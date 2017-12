8 accesorios de Star Wars tan frikis que no los habrías imaginado

La Fuerza volvió con fuerza, valga la redundancia, esta Navidad. Disney está decidida a exprimir la franquicia hasta que los Jedi no de más de sí, algo que se traslada a las pantallas de cine y mucho más allá. Porque la Guerra de las Galaxias no son solo películas y series, también arrastra tras de sí una cantidad tal de productos licenciados que muchos no los podríamos ni imaginar. Hoy te lo demostramos.

Los muñecos de todo tipo, tamaños y personajes son superventas entre los fans. También juegos de construcción, camisetas, pendrives, aplicaciones de móvil... Hasta aquí lo más o menos lógico, pero no hay límites cuando se trata de exprimir al máximo la franquicia: llega un momento en el que los accesorios se tornan completamente bizarros.

Quizá no nos creas, pero hay merchandising de Star Wars que jamás habrías pensado que existe. No es broma, no: todo lo que tienes a continuación se puede comprar (o podía comprarse). Aunque tampoco te recomendamos hacerlo...

Pimentero y salero con forma de sable láser

Walmart

Cuando toca darle a la ensalada un toque galáctico no hay nada mejor que empuñar un sable especiero. Sal y pimienta al toque con solo aplicar un poco de Fuerza. Ponlos en tu mesa y no faltarán los duelos de espadas al sonido de "fuuu, fuuuu...". Pueden encontrarse en Walmart.

Juguetes sexuales de Star Wars

Geeky Sex Toys

Dudamos mucho que Disney haya licenciado estos artilugios, pero el caso es que existen y se pueden comprar. Porque, ¿quién no querría tener un vibrador de Darth Vader o con forma de R2-D2? Están en Geeky Sex Toys, solo para los más frikis.

Mini nevera R2-D2 con movimiento

El robot más carismático de Star Wars puede ser muchas cosas, desde bol de cereales a despertador. Pero seguro que no sabías que también es una mini nevera robotizada a tamaño real. No es broma, no: dale al play del vídeo superior y caerás rendido a su potencial.

La cafetera de émbolo de R2-D2

Think Geek

Sigamos con el androide de los pitidos y también con la alimentación, aunque esta vez en un accesorio completamente distinto: una cafetera de émbolo. Existe y se puede comprar: será uno de esos accesorios con los que ofrecer el café más friki a tus invitados. Está disponible en Think Geek.

Dispensador de celo C-3PO

Hypable

Está fabricado en cerámica y es un auténtico objeto de colección. Cuesta encontrarlo por las webs de subastas, por lo que, si te topas con él, tendrás un accesorio tan caro como extraño. Y bizarro, sobre todo bizarro.

Lengua de caramelo de Jar Jar Binks

Hypable

No sé a quién se le ocurriría la idea de hacer un caramelo con la lengua de Jar Jar Binks, pero no estará muy contento: habrá arruinado la infancia de un buen número de niños; al tiempo que se arruinaba, seguro: el caramelo dejó de fabricarse. Tampoco es extraño, hay que tener mucho valor para comerse a semejante personaje.

Temporizador de cocina de la Estrella de la muerte

Amazon

Un accesorio sencillo que sorprende por su diseño: una Estrella de la muerte en miniatura. A decir verdad tampoco sorprende porque la forma de la estructura parece hecha aposta para un temporizador. Quién sabe, quizá esas fueran las intenciones del Imperio...

Este temporizador tan original se encuentra disponible en Amazon.

Preservativos de Star Wars

condones-star-wars RipnRoll

Disney no está por la labor de adentrarse en el terreno sexual con sus licencias. Igual que ocurría con los juguetes de antes, los condones de Star Wars no son oficiales de la franquicia. Pero no importa: destilan tanta imaginación e ingenio que merecen su puesto en esta colección de accesorios bizarros. "No seré tu padre", "Siente la fuerza"... Y puedes encontrarlos en RipnRoll.com.