Un viaje alucinante por el merchandising independentista

Cuando, al final de Blade Runner, Roy Batty recitaba su famoso monólogo de "he visto cosas que vosotros jamás creeríais" hablaba de naves en llamas más allá de rayos brillantes cerca de la Puerta de Tannhauser. Y sí, posiblemente sean cosas difíciles de creer, pero hay un problema, y es que el replicante no tenía ni idea de las cosas que podemos ver aquellos que hemos tenido la gloriosa suerte de vivir en la Cataluña de El procés, que no es el de Kafka, pero tiene un aire.

Por ejemplo, uno llega a ver cosas así:

Si algo tiene el capitalismo es la capacidad de mercantilizar cualquier cosa. Total, si una foto ha facturado millones vendiendo camisetas es la del Che Guevara. La revolución de las sonrisas no iba a ser muy distinta, y menos en una 'revolución' tan burguesa como esta. No hay mas que ver algunas reacciones cuando Josep María Mainat propuso tomar la Diagonal el 11 de septiembre y no irse de allí hasta que se proclame la República (otra vez):

L''11 de septiembre omplim la Diagonal i ja no ens movem d'allà, fins aconseguir l'alliberament dels presos, el retorn dels exiliats i la proclamació de la República. Acampada republicana.Qui s'hi apunta? — Josep M. Mainat 🎗 (@MainatJM) 1 de agosto de 2018

És vinculant el vot o simplement és un vot? Ho dic per organizar-me tema feina i tema gos. 😉 — Jurgen Cristh (@jurgencris) 1 de agosto de 2018

"¿El voto es vinculante o simplemente es un voto? Lo digo por organizarme con el tema trabajo y perro".

El 12 tothom treballa i els nens comencen escola... Siguem pràctics Mainat: aprofitem el pont i acampem del 7 al 11 de setembre.Potser llavors, ja engrescats, podem allargar.#7a11sOcupemBCN — Elionor d'Urgell 🎗️ #YPJ #YPG (@ElionordUrgell) 1 de agosto de 2018

"El 12 todo el mundo trabaja y los niños comienzan el colegio... seamos prácticos, Mainat: aprovechemos el puente y acampemos del 7 al 11 de septiembre. QUizá entonces, ya animados, podemos alargar".

Claro. Por eso los franceses tomaron la Bastilla el 14 de julio. Porque era puente.

ANC y Òmnium Cultural son dos asociaciones que se han encargado en los últimos años de organizar las multitudinarias concentraciones del 11 de septiembre, además de pagar fianzas de más de un preso. Eso cuesta dinero y de algún lado hay que sacarlo. Y ojo, nada que criticar en que lancen merchandising. Pero al menos lo podían hacer bonito, que Cataluña es el hogar de Gaudí y Picasso. Aunque todo esto podría emocionar a Dalí.

Los pendientes-lazo

Por solo 3€ la ANC te permite lucir en tus orejas tu solidaridad con los 'presos políticos' y 'exiliados'. Es elegancia pura, que puedes llevar igual en una boda o en carnaval. Podríamos seguir haciendo chistes, pero realmente ninguno le llega a la suela de los zapatos a la imagen.

Cava y vino de la República Catalana

Dicen los psicólogos y los expertos en coaching que en esta vida hay que celebrarlo todo. Aunque dure 8 segundos. Así, por el módico precio de 59,50€ puedes llevarte este lote de seis botellas de cava, muy floral y frutal, según su descripción. Si por el contrario no eres de celebrar cosas y crees que todo este asunto solo se puede sobrellevar metiendo la cabeza en alcohol, por 22€ puedes comprar tres botellas de vino.

El abanico de Ómnium

ventall-d-omnium-cultural

Los nacionalismos siempre han sido muy folclóricos y no hay complemento más folclórico que un abanico. Y si no que se lo digan a Soraya, aunque posiblemente este no es exactamente de su agrado. Ómnium es una asociación cultural y el abanico está lleno de dibujitos que aluden a la cultura catalana, como por ejemplo una persona con una pancarta que pide libertad a los presos políticos.

Un lazo para el balcón

Paseando un rato por Barcelona se pueden apreciar todo tipo de banderas colgadas de los balcones: senyeras, esteladas, pancartas de libertad para los presos (que puedes comprar en la tienda de Ómnium), banderas españolas y alguna de Tabarnia, incluso una vez pude ver el lobo huargo de la Casa Stark. Ahora, un nuevo elemento se suma a la colección: el lacito amarillo. Porque no había suficientes en Twitter...

"Pack de playa" indepe

Que una revolución no te chafe las vacaciones. Pero para compensar, uno puede ir a la Costa Brava haciendo gala de ideales. Por 8€, tienes un sombrero que pide la libertad de los 'presos políticos', por 14€ una bolsa para llevar tus trastos a la playa con el logo de Ómnium y por 20€, tu toalla de demócrata. Y como todos los niños tienen unos profundos ideales políticos, por 18€ tienes la versión infantil.

Vino de Tabarnia

Pero cuidado, no solo del independentismo vive el ridículo. Parece que hay algo que pone de acuerdo a independentistas y tabarnienses, y es que todo este lío solo se puede soportar agarrándose una soberana cogorza, así que por 42€ tienes tu vino de Tabarnia.

DNI de Tabarnia

Captura de pantalla 2018-08-06 a las 14.13.40

Tabarnia tuvo una cierta gracia en su momento como forma de girar los argumentos independentistas en su contra. Tuvo gracia ver a algunos indepes defender la unidad de Cataluña con argumentos que harían llorar de emoción a Primo de Rivera. Sin embargo, la inteligencia de esa subversión parece que se quedó ahí, en el primer momento. Uno de los juguetes favoritos de los indepes fue el DNI catalán y en Tabarnia lo han querido imitar pero... ¿tiene sentido un DNI propio cuando lo que tú reivindicas es permanecer en España, que ya tiene el suyo? ¿Soy el único que ve lo pobre de esta parodia? 25€ cuesta la broma.

Señor, llévame pronto, porque como lo de el procés se alargue voy a necesitar una soga, y me da igual que sea amarilla o con el logo de Tabarnia.