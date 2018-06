En parejas LGTB también hay violencia y la tenemos olvidada

Extraigo esto de un vídeo de @Tioblancohetero con el que sabéis que tengo muchos desacuerdos, pero eso cuestión aparte. Estos datos (de Australia) hielan la sangre. He buscado datos de España y, efectivamente, no se nos contabiliza. Oh no, violencia invisibilizada. pic.twitter.com/sIZcmhtj9R