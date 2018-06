El "selfie indepe" de Inés Arrimadas que ha sorprendido a todos

La política es puro salseo estos días, parece que lo más importante es dar una imagen que argumentar correctamente el mensaje. Rivalidades, partidos enfrentados, independentismo... España es una olla en ebullición que parece haber aflojado debido a que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez "unió" a gran parte de la oposición con el apoyo a su moción de censura. Aunque no nos engañemos, todos los partidos andan preparando las elecciones que aún no se anunciaron, como es el caso de Ciudadanos y su tour "constitucionalista" por Cataluña.

El partido de Albert Rivera e Inés Arrimadas pretendía celebrar un acto este fin de semana en Vic, Barcelona. El ayuntamiento de la localidad denegó el permiso para dicho acto, pero Inés y otros cargos de su partido acudieron al lugar para reivindicar su política constitucionalista, dar voz a los no favorables al separatismo y, de paso, también acudieron para escenificar el paripé delante de la prensa. Allí se encontraron con un grupo de independentistas que les increpó, amenazó y hasta se tomó selfies. Pero no entre ellos, no: con Inés Arrimadas como protagonista.

La imagen de un móvil con la carcasa de la bandera independentista catalana toma el primer plano de la imagen con una confiada Inés Arrimadas que se presta a hacerse la foto con un indepe. Ignoramos si el troleo es intencional o solo anecdótico, pero la imagen captada por Adrià Costa para Nació Digital tiene miga. "El selfie de l'estelada" lo han titulado, todo un oxímoron tratándose de Inés Arrimadas. Y una foto que acompañará a la política de Ciudadanos allá donde vaya, seguro.