El "timo" del invento de Cristiano Ronaldo para los abdominales

Muchas son las personas que desean tener un cuerpo que parezca esculpido en mármol por un maestro renacentista. Con unos músculos marcados, tonificados, unos abdominales que rompan la pantalla de la cámara al hacer una foto para Tinder.

Pero hay una cosa que se desea aún más: y eso no es otra cosa que tener todo eso sin hacer el más mínimo esfuerzo. Cristiano Ronaldo es la imagen de SixPad,un artilugio que te promete exactamente eso. Pero su eficacia es bastante dudosa

Los inventos que prometen estimular tus abdominales para tener un torso escultural mientras ves la televisión son tan viejos como el Teletienda. En este caso consiste en una suerte de faja que electroestimula los músculos del vientre, aunque también hay versiones para los bíceps y para los muslos.

Un aparato que cuesta 260€

"Siempre me he dicho que el esfuerzo consistente para mejorar mis capacidades es la llave para convertirme en el mejor del mundo. EMS es un factor importante en conseguir esa mejora. Un rendimiento sobresaliente es el resultado de entrenamiento diario. No es magia, es persistencia", reza un texto de la web supuestamente firmado por el propio Cristiano.

La marca japonesa, que en 2018 tuvo unos ingresos de 356 millones de euros, tiene al portugués como su imagen de marca desde hace tres años.

El aparato cuesta ni más ni menos que 260€, y el set completo roza los 600€. Además de contar con el visto bueno del exmadridista, también cuenta con el del profesor emérito de la Universidad de Kyoto Toshio Moritani, quien asegura que la frecuencia de 20 Hz es efectiva a la hora de entrenar los músculos.

"Si no tienes una lesión, probablemente no merezca la pena"

Sin embargo, no está tan claro. Desde el Daily Mail, el medio que ha destapado la polémica, se han puesto en contacto con especialistas para aclarar la efectividad de estos aparatos, pero lo ponen en duda. El medio británico habla de "timo" y "estafa multimillonaria".

El doctor Niall MacFarlane, profesor de psicología y ciencia del deporte de la Universidad de Glasgow desmiente buena parte de lo que asegura la web del producto.

"Estos aparatos son muy efectivos para la recuperación de quienes tengan una lesión, pero no hace nada para que tengas unos abdominales marcados o para la hipertrofia muscular", explica. "Los atletas de élite llevan EMS durante la recuperación, pero no cuando están en el gimnasio. No vas a ver a Ronaldo llevarlo mientras levanta pesas, eso es seguro".

Aclara además que estos productos hacen que muchos usuarios se sientan bien tras usarlo porque aumenta el flujo de sangre hacia los músculos, haciendo que parezcan más marcados y fuertes, "pero en realidad solo es que el músculo está un poco hinchado, y en 30 o 40 minutos esto habrá desaparecido".

"El resultado es tan mínimo que no merece la pena", explica. "Si tienes 300 o 400 euros de sobra para gastarte, mejor contrata a un entrenador personal", sentencia. El doctor Theo Bampouras, experto en biomecánica y deporte en la Universidad de Lancaster coincide con el diagnostico.

"Tal y como se anuncia, parece que no tengas que hacer nada para lograr resultados, pero no hay evidencias de que eso pueda pasar", explica. "No mejorará la hipertrofia muscular. Si eres un atleta aficionado y no tienes ninguna lesión y no necesitas rehabilitación, probablemente no merezca la pena".

Ni Cristiano Ronaldo ni sus representantes se han pronunciado al respecto.

