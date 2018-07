Pide dinero para viajar a Nueva York y no gana ni para dos cafés de aeropuerto

Con la democratización de Internet surgió un movimiento que aplica el sistema colaborativo a todo tipo de situaciones y acciones. Compartir coche, alquilar casa, obtener financiación particular... No hay nada que no se pueda conseguir con el apoyo de la comunidad, incluso organizar un viaje para visitar Nueva York, que es lo que pensó un conocido tuitero y artista, Pedro alias "Pelloque". Dado que el crowdfunding está tan de moda, ¿por qué no pedir a los seguidores que costeen el viaje? Dicho y hecho.

Pedro comentó la idea publicándola en su cuenta de Twitter. El tweet, y su pertinente campaña, ganaron bastante repercusión, no solo por su alto número de seguidores, también por la polémica que terminó suscitando. Pedir un crowdfunding por una causa justa resulta loable, hacerlo por una cuestión personal quizá no tanto.

Chic@s he creado un Go Found Me para ir 10 días a NY a hacer fotos y vídeos para subir a instagram!!! https://t.co/d1ZT6P5nUu — ✨🏳️‍🌈 Pedro 🌈✨ (@Pelloque) 13 de julio de 2018

La motivación del crowdfunding era "hacer fotos y vídeos para subir a Instagram". Cada uno es libre de expresar sus deseos y de pedir para lo que le parece justo, pero Pedro pronto se tuvo que enfrentar a lo obvio: con la cantidad de causas en el mundo para defender, ¿por qué crear una campaña para satisfacer un deseo personal? Crear contenido para sus redes sociales no parecía lo suficientemente loable.

Pedro descubre que la gente no es gilipollas (2018) pic.twitter.com/ohmnoFiu3H — María (@Bptmaria) 14 de julio de 2018

Me encanta visibilar las cosas verdaderamente importantes para concienciar a la gente y ayudar a los demás: https://t.co/fEUkjKRV4x — Manelvideoblogs (@manelvideoblogs) 15 de julio de 2018

Mis dies a @Pelloque por convertirse en la persona más odiada de Twitter para que la gente se olvide de la horchata — Matías S. Zavia (@matiass) 15 de julio de 2018

Dado que Pelloque acostumbra a tuitear en broma muchos pensaron que lo del crowdfunding también lo era. No obstante, la campaña estaba creada y su dueño recibía dinero, tal y como él mismo se encargaba de promocionar.

Y que hagas a Pedro noticia por no saber diferenciar entre lo que se dice en serio y lo que es clave de humor... Eso sí que me hace perder la esperanza en el futuro del periodismo de este país 😅 — Andrea Ramírez (@AndreaITL) 14 de julio de 2018

¿Por qué os inventáis que lo del crowfunding es de broma?!!!? — ✨🏳️‍🌈 Pedro 🌈✨ (@Pelloque) 15 de julio de 2018

Como la campaña no iba todo lo bien que su propietario esperaba, fuese o no una broma, Pedro recibió la ayuda de un colectivo habitual en la promoción de todo tipo de causas, especialmente las más surrealistas: Forocoches.

El empuje de Forocoches (seguramente con la intención de "trolear") no tuvo demasiado éxito, tampoco el hashtag. Como se puede corroborar en la página de GoFundMe, mantiene recaudados 11 euros de los 1500 que pedía. Lo que sí ha conseguido Pedro es una buena cantidad de críticas y ataques, gran parte de ellos injustificados. Al fin y al cabo cada cual puede pedir lo que le apetezca; después todos somos libres de aportar o no para sufragar esos deseos.