De 'Poker Face' a 'Young Rock': 13 series que seguimos esperando que lleguen al catálogo de SkyShowtime

A pesar de tener un catálogo de series limitado en comparación con otras plataformas disponibles en el mercado español, SkyShowtime incluye varios títulos atractivos e inéditos en nuestro país, como Yellowstone y los varios spin-offs de la franquicia más popular en Estados Unidos.

En los próximos días llegará la adaptación de Atracción fatal con Joshua Jackson, Lizzy Caplan y Amanda Peet, y acaba de anunciar que estrenará la docuserie 'Juan Carlos: la caída del rey' con Corinna. Sin embargo, hay varias ausencias llamativas de las que no hay noticias y que resulta difícil pasar por alto.

Esta nueva plataforma aúna los contenidos de marcas reconocidas como Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures y Peacock. La inclusión de los logos de todos estos estudios y plataformas hizo que asumiéramos que SkyShowtime sería la casa en España de series tan esperadas como Poker Face, por lo que no encontrarlas en su catálogo está siendo una pequeña decepción.

Sin noticias de 'Poker Face', una plataforma más y la mejor serie en emisión aún no se puede ver en España

¿Qué pasa con Peacock?

Dejando a un lado las series de Showtime, que aún tienen vigente un contrato firmado con Movistar Plus+, por alguna razón, a SkyShowtime están llegando sin problema ni retraso la mayoría de las series nuevas de Paramount+ en Estados Unidos (con excepción de Star Trek: Discovery), pero no así las de Peacock, y algunas están siendo cedidas a terceros, como ha sido el caso de The Continental, que se estrenará en Prime Video o Mrs. Davis, que llega a HBO Max.

Entendemos que estas negociaciones son complicadas, y que no siempre dependen de la plataforma que estrena los títulos en Estados Unidos, sino del estudio que los produce, quien tenga los derechos de distribución internacional, otros compromisos previos y factores contractuales que desconocemos, pero aun así seguimos echando en falta series que sobre el papel deberían llegar a SkyShowtime, pero por alguna razón siguen sin estar disponibles en esta o cualquier otra plataforma. Son las siguientes:

'American Auto'

Comedia creada por Justin Spitzer (Superstore) que en la línea de Veep sigue el día a día de los empleados de Payne Motors, una empresa automovilística en Detroit, que encadena escándalos de relaciones públicas después de contratar a una directora ejecutiva que no tiene conocimientos sobre el sector.

Está producida por Universal TV y en Estados Unidos puede verse en NBC y Peacock. Actualmente está emitiendo su segunda temporada.

'Bel-Air'

Bel-Air es una reimaginación dramática de la comedia de los 90 El príncipe de Bel-Air. Está basada en el cortometraje de Morgan Cooper que se viralizó en YouTube hasta que llegó a oídos de Will Smith, que se convirtió desde ese momento en impulsor del proyecto.

Es un original de Peacock en Estados Unidos, donde ya ha emitido dos temporadas y ha sido renovada por una tercera. NBCUniversal Television Distribution se encarga de las ventas internacionales.

'Evil'

Este drama creado por Michelle y Robert King (The Good Fight) sigue a una psicóloga clínica y escéptica que se trabaja junto a un sacerdote y un científico para investigar por encargo de la diócesis de Nueva York posibles milagros, posesiones demoníacas y otros sucesos extraordinarios para determinar si hay una explicación científica o si algo verdaderamente sobrenatural está sucediendo.

En España han podido verse sus tres primeras temporadas en SyFy. Actualmente en los proveedores del canal está disponible la última temporada, pero no las dos primeras. La cuarta se estrena este verano. En Estados Unidos empezó como un original de CBS y en su tercera temporada pasó a emitirse como original de Paramount+.

'MacGruber'

Comedia de acción basada en el sketch recurrente de Saturday Night Live del mismo nombre que parodia la serie de acción y aventuras MacGyver. Esta serie es una secuela de la película homónima de 2010, y está protagonizada por Will Forte en el papel del personaje principal. Kristen Wiig, Ryan Phillippe, Sam Elliott y Laurence Fishburne completan el reparto.

En Estados Unidos es un original de Peacock producido por Universal Television y ha emitido una temporada.

'Mr. Mayor'

Comedia creada por Tina Fey y Robert Carlock en la que Ted Danson interpreta a Neil Bremer, un adinerado hombre de negocios que decide presentarse a alcalde de Los Ángeles "por todas las razones equivocadas" y gana.

Una vez en el cargo, tendrá que averiguar lo que representa su trabajo, ganarse el respeto de su personal, y conectar con su hija adolescente. Holly Hunter también forma parte del reparto en el que varios actores como Andie MacDowell o David Spade hacen cameos interpretándose a sí mismos.

Es un original de NBC producido por Universal Televisión que también pudo verse y está disponible en Peacock. Fue cancelada tras la segunda temporada.

