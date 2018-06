Libros dedicados al rescate de las mujeres "olvidadas" en las cárceles

Con esta pregunta lanzamos "A las olvidadas", una iniciativa de recogida de libros para donarlos al Módulo de Mujeres del Centro Penitenciario Madrid V de Soto del Real. Volviendo a ella: 1. Piensa bien la respuesta. No es fácil. Es una invitación a reflexionar, a ponernos en las rejas de esas mujeres que han perdido su libertad completamente y que son, además, víctimas de un sistema penitenciario pensado para hombres. Es un ejercicio de empatía. Por favor, intenta no juzgarlas, sólo pensar con qué libro puedes sacarlas de ahí. 2. Hazte con ese libro. Puede ser nuevo, puede ser de segunda mano o puede ser tuyo, lo importante es que sea. 3. Escribe una dedicatoria en las primeras páginas del libro. 4. Incluye por favor una nota con tu nombre completo y el por qué de haber elegido ese libro. (Es básico, sabrás por qué en unas líneas.) 5. Envíanoslo al estudio: calle Hortaleza 20 2º izda, 28004 Madrid antes del 29 de Junio. Si vives en Madrid puedes traerlo en mano. - La semana del 01/07 iremos Madrid V de Soto del Real a entregarlos y a hacer un taller con esas mujeres. Ya estamos en contacto con la socióloga de la prisión Lourdes Gil Paisán y nos ha dado esa fecha. Hay mucho entusiasmo. Cuánto impone. _ Gracias a @arrebatolibros editaremos un libro con todos vuestros libros, los por qué de esos libros y vuestras dedicatorias: A las olvidadas. Ojalá recibamos muchos libros y consigamos ayudar a esas mujeres a alejarse mentalmente de su realidad. Muchas gracias. #alasolvidadas

