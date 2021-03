La rocambolesca teoría sobre los orígenes de Diego, de 'La Isla de las Tentaciones'

La Isla de las Tentaciones ha llegado a su fin, pero todavía siguen llegándonos los ecos de lo que hacen sus concursantes en su nueva vida como instagramers y tiktokers. Quizás el que ha saltado al estrellato viral con más claridad ha sido Diego, el exnovio de Lola. No obstante, este hombre no pasará a la posteridad por las infidelidades de su pareja en el programa o por su idilio con Carla, sino por un vídeo de apenas unos segundos que ha servido para que España entera se ría de él.

El bueno de Diego le había pedido a sus seguidores en las redes sociales que le preguntasen lo que quisieran, que él les iría contestando a través de las stories de Instagram y después lo subiría a TikTok. En una de las preguntas, el cántabro se vino muy arriba para contarles a los fans que su serie favorita era Vikingos, "la puta mejor serie", sale diciendo mientras lanza unos puñetazos al aire poseído —creemos— por alguno de los personajes:

Sí, la verdad es que el vídeo es para verlo en bucle durante un buen rato; pero si habéis podido desengancharos os contaremos la segunda parte de la historia sobre Diego y su pasión vikinga. Y es que resulta que el chaval ha salido a explicar que le gustaba tanto la serie porque cree que es descendiente de los vikingos que llegaron hasta las costas de Cantabria y publicó un escrito al respecto en su Instagram.

"Mi familia paterna es de Astillero (Cantabria), un pueblo situado muy cerca de Laredo, en donde en el siglo XI los vikingos entablaron relaciones comerciales con los cántabros de aquella época. Tuvieron mucho contacto y se juntaron entre ellos (...). Los vikingos, aunque se les caracteriza muchas veces como rubios, gran parte de ellos, en realidad, eran moreno con los ojos azules. Muchos de ellos tenían la enfermedad de psoriasis", escribió Diego.

Añadió, además, que en su familia "somos todos morenos y con los ojos azules (yo soy el único que los he sacado verdes, pero el resto de mi familia los tiene azules), y en mi familia paterna tenemos la enfermedad de la psoriasis (yo no la tengo porque salta una generación: mi padre la tiene, mi hermano y yo no, mi abuelo no la tiene; pero mi bisabuelo sí la tenía". Obviamente, la delirante teoría de Diego no se diluyó en sus stories y llegó a Twitter:

Y en Twitter es donde, como casi todo, ha servido para que los tuiteros se mofasen del bueno de Diego y sus supuestos antepasados vikingos con psoriasis:

Yo soy de familia gallega y valenciana pero vivo en madrid, lo normal es que hubiera salido cocainomano, pero no por q por los visto se salta una generación, mi padre es cocainomano y mi bisabuelo lo era pero yo y mi hermano no, lo que quiere decir que mis hijos lo serán. — 25 años dando por saco💜🏟️💜 (@miralless10) March 20, 2021

NO ME QUIERO ASUSTAR INNECESARIAMENTE, PERO SOY CÁNTABRO, VIVO EN ASTILLERO, SOY MORENO CON OJOS AZULES Y DOY GRACIAS A ODIN POR ELLO. — Chisco 💢 (@chiskurcio) March 20, 2021

- Nos veremos en el Vallhalla.

- Qué coño dices José Luis. pic.twitter.com/9bwePEQjG5 — César (@Cesar_getafe) March 20, 2021

A mí me ha salido psoriasis durante la cuarentena ¿Qué soy, vikinga tardía? — Miren Jaurne 👸 (@Mimi_XXL) March 20, 2021

Escucha que mi madre es gallega y tiene soriasis, no seré yo el putisimo ragnar lotbrok hijo de paco nieto de felipe no? — Daker ۞ 💖💜💙 (@Daker0910) March 20, 2021

YO ME MUERO JAJAJAJAJA pic.twitter.com/7eBpkztXqK — Nuria Garzon Garcia (@Nurgaar) March 20, 2021

El 'pelotazo' con Amazon

Sin embargo, Diego ha hecho un ande yo caliente, ríase la gente de manual y ha aprovechado el tirón viral para aceptar la propuesta de Amazon Prime Video y ser el protagonista del último anuncio promocional de la serie Vikingos a través de TikTok:

Hemos querido saber si la hilarante teoría de Diego se sostiene de alguna forma y hemos acudido al blog del escritor y fotógrafo manchego, experto en la historia de los normandos en español, Manuel Velasco. Sí se ha constatado que los vikingos, además de a Galicia y a Asturias, habrían llegado a las costas de Cantabria y, más concretamente, en el siglo XI en la zona de Laredo, tal y como resalta Diego.

La información que ha llegado de aquel desembarco proviene más del ámbito de la leyenda que de la historia, porque hay varios cuentos populares que hablan sobre el tema y ensalzan las ocurrencias de los lugareños para librarse de los vikingos, así como la belleza cautivadora de las cántabras. Uno de los testigos tangibles del paso normando por Cantabria es la roca que apareció en Miengo y se destruyó en los años 80. Era un bloque calizo de 2,5 por 2 metros y casi 1 metro de espesor que fue bautizada como la piedra vikinga. Eso sí, sobre la psoriasis no hemos encontrado nada concluyente.