Cuando Pérez-Reverte decidió "liarla" en Twitter: "Hoy vamos a luchar por España"

Hay muchas cosas que no gustan a Arturo Pérez-Reverte de la tendencia a denostar la bandera española como muestra de fascismo, un repudio hacia el patriotismo que no se da en otros países con una historia tan rica como la nuestra. Para ilustrarlo, el novelista lanzó en Twitter la siguiente pregunta: ¿Qué hubiera pasado si una película española hubiera incluido este diálogo?

"Caballeros, este barco es Inglaterra. Hoy vamos a luchar por Inglaterra" (película Master & Commander, y a todos nos parece emocionante). Ahora imaginen una película naval donde se dijera: "Caballeros, este barco es España. Hoy vamos a luchar por España". La que se iba a liar. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) June 12, 2019

Reverte se refiere a esta secuencia de Master and Commander en la que el capitán Jack Aubrey arenga a sus hombres antes de tenderles una trampa a sus perseguidores franceses, que les superan en número. Aunque no reproduce exactamente el dialogo que relata el escritor, sí que se refiere al barco como Inglaterra pero deja implícito que van a luchar por su país.

No es la primera vez que el escritor se deshace en elogios hacia la película dirigida en 2003 por Peter Weir. En 2013 ya lanzó un tuit, de esos con los que monta lío: "Inglaterra tiene Master and Commander, España tiene Torrente". Y es que, aunque la película es estadounidense, el libro en que se basa sí es de un autor inglés: Patrick O'Brian.

El mismo año en que salió la cinta ya escribió sobre ella. "Les juro a ustedes por mis muertos que hacía mucho tiempo que el cine no me deparaba dos horas de felicidad tan absoluta. He disfrutado como un gorrino en un maizal", confesó.

En ese artículo ya hablaba del discurso de Russell Crowe. "Hace falta tener muchos huevos y pocos complejos históricos, o sea, hay que ser británico –australiano en este caso, como el director Peter Weir– para meter esa frase en una película, a estas alturas de la feria, y que encaje con perfecta naturalidad", dijo.

El tuit, como suele ser habitual cada vez que Reverte escribe algo en 280 caracteres, causó un cierto revuelo:

Creo que tienes razón pero es algo que está cambiando. Los españoles que hemos emigrado y visto mundo tenemos cariño a la patria pese a ser mayoría de izquierdas. Lo único que no dejamos que nos critiquen los guiris es la sanidad. — Pablo Marín (@pablomarn) June 12, 2019

Sociedades distintas, Don Arturo. Ellos tienen también la sana manía de tirarse de balcones y nosotros no🤷🏽‍♂️. — Sebastián Correa (@KartoffelSC) June 12, 2019

Lo que emociona es escuchar "Imagine" de John Lennon y dejar esas luchas en las novelas y el cine. En definitiva evolucionar hacia la paz — La Bona Dea (@luislabonadea) June 13, 2019

Y ya sabemos que hay deseos de ver a cierto personaje llevado a la gran pantalla:

Blas de Lezo: La pelicula — Millennial Liberal (@MilLiberal) June 12, 2019

