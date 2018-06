El brillante alegato contra el bullying de la niña de 'Stranger Things'

Millie Bobby Brown no está pasando por uno de sus mejores momentos después de haber tenido que cerrar su cuenta de Twitter la semana pasada tras un implacable acoso sin sentido ni fundamento. La actriz de 14 años, una de las protagonistas de la exitosa serie Stranger Things, ha tenido que soportar que difundieran bulos sobre ella tachándola de homófoba y racista.

Pero lejos de quedarse callada, la joven ha aprovechado el premio que le han concedido en los MTV Movie&TV Awards para hablar sobre el bullying, que ha vivido en sus propias carnes, y lanzar un mensaje de esperanza a las personas que lo están sufriendo o consintiendo.

Convaleciente tras romperse la rótula, la actriz que encarna a Eleven ha agradecido el galardón a través de un vídeo. "Ya que hay muchos jóvenes viendo esta gala e incluso adultos, me gustaría recordar a todos algo que yo tengo muy presente y es que si no tienes nada agradable que decir, mejor no lo digas. No tendría que haber en este mundo espacio para el bullying, yo no voy a tolerarlo y tú tampoco deberías", dijo.

"Si necesitas que alguien te recuerde lo valioso que eres así como a superar el odio, envíame un mensaje a Instagram", aseguró la joven entre los aplausos del público.