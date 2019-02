Un escudo del Barça en Santa María del Mar y otras 90 cosas que no sabes de Barcelona

Barcelona es una ciudad que está de moda. Está de moda porque se ha convertido en el epicentro de la conversión del oasis catalán en un tornado de categoría 5, pero además también es uno de los destinos turísticos más populares de Europa. Y es que la ciudad condal tiene mar, tiene montaña, tiene historia, tiene un clima espléndido, tiene a Gaudí y tiene a Messi.

"Soy muy friki de la ciudad y de su historia y de sus curiosidades" explica Álvaro, un letrado que trabaja en el Ayuntamiento de Barcelona a EL ESPAÑOL. "Pero mi pasión y mi conocimiento vienen 99% ya de casa". Apasionado por la ciudad como es, se propuso un pequeño reto:

Venga, va:1 like = 1 curiosidad sobre Barcelona — Álvaro (@abersta) 5 de febrero de 2019

"Pues vi que un amigo tuitero lo hizo sobre Palma, tuvo bastante éxito inesperado, lleva unos 500 likes y me animé". El problema de estos tuits en redes sociales es que puede ser que se te vaya de las manos. El tuit ya ha superado los 2500 me gusta. ¿Tiene tanto armamento preparado? "¡Seguro que la ciudad las tiene!" exclama. "Pero yo aspiro a 150 como mucho".

Visto lo visto, no le quedó otra que empezar:

1. y cuando llovía se volvía un barrizal (normal, antes todo era campo, lagunas y estanques...). Para arreglarlo, se instalaron unos aparatos en la puerta de los edificios, conocidos como quitabarros, para limpiarse los zapatos al entrar, y aún se pueden ver por l'Eixample. pic.twitter.com/Bbl2MADsMp — Álvaro (@abersta) 5 de febrero de 2019

Una ciudad marcada por la practicidad del plan Cerdà:

10. Que en Barcelona somos cuadriculados se ve hasta desde el aire. Pero menos evidente es que hay dos avenidas inspiradas en cencia: l'Avinguda del Paral·lel y l'Avinguda Meridiana. Ildefons Cerdà calculó que si se prolongaran se cruzarían en la Torre del Rellotge. pic.twitter.com/JtX5wavjGX — Álvaro (@abersta) 5 de febrero de 2019

Aunque es una practicidad un poco mítica...

71.1 Dicen los creadores que calcularon que al orientarlo así los vientos eran mejor para la sanación de los enfermos. Pero el salseo dice que los creadores, modernistas, odiaban a Cerdà, el creador del ensanche, y solo para fastidiarle torcieron su edificio. Qué gentuza. — Álvaro (@abersta) 6 de febrero de 2019

El origen del plan Cerdà incluye la que Álvaro considera su curiosidad favorita por "lo relevante en el cambio de la ciudad". "Cómo la ciudad pasa de medieval a cosmopolitana en nada y cómo ese cambio no estaba aceptado por los mandatarios del Ajuntament tal y como finalmente se dictó desde el Gobierno central". Un plan que "se acogió con tantas reticencias que acabó totalmente pervertido respecto del plan inicial".

15. La Sagrada Família se encuentra en el Eixample, la cuasicuadrícula. Esta ampliación se decidió por concurso público, pero no ganó este modelo, sino otro horrible proyecto "semi-radio-céntrico" de Rovira i Trias. Aún así, el Gobierno del Estado lo tumbó y se lo dio a Cerdà. pic.twitter.com/J8Xd8w4iV7 — Álvaro (@abersta) 5 de febrero de 2019

Barcelona, esa ciudad llena de barceloneses (aunque cada vez menos) también tienen su rincón. Que el resto de catalanes les han puesto sus motes:

2. Sobre los motes de los barceloneses, además de éste último, se nos llama:- Pixapins, por lo sucios que somos en nuestras escapadas dominicales a la Catalunya interior.- Camacus, por nuestra forma de pronunciar el catalán. pic.twitter.com/bwVMVrjk0W — Álvaro (@abersta) 5 de febrero de 2019

