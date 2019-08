Un irlandés de 13 años la lía al empotrar el coche de su padre en Marbella

M. C.

Estaba a punto de salir en coche con su padre por las calles de Marbella cuando este se bajó un momento dejando el motor encendido. Estaban parados en la puerta del garaje de un edificio situado en la avenida Santiago de Compostela, en un barrio residencial del municipio andaluz. El chico aprovechó entonces para ponerse al volante, sacar el freno de mano y acelerar.

El joven irlandés de 13 años no pudo controlar el vehículo y salió del aparcamiento dejándose en la rampa el parachoques. Siguió avanzando y golpeó una pared, reventó una puerta y se dejó los bajos del coche en el borde de la acera hasta empotrarse contra el muro del colegio Laude San pedro International College que esa misma mañana albergaba a los chicos que acuden a un campamento de verano.

El periplo del adolescente sucedía el pasado jueves en torno a las 19:00 horas y no ha podido indignar más al vecindario. Los vecinos grabaron las reacciones con sus móviles y reprocharon al joven y a su padre lo ocurrido: "La que has liado, no se le puede dejar el coche al crío", decía un hombre cuyo vídeo se ha hecho viral en las redes sociales.

Un menor de trece años empotra el coche de su padre contra un colegio en Marbella

Según algunas versiones recogidas en los medios locales, la familia estaba preparando un viaje y habrían alquilado el Audi A4 Road automático con matrícula española. El padre habría bajado a por las maletas cuando a su hijo se le ocurrió la feliz idea de darse un paseo.

Afortunadamente, la trastada del chaval no provocó ningún daño personal aunque sí cuantiosos desperfectos. La Policía Local de Marbella acudió hasta el lugar de los hechos para levantar atestado, aunque el menor no tiene ningún tipo de responsabilidad penal por tener menos de 14 años.

[Más información: Una niña de 2 años sale volando de un coche por un error fatal de su madre]