Estas polémicas bragas vibran con los goles del Mundial

Si pensabas que las empresas de juguetes sexuales iban a dejar pasar la oportunidad de aprovechar el Mundial para hacer caja, o como mínimo tener un poco de publicidad con algún invento friki, estabais claramente errados. La marca mexicana de lencería Vicky Form ha tenido una peculiar idea, unas bragas que vibran con las jugadas del Mundial.

Claro que la campaña publicitaria no acaba de ser la más acertada, por no decir que es condenadamente machista. Tira de clichés: el hombre obsesionado con el Mundial y la mujer que pasa del deporte -como si no hubiera mujeres que disfruten del deporte y sean tan locas con sus equipos como el más tarugo de los hombres-. Y claro, la única forma de que les interese es si algo les da gustico por ahí abajo.

El vídeo que explica como funciona el invento es tan absurdo como el invento en sí:

Conoce la forma más sensual de celebrar un gol. Entra a https://t.co/j6hFEozjNA y conoce más. ¿Y tú con quién compartirás la pasión del juego? 😏 pic.twitter.com/7XYM0Eb2dt — Vicky Form Oficial (@VickyForm_mx) 12 de junio de 2018

El artilugio, llamado "siente el juego" no ha sido bien recibido en las redes sociales, precisamente:

Penosa esta publicidad. Claramente no depende del género poder entender o tener gusto por el deporte, este o cual sea.Además de la marcada proyección de sexualizar a la mujer que presenta. Publicidad con ideas retrógradas. — Micaela_BeG (@Micaela_litt_) 13 de junio de 2018

La marca trató de justificarse, aunque de forma bastante torpe. Como si una mujer no pudiera sentir el juego sin las bragas. Y si no es eso ¿por qué no hacer también unos calzoncillos vibradores? El comentario final tampoco fue de lo más acertado.

Esto no se trata de entender, se trata de sentir el juego. 😉 #SienteElJuego P.D. Acuérdate que las etiquetas pican. — Vicky Form Oficial (@VickyForm_mx) 13 de junio de 2018

Cualquier mujer puede sentir el juego sin necesidad de calzones vibradores. PD: Acuérdense que las etiquetas no solo pican; la de ustedes también discrimina y reduce a mujeres y hombres. Lamentable. — Claus Pedraza (@funkyclaus) 14 de junio de 2018

Las críticas fueron numerosísimas:

Esto es lo que sucede cuando hay hombres creando productos para mujeres, campañas, y atendiendo redes sociales. Si existiera equidad en la industria alguna mujer habría dicho lo pésima idea que es. #FAIL Nombre son unos genios! — YERELY🚀✨👩🏽‍🚀 (@YerelyFonseca) 14 de junio de 2018

Según ustedes a las mujeres no les puede gustar el fútbol si no hay una recompensa de carácter sexual... ¿ en serio esta campaña se aprobó? Ni las marcas de condones hacen comerciales tan pendejos. — Un­­Cafecito (@SoyUnLatte) 14 de junio de 2018

Y es que indignar a tu propio mercado no es lo más inteligente que puede hacer una marca:

Increíble que una marca Cuyo mercado es exclusivamente femenino cree una campaña así de sexista e irrespetuosa con nosotras. Esto es lo que piensa @VickyForm_mx de las mujeres, Avisenles a sus directivos que por pura dignidad dejamos de usar su marca — DY Gzz Swan (@Andreaswan11) 14 de junio de 2018

El invento en cuestión cuesta 999 pesos mexicanos, algo más de 41€.