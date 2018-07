Así sería el Telepizza de la Antigua Roma: Telegarum, con entrega a domilio

A menudo pensamos que todo lo que disfrutamos hoy es propio de nuestros tiempos. La tecnología, las prisas, las redes sociales... Incluso la comida rápida, seguro que es un invento reciente. Pues no: ya demostramos una vez que dicha comida, la que se sirve al comensal de manera casi inmediata, existía en la Antigua Roma. No de la manera que entendemos ahora, claro, que los ciudadanos romanos no acudían al Telepizza los dies solis por la tarde. Qué va, pedían el garum a domicilio.

Pongamos en orden los conceptos. ¿Qué es el garum o garo? Era una salsa de pescado muy popular en la Antigua Roma que se elaboraba a partir de las vísceras de dicho pescado y que servía como acompañamiento: era el condimento perfecto para dar sabor a otros platos. ¿Y qué tiene que ver el garum con la comida rápida en la Antigua Roma? La relación la ha encontrado Cierva de Sertorio.

El hilo de Twitter creado por Cierva de Sertorio une el concepto de comida rápida actual con la historia de la Antigua Roma. Cambiando la marca Telepizza por Telegarum, un ingenioso juego de palabras que hace alusión a la salsa clásica de pescado, el hilo traza un paralelismo perfecto (y humorístico) entre las costumbres de dos épocas separadas entre sí por más de dos milenios.

A continuación tienes el hilo de Twitter al completo.

Os presento a la compañía de comida más prestigiosa de todo Roma: Telegarum. Dejadme haceros una breve presentación de la empresa. pic.twitter.com/kiSyicP0Ys — Cierva de Sertorio (@SertoriiCerva) 7 de julio de 2018

Telegarum dispone del garum más fresco de todo el imperio a dos pasos de su insula, domus o villa. Desde nuestras factorías de Baelo Claudia se exporta en ánforas a los principales locales telegarum. Los controles de calidad aseguran el sabor delicioso de nuestros productos. pic.twitter.com/yw5S3K5luf — Cierva de Sertorio (@SertoriiCerva) 7 de julio de 2018

Telegarum está presente en todos los rincones del imperio. Desde Londinium hasta Antioquía, las calzadas permiten el transporte del demandado garum en un tiempo record. Si el garum no llega fresco y delicioso te devolvemos el dinero. pic.twitter.com/6hYWFF292b — Cierva de Sertorio (@SertoriiCerva) 7 de julio de 2018

Puedes disfrutar los productos telegarum en los principales locales señalados en el mapa. Nuestros trabajadores ofrecen el mejor servicio posible para que te sientas como en la mismísima Roma. Comer garum a buen precio es un lujo que cualquier quirite puede permitirse. pic.twitter.com/wfSGlIWDna — Cierva de Sertorio (@SertoriiCerva) 7 de julio de 2018

Si el cliente lo prefiere disponemos de un excelente servicio a domicilio. Nuestros aurigas están perfectamente capacitados para recorrer cualquier vía que conduzca a su vivienda. También disponemos de vendedores ambulantes para que puedas degustar nuestro garum a todas horas. pic.twitter.com/HP6Q14ypmQ — Cierva de Sertorio (@SertoriiCerva) 7 de julio de 2018

¿A que estás esperando para degustar nuestro garum, quirite? ¡Telegarum te necesita! pic.twitter.com/TUT4028Xwp — Cierva de Sertorio (@SertoriiCerva) 7 de julio de 2018

¿Y cuál era el secreto de Telegarum? Cierva de Sertorio no tiene ninguna duda.