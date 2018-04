Este perrito con orejas de Mickey Mouse es la nueva estrella de Instagram

☆ ☆ 🎁🐶🎁🐶🎁🐶🎁 ☆ 3月 Doggy Boxが届きました❣️ MILKの中からクッキー🍪が出てくるよ😋 モグモグするとピーピー音が鳴るよ♬ ゴマ夢中〜😆💕✨ ☆ オヤツはチーズ🧀と鶏レバー🐓 ワンちゃんのための身体に優しいオヤツだよ〜🐶🍭✨ ☆ ☆ 毎月新しいテーマのもと、とびきり可愛いおもちゃと安全なナチュラルおやつが届くDoggy Box🎁詳しくはこちら🐶 → @doggybox_jp ☆ ☆ #doggy box#楽しいオモチャ#オヤツ#マルパピ#まるぱぴ#マルチーズ#パピヨン#犬#イヌ#フワモコ#かわいい#子犬#仔犬#小型犬#ミックス犬#mix#Mix#ゴマ#ゴマちゃん#goma#dog#Maltese #papillon #犬バカ#親バカ#いぬすたぐらむ

A post shared by まるぱぴ ゴマ (@marupgoma_c) on Apr 4, 2018 at 5:07am PDT