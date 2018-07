Un pueblo gallego acusa de plagio a Dolce & Gabbana

Viana do Bolo, un pueblo gallego situado en la provincia de Ourense, presume de tener uno de los Carnavales (Entroidos, que se llaman en Galicia) más tradicionales de la península. En esta fiesta los protagonistas son Os boteiros, personas ataviadas con máscaras talladas en madera y coloridas vestimentas que animan los días festivos desde, al menos, el comienzo del siglo pasado.

Ahora, a pesar de no estar en fechas carnavaleras, estos personajes han saltado a la palestra porque sus ropajes podrían haber servido de inspiración para la firma de moda Dolce & Gabbana, un extremo de lo que están convencidos en el municipio gallego desde que llegó a sus manos las imágenes de la colección de primavera-verano que presentaron en septiembre de 2017.

Colores llamativos y estampados tribales vestían a las modelos en el desfile, que todavía se puede ver al completo en YouTube. Con estas imágenes en la mano, los ediles de Viana están convencidos de que no ha sido una coincidencia. La concejala de Cultura, Graciela Diéguez, ha asegurado a La Voz de Galicia que "no creen en las casualidades, así que entendemos que es una copia de nuestro traje de boteiro".

¿Se tomarán medidas legales?

De momento, la concejala solamente habla de la necesidad de que la casa de modas hubiese citado su Carnaval como inspiración, tal y como defendió también en la sesión plenaria que se celebró en el Ayuntamiento el pasado mes de julio. El Gobierno todavía no ha decidido si tomar o no medidas al respecto, pero no descarta reunirse con las entidades que organizan la fiesta para plantear acciones.

"Nos ha sentado muy mal y queremos que se reconozca que se inspiraron en nuestro boteiro, que es nuestro bien cultural más preciado", insiste Diéguez. Actualmente en la web de Dolce & Gabbana no se encuentran las prendas a la venta, pero lo cierto es que el parecido en el diseño es realmente llamativo.