'Paul T. Goldman'

Una de las series revelación de este 2023 en Estados Unidos ha sido esta miniserie documental de true crime centrada en Paul Finkelman, un hombre que asegura haber descubierto fraudes y diversos engaños por parte de su exmujer. Publicó un libro con sus descubrimientos y ahora cuenta su historia a través de testimonios y recreaciones de los hechos protagonizadas por él mismo, además de momentos de ruptura de la cuarta pared en los que nos deja entrar detrás de las bambalinas del rodaje.

Dirigida por Jason Moliner (Borat, Lo que hacemos en las sombras) hace dudar al espectador si lo que está viendo es real o no, hasta qué punto, o si el sujeto del documental es consciente de cómo está siendo representado en pantalla. Es un original de Peacock en Estados Unidos, donde emitió una temporada de seis episodios. Está producida por Lionsgate y Annapurna.

'Poker Face'

Una de las mejores series de 2023 y la ausencia más flagrante del catálogo de SkyShowtime es esta maravilla creada por Rian Johnson (Puñales por la espalda), una vuelta a los procedimentales de 'caso de la semana', protagonizada por Natasha Lyonne, e inspirada en clásicos como Columbo y Se ha escrito un crimen, pero con presupuesto, valores de producción y estrellas invitadas de la talla de Adrian Brody, Ron Pearlman, Nick Nolte o Joseph Gordon-Lewit.

Es un original de Peacock que ha estrenado una temporada y ha sido renovado por una segunda. Paramount Global Content Distribution se encarga de las ventas internacionales y por ahora solo ha podido verse fuera de Estados Unidos en Canadá, a través de Citytv+ and Citytv y en Stan en Australia.

'Saved by the Bell'

Revival de Salvados por la campana, en el que los actores de la serie original (con excepción de Dustin Diamond y Dennis Haskins) retoman sus personajes, ahora en sus 40. Mientras tanto, una nueva generación de estudiantes de las comunidades acomodadas y de clase trabajadora de California entran en el emblemático instituto, cuando se ven obligados a compartir la escuela.

Emitió dos temporadas y fue cancelada a pesar de haber recibido buenas críticas. Es un original de Peacock producido por Universal Television.

'Star Trek: Discovery'

Spin-off de la franquicia que transcurre diez años antes de Star Trek: la serie original, con nuevos personajes que continúan la premisa de la búsqueda de nuevos mundos y nuevas civilizaciones a bordo de la nave espacial USS Discovery, manteniendo la característica reflexión de la serie sobre temas contemporáneos a través del prisma de la ciencia ficción.

Original de CBS All Access, que luego pasó a llamarse Paramount+, donde se emite desde 2021 en Estados Unidos. Está renovada por una quinta temporada que se estrenará en 2024.

En España pudieron verse las dos primeras temporadas en Netflix, que adquirió los derechos de distribución internacional inicialmente. La cuarta temporada se estrenó en España en exclusiva por Pluto TV, pero actualmente ninguno de sus episodios en streaming.

'Survivor'

Quizá conozcáis la versión española Supervivientes, pero esta solo comparte con la de Estados Unidos que los concursantes están divididos en tribus que deben enfrentarse a diferentes desafíos, básicamente. Lo que hace que la versión americana funcione tan bien, además de que cada episodio dura solo 40 minutos, es que el público no tiene ni voz ni voto.

Son los propios concursantes los que nominan y votan a los expulsados. Y lo que hace que el juego político sea tan apasionante es que cuando queda un número reducido, los jugadores que van siendo eliminados pasan a formar parte del jurado que será el que decida quien se lleva el millón de dólares del premio. Las alianzas y traiciones que les han permitido llegar a la final, serán las que les harán ganar o perder el premio. Mike White, el creador de The White Lotus, es concursante en la temporada 37.

'The Resort'

Noah y Emma están de vacaciones en la Riviera Maya para celebrar su décimo aniversario. Noah está contento con la vida, pero Emma se siente estancada porque su matrimonio no avanza. Allí, se ven arrastrados a un misterio sin resolver de dos personas que desaparecieron hace quince años y que pone a prueba su matrimonio.

William Jackson Harper (The Good Place) y Cristin Milioti (Palm Springs, Cómo conocí a vuestra madre) interpretan a la pareja protagonista de esta comedia negra de misterio creada por Andy Siara, guionista de Palm Springs. Es un original de Peacock producida por Universal Content Productions.

'The Traitors'

La versión estadounidense del reality Traitors que emitió HBO España replica la estructura y dinámica del formato original, rodado en el mismo castillo escocés y con las mismas pruebas. A diferencia de las versiones australiana y británica, en esta el grupo de concursantes mezcla personas anónimas con algunas caras conocidas de otros realities del país como Survivor, Below Deck o The Bachelor. El presentador es Alan Cumming (The Good Wife).

'Young Rock'

Comedia basada en la vida del actor y luchador profesional Dwayne Johnson. Está ambientada a principios de la década de 2030, y comienza con la candidatura de Johnson a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2032.

En cada episodio, Johnson participa en una entrevista u otra conversación que le lleva a rememorar una historia de su niñez en Hawai, su adolescencia o su vida adulta. Ha emitido dos temporadas y está renovada por una tercera. Es una serie original de NBC producida por Universal Television.