No podían faltar los detalles marranos medievales:

6. En el Palau Lloctinent, antiguo palacio de Carlos V, se pueden ver estos ángeles traviesos. Los colocó él mismo, pues no se llevaba bien con el obispo de Barcelona de la época, y como su palacio linda con la Catedral, los canónigos los tenían que ver sí o sí antes de entrar. pic.twitter.com/597C1wJdJq — Álvaro (@abersta) 5 de febrero de 2019

8. Si paseáis por el Born y veis un rostro en la pared poniéndoos caras, no os asustéis, es un prostíbulo medieval. Servían para señalizarlos y que los extranjeros y los analfabetos las localizasen fácilmente. De hecho, los burdeles estaban tolerados y protegidos por el Gobierno. pic.twitter.com/s8XYLF8XTQ — Álvaro (@abersta) 5 de febrero de 2019

Y es que la prostitución es algo que ha dejado huella en la ciudad:

39. Ya he dicho que lo de Barcelona y la prostitución viene de largo. Tanto que DEJA HUELLA, JEJE. Y si no que se lo digan a este portal de la Rambla, en el cual se ha quedado grabadas en el mármol las huellas que los tacones de las meretrices hicieron a la espera de sus clientes pic.twitter.com/8D8IO6EuOI — Álvaro (@abersta) 5 de febrero de 2019

La leyenda del Liceo y sus incendios es algo que impregna todos los rincones de la ciudad, incluso la Sagrada Familia:

4. Dicen que el Gran Teatre del Liceu, sede de la burguesía catalana, está maldito. El teatro, construido encima del terreno de una horca medieval, ha sufrido dos incendios totales y un atentado con 20 muertos y 60 heridos en sus 150 años de vida. pic.twitter.com/OrKaeXldqu — Álvaro (@abersta) 5 de febrero de 2019

14. Nuestro amigo Gaudí, que era más bien un ultracatólico, quiso plasmar dos años después el atentado del Liceu que ya os he contado. Lo hizo representando a un anarquista recibiendo una bomba Orsini del mismo diablo. Fue uno de éstos quien perpetró el atentado con ese artefacto pic.twitter.com/91kx8RqRMf — Álvaro (@abersta) 5 de febrero de 2019

Y el Barça tampoco podía faltar en todos los rincones de la ciudad:

9. En el mismo barrio se encuentra la Basílica (QUE NO CATEDRAL) de Santa Maria del Mar, la cual inspiró el libro La catedral del mar. En una de sus vidrieras se puede ver un escudo del Barça, pues el club pagó 100k pesetas de la época para restaurar daños de la Guerra Civil. pic.twitter.com/atNResfVR2 — Álvaro (@abersta) 5 de febrero de 2019

69. Y para religión barcelonesa el fútbol y el Barça. ¿Y su lugar santo? La font de Canaletes. Los culés comenzaron a reunirse ahí a celebrar sus triunfos porque enfrente un diario deportivo daba en directo los resultados de los partidos del equipo. Y luego a celebrarlo. O no. pic.twitter.com/6PgTRS2Jmg — Álvaro (@abersta) 6 de febrero de 2019

Aunque algunas de estas curiosidades posiblemente rompa algunas de tus ilusiones de pasear por la ciudad:

42. No es oro todo lo que reluce. Que se lo digan al MAL LLAMADO "Barri Gòtic" de Barcelona. Aunque andar por él te transporte al medievo, la mayoría de las construcciones que vemos fueron generosamente remodeladas en los últimos 150 años. Como prueba este puente: tiene 91 años. pic.twitter.com/1xUBOW0SHx — Álvaro (@abersta) 6 de febrero de 2019

Pero a pesar de todo está claro que es una ciudad milenaria. Sobre sus orígenes y los de su nombre hay varias teorías:

