La diminuta aldea de Huelva donde la carne se sirve en 'patas de jamón' y se come en una mesa de camilla

La provincia de Huelva está repleta de reliquias gastronómicas dignas de visitar. Los turistas que cada año visitan sus playas saben bien que el pescado y marisco es una de sus especialidades.

No obstamte, las carnes y, por supuesto, el jamón de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche no tienen nada que envidiarle. No es de extrañar que muchos de los pueblos de este entorno multipliquen considerablemente su población en los meses de otoño e invierno.

El perfecto compendio entre gastronomía y naturaleza, sin olvidar el patrimonio histórico, es la seña de identidad de esta zona de la provincia de Huelva. En ella hay joyas que es difícil encontrar en otras partes de Andalucía y España.

Sucede especialmente en El Repilado, una aldea de 675 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que pertenece al municipio de Jabugo, el centro de la denominación de origen del jamón. Con esta presentación, la calidad está garantizada.

Allí se ha inventado uno de los productos gastronómicos más particulares de toda la provincia, el cual vienen a buscar expresamente personas de toda Andalucía.

Se trata del ya famoso volcán ibérico, donde por 55 euros pueden llegar a comer hasta cuatro personas dependiendo del hambre con que se llegue. En un inmeso recipiente de cerámica que adquiere la forma de una pata de jamón se sirve lo mejor de la Sierra de Huelva en cantidades enormes.

El volcán que triunfa en El Repilado. E. E. Sevilla

Lleva hasta siete tipos de carnes ibéricas. Solomillo, lagarto, presa, secreto, pluma y lomo. También lleva castañuelas, que son las amígdalas del cerdo. Por si fuera poco, se sirve con seis pimientos fritos, seis huevos fritos y jamón ibérico por encima. Además, la primera base del plato es de patatas. Casi nada.

Centro neurálgico de la comarca

El plato es idóneo para compartir entre familia y amigos. No es apto para una sola persona. Lo sirve un sitio también muy particular como El Casino Club Serrano de El Repilado, que este año cumple un siglo, ya que se fundó en julio de 2024.

Es un sitio con mucha historia. Ha sido el centro neurálgico de la vida de la comarca durante cien años. En él se han organizado todo tipo de actos. Bodas, bailes, proyecciones culturales, carnavales... Es un lugar de encuentro para el vecindario que sigue muy vivo. Hoy día sigue contado con socios que se reúnen allí.

El salón del Casino Club Serrano. E. E.

Su salón principal tiene una decoración señorial, con piano incluido. Lo más llamativo para los que buscan el volcán ibérico es que sus mesas son de camilla. Tienen un brasero preparado para calentarse. Se puede comer con la calidad de un restaurante como si se estuviera en casa.

El Repilado es una parada obligatoria en la ruta por los pueblos de la Sierra de Aracena. Hacer una parada en el Casino Club Serrano tras una ruta de senderismo entre los castaños que rodean a esta aldea se ha convertido ya en una tradición para muchos de los que visitan habitualmente esta comarca. En ella, las joyas se esconden entre pequeños pueblos con muy pocos habitantes.