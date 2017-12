Barcelona independiente de Cataluña: de movimiento loco a fenómeno viral

Si has entrado en las últimas horas en las redes sociales es muy posible que estés leyendo sobre un lugar llamado Tabarnia. Si te suena a un reino vecino de Narnia o a bosque élfico de El señor de los anillos tampoco vas muy desencaminado, al menos en lo que a fantasía se refiere. En resumidas cuentas es un movimiento que propone que Barcelona y sus alrededores se independicen de Cataluña y formen una comunidad autónoma propia.

Tabarnia no estaría formada únicamente por Barcelona y su área metropolitana, también por una serie de comarcas de sus alrededores y llegaría hasta Tarragona. Precisamente la zona donde el independentismo ha obtenido peores resultados y donde Ciudadanos ha obtenido más votos.

La región de Tabarnia comprende las zonas con menor presencia de independentistas de Cataluña.

No es una propuesta nueva, lleva ya años circulando por la red. Sin embargo, tras los resultados de las elecciones del pasado jueves la idea ha ganado protagonismo gracias a ese mapa que mostraba una Cataluña dividida entre Barcelona y sus alrededores y el interior.

Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso retuiteó un mensaje en favor de este movimiento.

¿Y qué ha hecho Cataluña para seducir a Tabarnia? Discriminar su idioma, multar a sus negocios, echar a sus empresas y cortar sus carreteras — BarretinaParlantxina (@BaRReTiNaTioN_0) 25 de diciembre de 2017

Y Rufián no tardó en contraatacar, con un mensaje muy a su estilo:

Ni de izquierdas ni de derechas, de Tabarnia. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 25 de diciembre de 2017

Y la idea parece haber puesto nervioso a más de uno:

Esto de Tabarnia hace milagros. El nacionalismo catalán definiendo por fin al nacionalismo catalán. https://t.co/9olt42iPD5 — Pastrana (@JosPastr) 25 de diciembre de 2017

Fronteres inventades, nacionalisme ètnic, populisme econòmic sostingut sobre greuges imaginaris...Sembla que C's ha entrat en la seva fase Lega Norte. https://t.co/GLNMEaotH8 — Aleix Sarri Camargo (@aleixsarri) 25 de diciembre de 2017

“Fronteras inventadas, nacionalismo étnico, populismo económico basado en agravios imaginarios… Parece que C’s ha entrado en su fase Liga Norte”

Por cierto, hablando de la Liga Norte...

Tabarnia ha llegado a ser trending topic mundial durante toda la mañana:

Los indepes viendo que #Tabarnia es ahora mismo 8º trending topic a nivel mundial. pic.twitter.com/wnfSwlmnCV — Jordi CCTE (@jordiccte) 26 de diciembre de 2017

El instituto de nova historia Tabarniana ya ha declarado que su padre fundador fue Publio Cornelio Escipión. Desde entonces, la unión de pueblos íberos y el pueblo romano crearon nuestra idiosincrasia de pueblo cosmopolita y mestizo. #Tabarnia — nogaret 🍋 Tabarnia lliure i tropical (@nogaret) 26 de diciembre de 2017

Tabarnia suena a sitio para irse a tomar una cerveza y un torrezno, y si ese es el plan... ¡ME APUNTO! — Pelícano manchú (@Mortimer_Fu) 26 de diciembre de 2017

Independentistas catalanes nerviosos porque una zona de Cataluña (Tabarnia) no quiere independencia. Quiere ser España 🇪🇸 pic.twitter.com/dllEzP1weU — Jose A. Rodríguez (@joosearodriguez) 26 de diciembre de 2017

Cataluña, cárcel de pueblos.Libertad para #Tabarnia — El carrito del helao (@MMo56637116) 26 de diciembre de 2017

Entonces, por lógica, en el proyecto Tabarnia, los independentistas catalanes serían los fachas unionistas y los constitucionalistas españoles héroes separatistas demócratas... 🤔 — María Jamardo (@MariaJamardoC) 26 de diciembre de 2017

¿Cuándo nació la idea de Tabarnia?

Tal y como se puede leer en Barcelona is not Catalonia, el movimiento comenzó a gestarse allá por 2011. Lo hizo con la publicación de un manifiesto llamado "Rubricatum" -no hemos logrado encontrar íntegro-, firmado, según dicen, por "un centenar de expertos en el que se solicitaba a la Generalitat un trato justo para Barcelona. No es lógico ni razonable que si la Generalitat recauda en Barcelona y su área metropolitana el 87% de sus ingresos solo invierta el 59%”.

Tras la asamblea constituyente que tuvo lugar el 23 de septiembre de 2012, muchos de sus miembros “terminaron por escindirse uniéndose después a otras organizaciones, como por ejemplo, Societat Civil Catalana. Ello provocó que la actividad de la plataforma casi se paralizara, pues parecía que pocos vieran factible e incluso que tomaran en serio la propuesta de reformas". Somos incapaces de entender cómo alguien puede no tomarse en serio algo así.

Entre sus argumentos se cuenta desde un expolio que vive la zona por parte del resto de Cataluña –“No es lógico ni razonable que si la Generalitat recauda en Barcelona y su área metropolitana el 87% de sus ingresos solo invierta el 59%”-, una ley electoral injusta en la que el voto de la zona rural vale 2,3 veces más que en el área metropolitana.

Vale, pero… ¿va en serio o es una parodia?

En 2005, en plena discusión en un foro creacionista, Nathan Poe formuló el siguiente aforismo, conocido ahora como la Ley de Poe: "la ausencia de un guiño o indicación que lo aclare, es difícil o imposible distinguir entre una postura ideológica extrema y la parodia de esa misma postura cuando se argumenta en foros de Internet”. En la página de los promotores de este movimiento no hay ni un solo emoji, por lo que es difícil saber si estamos hablando de unos tipos con mucho sentido del humor o de unos frikis que, quién sabe.

Sea cual sean las ideas originales, Tabarnia funciona sensacionalmente como parodia extrema del independentismo catalán. Y eso siempre duele.