La sorprendente reprimenda de Carmena a una mujer que llama "carapolla" a Almeida

Para muchos madrileños hay una palabra que ya es inseparable del apellido de su alcalde, José Luis Martínez-Almeida. En plena campaña electoral en la pugna por el Consistorio de la capital, el actual regidor realizó un acto de campaña en el que borró una pintada en la que se podía leer el acrónimo A.C.A.B., que significa all cops are bastards -todos los policías son unos bastardos-. Pocas horas después de eliminarla apareció otra pintada en el mismo lugar: "Almeida carapolla".

Las redes sociales están llenas de esta unión de palabras tan ofensiva, se ha hecho una canción e, incluso, hay carteles y pegatinas que están apareciendo por toda la capital. De hecho, recientemente un joven fue apercibido -y propuesto para ser sancionado- por la Policía en las fiestas de Vicálvaro por lucir una pegatina que rezaba "Almeida carapolla, seremos tu peor pesadilla".

Ahora, esta malsonante frase ha llegado a Barcelona donde Manuela Carmena ha salido en defensa de Martínez-Almeida cuando una de las asistentes de una charla en la que participaba junto a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, lo llamase "carapolla".

"Me parece mal que te hayas metido públicamente con el alcalde Martínez, porque es el alcalde de Madrid, yo estoy en contra pero no quiero que se diga de él eso que tú has dicho. Me parece que es imprescindible que haya el necesario respeto a las instituciones. Me aparto y te voy a dar un coscorrón", ha respondido la exalcaldesa.

Ya en la charla, Carmena ha instado a la sociedad civil a superar a los partidos y a "tomar las riendas" del diálogo para abordar los problemas que comparten todos los ciudadanos.

