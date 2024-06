El Ayuntamiento de Sevilla tiene más de mil plazas vacantes, la mayoría en la Policía Local y bomberos

El Ayuntamiento de Sevilla tiene una plantilla que roza los 5.500 empleados. Sin embargo, deberían ser un millar más. Son las vacantes que el proyecto de Presuestos que se debate este lunes en un Pleno extraordinario reconoce que hay.

El cuerpo con mayor carestía de personal es la Policía Local. Según las cuentas planteadas para 2024 por el grupo popular, la ciudad tiene 224 vacantes disponibles y 29 no disponibles de agentes de este cuerpo.

En total, Sevilla cuenta con 1.259 agentes municipales, un cantidad que tanto los sindicatos como el propio equipo del alcalde, José Luis Sanz, han señalado como insuficiente.

De hecho, el Gobierno municipal se comprometió a aumentar los efectivos en este ámbito. Lo cumplió a primeros de este año, pocos meses después de llegar a la Alcaldía y pese a tener los Presupuestos prorrogados.

Así, el delegado de Seguridad, Movilidad y Recursos Humanos, Ignacio Flores, anunció la creación de 116 nuevas plazas en la plantilla municipal. Justo esos nuevos trabajadores irán a reforzar los servicios con más necesidad.

En el caso de la Policía Local, Flores informó de la creación de 55 nuevas plazas. A esas se suman otras 36 de bomberos. Esto tampoco es casual, puesto que, según el proyecto de Presupuestos de 2024 este es el segundo cuerpo con más necesidad de personal.

De esta forma, de acuerdo a los datos de las cuentas proyectadas por el Gobierno municipal para este año, el servicio de prevención, salvamento y extinción de incendios, conformado por un total de 543 plazas, el documento refleja 147 vacantes disponibles y 20 no disponibles.

Además, según recoge EP, destaca el caso de los obreros. En este cupo de empleados municipales pesan 373 plazas vacantes disponibles y 106 no disponibles. así como 49 vacantes disponibles y tres no disponibles entre los administrativos y 50 vacantes disponibles y seis no disponibles entre los auxiliares, por citar algunas de las principales cifras de esta plantilla presupuestaria de este año.

En este último cuerpo el Ayuntamiento ya anunció la creación de 25 puestos de auxiliar administrativo.

En concreto, el proyecto de nuevos presupuestos, recogido por Europa Press, precisa que la "plantilla presupuestaria" del Ayuntamiento para 2024, o sea, o sea el Consistorio exclusivamente, sin contar con sus empresas municipales y demás entidades satélite, cuenta con 5.491 plazas reconocidas como tal, incluyendo los puestos de los 31 concejales.

A partir de ahí, el documento refleja que a la hora de su confección, de esas 5.491 plazas, 4.318 estaban ocupadas, pesando en paralelo el caso de 1.005 plazas vacantes disponibles y 168 vacantes no disponibles.

Al respecto, no sobra recordar que los presupuestos municipales de 2023, confeccionados a finales de 2022, contabilizaban un total de 1.067 plazas vacantes, 966 de ellas disponibles y 101 no disponibles.