Le prohíben ir a gimnasia para mayores en Alcorcón por ser demasiado mayor

No es un malentendido. El médico del polideportivo, sólo le preguntó nombre y edad, y le dijo: "Piedad, ya no puede hacer más gimnasia porque es mayor de 90 años" Se lo recalcó a dos compañeros presentes, "los mayores de 90 no pueden apuntarse" @AytoAlcorcon @AlcorconDeporte https://t.co/g3yDZRIosD