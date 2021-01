La respuesta menos elegante de Vox a la 'profecía' de Isa Serra sobre Abascal

Isa Serra, coportavoz de Podemos, ha saltado a la palestra esta semana por sus incendiarias declaraciones en una entrevista con Europa Press. La madrileña ha establecido un paralelismo entre lo sucedido durante el asalto al Capitolio y un hipotético futuro en el que Santiago Abascal asaltase el Congreso de los Diputados ataviado con cuernos mientras Pablo Casado e Inés Arrimadas se lamentaban por haberle dado alas a los de Vox pactando con ellos.

Incidiendo en que el altercado en Washington muestra los peligros del "blanqueamiento de la ultraderecha", no descarta que en España pueda darse "algo similar" dentro de un tiempo. "No me sorprendería si en unos años vemos entrar en el Congreso a Abascal con cuernos y ver a Casado y Arrimadas poniendo tuits diciendo qué barbaridad, pero habrá sido demasiado tarde".

Ella no ha esquivado la denominación de "golpe de estado" para lo ocurrido en el Capitolio y aboga por "sacar lecciones" para que no vuelva a suceder porque, considera, se ha "subestimado a la extrema derecha en todo el mundo". En el caso concreto de España, afirma Serra que situaciones como la del chat de antiguos militares que hablan de "fusilar a 26 millones de personas" y que Vox estaría alentando al hablar "constantemente" de un Gobierno "ilegítimo":

Isa Serra: "No me sorprendería ver entrar en el Congreso a Abascal con cuernos"

Las palabras de Isabel Serra han generado una gran polémica en las redes sociales, donde sus críticos se han despachado a gusto con comentarios como estos:

Una delincuente, portavoz de un partido condenado y lleno de delincuentes y demás morralla dando lecciones de no sé qué... el blanqueamiento lo hacen los medios dándole voz a esta panda de inadaptados — Periodista Infiltrado (@infiltradoxxxx) January 7, 2021

La delincuente Isa Serra imagina a Santi Abascal entrando en el Congreso!

Eso sería normal en alguien que agrede, insulta y amenaza a la Policía como ella!

Pero Santi Abascal es un patriota que lucha y defiende a España y respeta nuestra Constitución!

No un delincuente como ella! — Mila (@Mila87723614) January 7, 2021

De momento Isa, los que habéis alentado y rodeado el Congreso e impedido la normal circulación hacia él habéis sido vosotros, recuerdas? — Carlos Fernández (@CarlosF66089689) January 7, 2021

Os ayudo por cómo debería comenzar el tuit:



- Isa Serra (antisistema que destrozaba cajeros e insultaba a la policía) perteneciente al partido de extrema izquierda Podemos... — Nos Manipulan ✍🏻 (@NosManipulan) January 7, 2021

Los actos cometidos por esta señora son los de una auténtica impresentable. Destrozar cajeros e insultar gravemente a agentes de la autoridad. Lo siento, no sois ejemplo de nada. Y eso os duele. Es muy triste veros dónde estáis, engañando a la gente. pic.twitter.com/s5mOgBhVUj — 𝐍𝐨𝐚𝐡 (@ElViajeDeNoah) January 8, 2021

Sin embargo, una respuesta en Twitter ha destacado por encima del resto por ser de un más que dudoso buen gusto, un extremo que sin duda es más llamativo si tenemos en cuenta que es un partido político el que la ha escrito:

Con Podemos dentro del Congreso, que es la versión política de la Isla de las Tentaciones, nos tememos que ya no sería algo novedoso entrar en el hemiciclo con cuernos. https://t.co/8e6RyaqIUi — VOX 🇪🇸 (@vox_es) January 8, 2021

Vox, como otras tantas veces, haciendo gala de su peculiar estilo para analizar la realidad.