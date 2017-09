'Los otros', el manifiesto anti-independentista que ha asaltado Whatsapp

El 11 de septiembre miles y miles de personas se manifestaron en Barcelona en favor de la independencia de Cataluña. Las acciones del Govern de Puigdemont en los últimos días, aprobando la Ley de Transitoriedad de forma bastante polémica. Esto ha incomodado a una parte de la población catalana que no ve con buenos ojos la deriva que está tomando la situación.

Esto ha hecho que en las últimas horas, y especialmente tras la celebración de la Diada, se haya comenzado a viralizar un texto que afirma representar la sensación de esta otra parte de la sociedad catalana.

Como suele ocurrir en estos casos, no se conoce el origen del texto, aunque una versión muy similar apareció publicado en El Periódico de Catalunya el pasado cuatro de agosto entre las cartas de los lectores. El día 10 una versión recortada aparecía en La Vanguardia, firmada por Xavier Carbó.

El texto es el siguiente (se han añadido negritas, pero no corregido algunas faltas de ortografía):

Los otros.

Somos los otros catalanes. Los que no vamos a manifestaciones y nunca colocaremos ninguna bandera en el balcón. Somos tranquilos, tolerantes, trabajadores, pacíficos, discretos y amigos de nuestros amigos. Queremos tener salud, dinero, amor y trabajo, como todo el mundo. Creemos en la familia y en el esfuerzo personal y no en la donación y subvención para conseguir las cosas. Amamos la paz y la libertad, aborrecemos la corrupción, la violencia, el abuso de poder, la manipulación y la mentira.Somos bilingües sin complejos, hacemos 'zapping' sin problemas por todas las opciones, y ya no recordamos si la película de ayer la vimos en catalán o en castellano.Nos gustan los deportes y animamos igualmente a Nadal, Ferrer, Alonso, al Barça, al Español y a la Selección, y nos da igual si el gol lo mete un catalán o un manchego, mientras ganemos la copa de Europa o el Mundial. Por respeto no pitamos el himno de España, ni ningún otro.