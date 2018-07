Hace un Dioni con el dinero de su graduación y deja a sus compañeros sin fiesta

Llevas todo un año soñando con este momento, el de tu graduación. Te has gastado un dineral en el vestido y la peluquería, pero también has puesto tu parte para la fiesta posterior. Un montón de pasta que está a punto de esfumarse por culpa de una compañera que es una especie de Carrie a la inversa y se ha reído, con ganas, de toda su clase.

Les ocurría al grupo de alumnos de la promoción 808 de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en México. El día de su fiesta, al salir de misa, comprobaron que la organizadora no había pagado el salón al que iban a ir de fiesta y la indignación subió como la espuma.

La joven, a la que todos acusan de robarles el dinero, se justificó diciendo que lo había perdido, pero sus compañeros no se lo han creído y han ido a interponer una denuncia contra ella. Lo cierto es que la muchacha no dijo ni pío y esperó al día D para lanzar la bomba, con todos sus compañeros maqueados para la ocasión.

"No tienes vergüenza"

Un vídeo ha recogido los momentos de tensión vividos entre los alumnos, diciéndole a la organizadora que "no tienes vergüenza, dales el dinero, cuánto dinero no gastaron, tu maquillaje, tu vestido, tu peinado, y tu familia, porque no les dijiste".

Según Excélsior hay varias empresas que han contactado con los alumnos de la promoción para organizarles la fiesta gratis, poniéndoles el salón, la música y la comida.