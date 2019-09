"Enanitos toreros": el polémico espectáculo que ha contratado el Ayuntamiento de Jaén

Jaén celebra el próximo mes de octubre la Feria de San Lucas, un evento que este año llega envuelto en la polémica por incorporar, junto a reconocidos diestros, a los bautizados como "enanitos toreros". El show, que se llama Diversiones en el Ruedo, se presenta como un espectáculo "cómico taurino" y se recomienda para toda la familia.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía del Estado y el Defensor del Pueblo argumentando que este tipo de actos denigran a las personas con acondroplasia. La productora del espectáculo, por su parte, asegura que cumple con la normativa vigente y que los "enanitos" son profesionales que viven de ello.

El Comité también ha pedido al Ayuntamiento que lo prohíba, pero las administraciones señalan que se trata de un evento privado en un recinto privado que además cumple con la ley. Eso sí, se han ofrecido para mediar entre las partes si fuera necesario. Con este ambiente, el programa de Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía, ha preguntado a sus seguidores por la polémica.

"Que les pregunten a ellos"

El director del programa, Jesús Vigorra, ha entrevistado a la vicepresidenta de Andalucía Inclusiva, un colectivo que también ha pedido la retirada del espectáculo, que consideran "inaceptable" porque la gente se ríe "de la condición física" de los actores. Para tomarle el pulso a sus oyentes, el periodista ha publicado un tuit sobre el asunto, pero quizás no contaba con que se hiciese viral.

La feria de Jaén anuncia el espectáculo cómico taurino para toda la familia con"Enanitos toreros"El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad exige su retirada de la feria: bastaría quitar el anuncio de enanitos o hay que dejarlos sin trabajo? @AndaConVigorra pic.twitter.com/grUAoiSo4p — Jesús Vigorra (@jesusvigorra) 25 de septiembre de 2019

Y es que el escritor Arturo Pérez-Reverte, que esta misma semana pasó por los micrófonos del programa, lo retuiteó e incitó al debate a todos sus seguidores. Algunas voces cuestionan y critican el espectáculo, sobre todo las de los colectivos denunciantes:

CERMI Estatal y CERMI Andalucía exigimos al @AytoJaen que no permita un espectáculo que denigra a las personas con displasias óseas. El caso se ha denunciado ante la Fiscalía, y las Defensorías del Pueblo (estatal y andaluz). @OADIScapacidad @Cermi_Estatal pic.twitter.com/LLl0dtsHMm — CERMI Andalucía (@CERMIAndalucia) 24 de septiembre de 2019

Año 2019 queremos trabajos dignos y no denigrantes que produzcan risas y burlas a las Personas de Talla Baja. En todas las entidades de @AInclusiva hay áreas de empleo que insertan a las personas con discapacidad!! Que pasó con las azafatas de Fórmula 1?? — Marta Castillo Diaz (@MartaCastiDiaz) 25 de septiembre de 2019

En sus declaraciones ha mostrado su total rechazo a este tipo de espectáculos y ha pedido la suspensión del mismo por atentar contra la imagen, dignidad y derechos de las personas con discapacidad. — Andalucía Inclusiva (@AInclusiva) 25 de septiembre de 2019

Yo creo que deberían eliminar el anuncio y darles un trabajo más digno, ¿pero si estas personas discapacitadas se quedan sin trabajo?, xq no se les pregunta a los implicados. — Soy del Potro (@CapitanAcab1605) 25 de septiembre de 2019

Lo verdaderamente censurable es que consideren una corrida de toros espectáculo, diversión y para toda la familia. El pueblo se sigue entreteniendo con el sufrimiento ajeno. — BELEN GALERA (@belenma65) 26 de septiembre de 2019

Sin embargo, lo cierto es que, mayoritariamente, la gente se ha indignado por la petición de las asociaciones:

