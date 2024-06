Ni Ingeniería Electrónica ni Medicina, esto estudiaron los alumnos de Sevilla con mejor nota en Selectividad en 2023

Más de 13.000 estudiantes afrontan la Selectividad desde este martes. Muchos de ellos se fijarán en el ejemplo de aquellos que sacaron mejor nota en 2023. Ya acumulan un año estudiando la carrera de sus sueños tras un curso de mucho esfuerzo y un tramo final en el que pudieron dominar el estrés y la autoexigencia.

Pese a que sus notas fueron las mejores de toda la provincia, ambos eligieron carreras que estaban por debajo del 13. El caso más llamativo es de Alberto de Leopoldo Peñas, el alumno del Colegio Highlands que sacó la calificación perfecta, un 14.

Decidió estudiar en Madrid el doble grado de Ingeniería Tecnológica + Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad Pontificia de Comillas. Es un centro privado que solo exige el aprobado en Selectividad y tiene sus propias pruebas de admisión, las cuales ya había realizado previamente en el mes de abril.

Según cuenta Alberto, eran “más sencillas” que Selectividad, con cuatro exámenes de Inglés, Matemáticas, Física y otro de Capacidades Psicoanalíticas. Asegura que le habría encantado quedarse en Sevilla, pero estaba muy seguro de cursar este doble grado, solo disponible en la capital de España.

En cualquier caso, está “muy contento” tras el primer año. El curso ha terminado un poco antes que en las universidades públicas. “Estoy muy bien, he conocido mucha gente. He aprobado todo, con una media de ocho”, revela.

Sueña con "montar" su empresa

Por su parte, no tiene prisas para decidir su ocupación laboral, aunque tiene una hoja de ruta. “Tengo tiempo. Son seis años de carrera con el máster. Espero ganar un poco de experiencia en alguna consultora y si se da el caso montar mi empresa”, explica.

La Selectividad ya quedó muy atrás para Alberto. Recomienda a los que se enfrentan a partir de este martes a las pruebas leer cada examen con calma y empezar por las preguntas más sencillas para asegurar los primeros puntos.

La tercera mejor nota de toda la provincia de Sevilla en 2023 fue para Alexis Amador Lancharro, que estudió en el IES Lauretum de Espartinas. Él apostó por un Doble Grado de Derecho de Economía tras sacar un 13,975.

Antes de afrontar la Selectividad, la nota de corte era de un 13,2. Por ello “iba a por todas”, aunque finalmente se quedó en un 12,9.

Al igual que Alberto, Alexis está muy “satisfecho” de su primer año. “No me he equivocado. Estoy contento con lo que estoy estudiando y he aprobado todo”, dice, aunque reconoce que “la autoexigencia ya no es la misma”. Sigue sacando muy buenas notas, pero ya no tiene una nota de corte en la cabeza.

Este espartinero compagina los estudios con el fútbol y admite que “no ha sido fácil”. Entrena dos equipos de cadetes y benjamines del Espartinas e incluso juega en el Juvenil, Lo ve “como un hobby”, sin intención de progresar mucho más, aunque lleva jugando desde los 14 años.

Cuando termine la carrera, piensa opositar para notario. Ya lo pensaba antes de iniciar el doble grado, pero la perspectiva le ha cambiado algo, pues le ha empezado a “gustar mucho” la fiscalía y puede que se decante por ello

Selectividad, "un día más"

Mirando al pasado, asegura que “Selectividad es un día más”, ya que “se pasa peor con el Bachillerato”. “Sientes la presión, pero si lo has llevado al día en el curso, es como un repaso largo”, añade.

Alexis recuerda la dureza del curso, “sobre todo por la exigencia de necesitar una nota alta”. De hecho, vuelve a restar trascendencia a estos exámenes. “Es más por lo que has escuchado y te exiges a ti mismo. Es un examen más de los que te has encontrado y las correcciones no son nada del otro mundo”, concluye.

Más allá de Selectividad, Alberto y Alexis son un ejemplo de dedicación y esfuerzo durante todo un año para conseguir un objetivo. También lo es Anna Ruge, la segunda mejor nota del 2023 con un 13,976. De nacionalidad alemana, esta joven decidió estudiar Ingeniería Aeronáutica en la Universidad de Hamburgo.

En estos tres chicos se inspira la generación que desde este martes afronta las pruebas de acceso y admisión a la universidad. Más de 13.000 alumnos que sueñan con que su inmediato futuro académico se ajuste a sus expectativas.