52. El origen del nombre Barcelona está debatido. No está claro si el nombre de la colonia 'Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino' proviene de Barkino, como se llamaba el asentamiento ibero laietano anterior, o porque fue fundada por el cartaginés Amílcar Barca. pic.twitter.com/gHVnqed7Qz — Álvaro (@abersta) 6 de febrero de 2019

53. El origen de la ciudad también se ha atribuido a Hércules. Según la leyenda, una de sus nueve barcas, la barca nona, naufragó en Barcelona mientras iba en busca del vellocino de oro, y de ahí el nombre. Su nombre llevan las columnas del temple romà d'August, cerca de St.Jaume pic.twitter.com/sqbyOvePo0 — Álvaro (@abersta) 6 de febrero de 2019

Pero al menos orografía de Barcelona tiene numerosas elevaciones desde las que hacer fotografías para Instagram:

28. Uno de ellos es el más masificado, y está considerada la mejor vista panorámica de la ciudad. Son los MAL LLAMADOS "búnkers del Carmel", que ni son búnkers, son baterías antiaéreas, ni estan en el Carmel, sinó en el barrio de Can Baró y en el Turó de la Rovira. pic.twitter.com/OLROSnE0pd — Álvaro (@abersta) 5 de febrero de 2019

El Fossar de las Moreres es uno de los puntos polémicos de la ciudad, lugar en el que la mitología indepe "ha enterrado" a los caídos de 1714, aunque lo cierto es que ni todos los fallecidos en aquella batalla están enterrados ahí ni solo hay enterrados defensores de la ciudad:

60. La Guerra de Sucesión española-mundial merece otro hilo aparte, y mejor no. Solo diré que PARA VARIAR Barcelona estaba en el bando perdedor, y según un poema catalán del siglo XIX todos los caídos fueron enterrados en el Fossar de les Moreres, y solo ellos. No, pero ahí queda pic.twitter.com/b1tB3WrkaE — Álvaro (@abersta) 6 de febrero de 2019

¿Cuáles son las calles más estrechas y anchas de la ciudad?

18. Ahora va algo pequeñito, algo chiquitito. Dicen las malas lenguas (y los malos guías) que el carrer de les Mosques, por el Born, es el más estrecho de Barcelona. FALSO. Ese récord es para el carrer de Crehuet, por Horta. Este buen hombre lo atestigua. 97 centímetros. Risa. pic.twitter.com/MNdLTzBD2Z — Álvaro (@abersta) February 5, 2019

61. Hablaba de la calle más estrecha, pero la más ancha por goleada (42 metros) es el Passeig de Gràcia. Este actual paseo de opulentas tiendas y mansiones modernistas nace en 1824 para unir el entonces pueblo de Gràcia y la antigua Barcelona. Así luce hoy. pic.twitter.com/hfispitt3s — Álvaro (@abersta) 6 de febrero de 2019

Barcelona es una de las ciudades más paseables que puedes encontrar. Tanto que el mismisímo Quijote se dejó caer por aquí...

75. Sí, poca gente lo recordará pero don Quijote de la Mancha visita Barcelona, "parecióle espaciosísima y larga", y de hecho muere en un duelo en la Barceloneta. Y también sabemos en qué casa se alojó su creador en su visita a Barcelona en 1610, el número 2 del passeig de Colom. pic.twitter.com/NdPIXUMjUv — Álvaro (@abersta) 6 de febrero de 2019

Pero los paseantes que no sean de Barcelona pueden sentirse confundidos al ir bajo tierra y descubrir que no solo hay metro, también ferrocarriles, que parece lo mismo pero no lo es. ¿Qué diablura es esta?

81. Este suburbano se denomina ahora Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), y es el origen de confusiones para muchos no barceloneses, que contemplan horrorizados cómo tenemos metro operados por TMB y FGC, cercanías por FGC y Rodalies... pic.twitter.com/PfvQ0ywcNK — Álvaro (@abersta) 7 de febrero de 2019

Ahora solo nos queda esperar a ver cuántas curiosidades más es capaz de publicar Álvaro.