¿Pero son enanitos con discapacidad, o acaso piensan que ser enano es una discapacidad? — Tío Saín (@TioSain) 25 de septiembre de 2019

Efectivamente. Si no es una discapacidad para que censurarlo, y si lo fuese también sería una forma de revindicar que los discapacitados también pueden trabajar — José Carrillo (@CARRILLO_ROJAS) 26 de septiembre de 2019

Nada, los putos enanos al paro. Pero eso sí, bien felices y dignos, dignísimos. Y los denunciantes tan satisfechos y orgullosos de haber salvado a otro "colectivo" de la bestia fascista — Searchers (@SearchersThe) 26 de septiembre de 2019

El verbo se ha convertido en hilo roto, pespunte por palabra, pasamos del todo al nada

¿Se tendría que censurar el titulo

Blanca nieves y los siete enanitos?

Ay Señor

Buenos días Andalucía — Rafael Gómez (@Rafaelgomezgon4) 25 de septiembre de 2019

Como las azafatas...ellos deciden qué y quién son dignos de hacer y trabajar de lo que les venga en gana — Antonio Fdez Pintos (@afpintos) 25 de septiembre de 2019

El comité puede cantar misa y sentirse ofendido, pero si ellos llevan toda la vida trabajando en eso y quieren seguir, qué. Joder, que les pregunten antes de arruinarles la vida. — LaIslaMilPalabras (@IslaMilPalabras) 25 de septiembre de 2019

Si yo fuera Tyrion Lannister, ahora mismo estaría preocupado por mi futuro profesional si se les ocurre denunciar a Juego de Tronos — Raul Rider (@RAULRIDER) 25 de septiembre de 2019

Les han jodido pero bien los ofendiditos de guardia! — Socrates Box (@BoxSocrates) 25 de septiembre de 2019

Yo creo que es tan simple como preguntarles a ellos!

Sentido común, Señores!!! — Francis Guzmán (@fmgg1973) 25 de septiembre de 2019

Es que en de enanitos, deberían llamarle personas de baja estatura. Así igual si sería correcto. 😁 — marsejo (@marsejo_) 26 de septiembre de 2019

El Comite Español de Representantes de Personas con Discapacidad ¿han preguntado en algun momento a dichos "enanos" si quieren trabajar ahí o no?...

Más "indignante" es que te digan que no puedes trabajar... y que señalen tu trabajo como "indigno"... — WorldCitizen (@worldcitizen899) 25 de septiembre de 2019

Habría que ver si los “enanitos toreros” se consideran personas con discapacidad y luego en caso de ser así, si consideran que este Comité Nacional les representa y por último quien les ha dado vela en este entierro? — grañadevereux (@granadevereux) 26 de septiembre de 2019

Les molesta más que haya enanos trabajando por voluntad propia que el hecho de que se torture hasta la muerte a unos pobres animales. Todo en orden. — Marinarococo (@Marinarococo1) 26 de septiembre de 2019

Este debate, no obstante, no es nuevo. El pasado mes de agosto conocíamos el caso de Toni, The Midget, un hombre con enanismo que es stripper y contaba su indignación a EL ESPAÑOL a raíz de la aprobación en el Congreso, a comienzos de año, del cambio de normativa para que no se celebren espectáculos públicos y privados que "denigren" a las personas con acondroplasia. Se trata de un texto que no llegó a convertirse en ley todavía a la espera de un Gobierno, pero ha sido aprobado por unanimidad.

"Que lo quieren prohibir porque les ofende. Y yo me voy a quedar sin trabajo, ¿eso no les ofende?", reflexionaba entonces el hombre, que mide 1,30 metros. Relataba que desde los 18 años se ha dedicado a los espectáculos taurinos del Bombero Torero, pero a los 34 se decantó por su actual profesión, y está dispuesto a defender su libertad laboral con uñas y dientes.

[Más información: La película que se adelantó a la historia de la enana asesina adoptada triunfa en Twitter]