Así 'humilla' la televisión pública valenciana a un madrileño por quejarse de las playas

Días de calor y playa. Invasión de turistas en las localidades costeras de nuestro país, que se llenan de visitantes dispuestos a darse un buen chapuzón en nuestros arenales. Los municipios turísticos multiplican su población y los vecinos lo llevan como pueden. Pero, eso sí, lo que no están dispuestos a tolerar es que los de fuera vengan a meterse con lo suyo. Faltaría más.

Esta máxima seguro que no se le va a olvidar nunca a un chico madrileño que está de vacaciones en Dénia, Alicante. Un reportero del programa À Punt Directe de la televisión pública valenciana, David Torres, estaba entrevistando a los bañistas en una de las playas de la localidad cuando topó con el visitante que llegaba desde Madrid: "Es la primera vez que vengo, pero no me gusta", le dijo.

El periodista, un poco sorprendido, quiso saber qué era lo que no le gustaba al chico: "Mira la mierda que hay. Enchufa con la cámara. Que la limpie la Comunidad Valenciana", respondió. Torres intentó explicarle que no era suciedad, sino algas, algo que "no tiene nada que ver con la limpieza, eso es naturaleza. Es como cuando vas al monte y está todo lleno de maleza".

El hazmerreír de la televisión y las redes

Sin embargo, el madrileño no daba su brazo a torcer e insistía: "Hay playas que están limpias y esta no". "Bueno, a lo mejor vienes mañana y está limpia, eso es por las corrientes y tal. Pero bueno, te dejamos disfrutando del sol", le decía Torres mientras, desde el plató, le instaban a preguntarle de dónde era. Cuando el chico dijo que venía de Madrid, se abrió la veda y el reportero le dio un corte épico: "En Madrid playas así no encontramos, ¿no?".

Con el titubeo final del turista, Torres conecta con el plató, donde Joan López y Sonia Fernández siguen riéndose de lo sucedido y no dudan en hacer leña del árbol caído. Ironizaban sobre que el chico era "experto en playas, un madrileño que sabe muchísimo de la calidad del agua" y explicaban que la vegetación que se veía en la orilla es posidonia, una planta que contribuye a la riqueza y limpieza del mar Mediterráneo: "Que se informe", espetaron.

Pero el humillante diálogo que mantuvieron los periodistas y colaboradores del programa no se quedó ahí y siguió en las redes sociales. Desde la cuenta oficial de Twitter del espacio colgaron el vídeo del momento escribiendo: "¿Sabías que las algas son suciedad? Esto le ha dicho este madrileño a David Torres. Seguro que las playas de Madrid están más limpias. Nosotros coincidimos con Joan López y Sonia Fernández, este chico es un experto".

Sabíeu que les algues són brutícia? Això li ha dit este madrileny a @dtorres_apunt en @APuntdirecte. De segur que les platges de Madrid estan més netes. Nosaltres coincidim amb @_joanlopez i @_soniafernandez: este xic és un expert. Ens ho ha comentat @_MiK3L_. (17/07/2019) pic.twitter.com/brSabGMhKN — À Punt Apala (@apunt_apala) July 18, 2019

Obviamente, las respuestas al tuit han sido también bastante directas en las redes:

👑👑👑👑👑



EN MADRID PLAYAS ASÍ NO ENCONTRAMOS, ¿VERDAD?



👑👑👑👑👑 — Ratdioactiva 💯 (@ratdioactiva) July 18, 2019

De fora vindran i de casa ens tiraran... No ho permitim!!! Putos BOTIFLERS!!! 💩💩💩 — Agus (@AgusRomaguera) July 19, 2019

Así son la mayoría de turistas paletos que quieren que los sitios que visitan cambien para su placer, siendo expertos en todo, por supuesto — Lou (@CongoRave) July 19, 2019

Madrileños d mierda y que asco — Hugo Bola (@bolareturns) July 18, 2019

Jajajaja, pero este chico no a oído hablar de la posidonia, seguro que para el, es mas natural, ver latas de cerveza, colillas, plásticos etc. — Mercedes (@Mercede56506826) July 22, 2019

Tenéis las neuronas justas para pasar el día no? Vaya panda de mamarrachos. — samuel quintana (@sqlitov2) July 21, 2019

Seguramente el pobre madrileño se lo pensará dos veces antes de volver a ser sincero delante de un micrófono.

