Sevilla y la cultura andaluza estarán "muy presentes" en la gala de entrega de los premios Grammy Latino

La ciudad de Sevilla se ha convertido en historia de los premios Latin Grammy por ser la primera ciudad no estadounidense donde se celebra la fiesta de la música latina. La capital andaluza, no obstante, no será mera anécdota, ya que Sevilla estará "muy presente" en la entrega de premios.

Así lo ha confirmado una de las conductoras de la gala, la actriz sevillana Paz Vega, que ha apuntado que también tendrá un papel importante "la cultura" andaluza.

Vega, que ejerce de anfitriona en la ciudad, afronta los premios con un "orgullo tremendo" de saber que "los ojos del mundo" estarán puestos este jueves en su ciudad.

Paz Vega estará este jueves 16 de noviembre acompañada de Sebastián Yatra, Danna Paola y Roselyn Sánchez, artistas nominados en ediciones pasadas de los Grammy Latino. Los tres, procedentes de Colombia, México y Puerto Rico, respectivamente, se muestran contentos de viajar hasta España con motivo de los premios.

Roselyn Sánchez destaca que "la gente" se ha mostrado "increíblemente simpática" y "muy servicial", y pone en valor que el tamaño de Fibes, más pequeño de lo habitual en esta cita, aporta "más complicidad".

Danna Paola, de su lado, considera que la ciudad tiene "mucha magia", y a Yatra le "encanta" que Sevilla tenga "tanta historia musical", en referencia a la tradición flamenca de Andalucía y la capital hispalense.

La gala llega en un momento de crispación social a nivel nacional, y de tensión política en lo internacional. En este sentido, los conductores ven la entrega de premios como "un respiro" de la realidad para hablar de "amor, de música, de amistad".

Música en español

Lo cierto es que los Grammy Latino llegan en un momento dulce para la música latina, especialmente la mexicana. Lo ha señalado el artista con más nominaciones en esta edición de los premios, el compositor y productor mexicano Edgar Barrera, que opta a 13 premios el jueves y ya cuenta en su haber con 19 gramófonos dorados.

Barrera afirma que el auge de la música mexicana llega en un momento "de música muy programada", en la que se habían perdido los instrumentos en directo. Por eso, se congratula de ver a "chamaquitos de 14, 15 años" que van a tiendas de música "a tocar" igual que hacía él con esa edad.

Del mismo modo, aplaude que gracias a este renacer de la música folclórica no desaparezcan de los Grammy categorías como la de música tejana o mariachi, que de estar "a punto de cerrar" han pasado a estar "sobresaturadas" bajo el influjo de artistas como Grupo Frontera o Christian Nodal.

Persona del Año

También ha pasado por la sala de prensa Laura Pausini, reconocida como Persona del Año 2023 por la Academia Latina de Grabación. La artista se ha mostrado orgullosa de ser "la italiana más latina del mundo", aunque concede que Raffaella Carrà pudo compartir este título con ella.

Pausini, que este miércoles recibirá este reconocimiento en una gala donde otros artistas versionarán sus temas más icónicos. Por el momento, solo se conoce la participación de la cantante brasileña Anitta, copresentadora de la gala Latin Grammy 2022 junto a la propia Laura Pausini.

Estos últimos años han supuesto un punto de inflexión en la carrera de la italiana gracias a su nominación al Óscar y al Globo de Oro, así como por cumplir tres décadas sobre el escenario. Sin embargo, Pausini reconoce tener problemas de autoestima, por lo que "cuando llegan tantos reconocimientos", le cuesta "saber si te los mereces".

Las dudas, eso sí, desaparecen una vez sube al escenario, donde obtiene "muchas respuestas" gracias a su encuentro con el público. Y es que tras treinta años sobre las tablas, afirma que "ya no soy más mía", sino que se siente "de los otros". Por eso, quizás, cuando está "sola" no se encuentra "en equilibrio".

