza, como le hicieron a Eva Vildosola", añadió antes de concluir: "Es muy sencillo: que aquello que nunca me ha pasado a mí, no le pase nunca más a nadie en España". Ha recordado Errejón que "el odio no viene del cielo" y que hay quien alienta la homofobia: "El odio se siembra; se siembra cuando se dice primerlo que los que van a las colas del hambre son subvencionados, cuando se pone un anuncio electoral racista, y luego se ve que le parten la cara a un niño de 12 años en Guadalajara".

Yo nunca lo he tenido que aguantar. Y nadie debería. pic.twitter.com/csTSM5JhH1 — Íñigo Errejón (@ierrejon) April 21, 2021

Marlaska ha asegurado que está "totalmente de acuerdo" con Errejón y le ha respondido a su mensaje sobre los privilegios valorando que había sido un afortunado: "Qué suerte ha tenido usted en la vida, porque otros muchos no han sido tan afortunados. Es cierto que muchos compartimos los valores para que no se repita, no solo en Chueca, sino también en Núñez de Balboa", concluyó. Pero además, en Twitter también han querido aplaudir el discurso del líder de Más País con mensajes como estos:

Yo, seguramente para no tener que aguantar, me negué a aceptarme hasta que tenía casi 50 años. Por eso trabajo ahora cada día desde el activismo en @chiguitxslgtb para que nadie más tenga que aguantar todo eso — Pedro Azaola (@pedroazaola) April 21, 2021

El éxito del discurso de Errejón seguro que también se debe a la falta de constumbre de escuchar un relato en positivo en el Congreso.