De 'Babylon' a 'Lightyear': los cinco mayores fracasos en taquilla de 2022

2022 fue el año de la recuperación de la taquilla cinematográfica después de la pandemia (también en España). La primera señal de que el sector iba por buen camino fue la sorpresa que dio Todo a la vez en todas partes en su estreno en Estados Unidos. A esto siguió el fenómeno indiscutible de Top Gun: Maverick y el buen año cerró con el éxito arrollador de Avatar: El sentido del agua.

En la otra cara de la moneda están los grandes fracasos de taquilla, que demuestran que en el juego de la exhibición en salas no hay garantías. Da igual que sea una película de animación, bélica o de época; que se base en hechos reales, que sea una precuela de una saga exitosa o una historia totalmente original; que se inviertan millones en promoción o que tenga un cartel repleto de actores famosos: nadie sabe qué es lo que va a atraer espectadores al cine.

Estas son los cinco mayores fracasos en taquilla de 2022, teniendo en cuenta la recaudación global, el coste de producción de la película (presupuesto) y los gastos en promoción y publicidad, según datos elaborados por Deadline.

'Mundo extraño' (Walt Disney Animation)

Los protagonistas de 'Mundo Extraño'.

Presupuesto y promoción 270 millones de dólares Recaudación global 73.5 millones de dólares

Resultado: - 196.500.000 de dólares

Algunos dirán que la inclusión de un personaje gay le cerró muchas puertas de familias conservadoras (y China) que decidieron no darle una oportunidad. Tampoco jugaba a su favor que fuera una historia original con personajes nuevos, porque eso siempre es un reto en una taquilla acostumbrada a tirar de secuelas, precuelas y adaptaciones de obras preexistentes populares.

Pero lo cierto es que el recibimiento de la crítica tampoco fue muy alentador. Se dijo que la historia de fantasía estaba contada de forma torpe y que el estilo de animación era anticuado y sin encanto. Sea como fuere, ni siquiera le ayudó haberse estrenado en la semana de Acción de Gracias en Estados Unidos.

'Amsterdam' (New Regency/Disney)

Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington en 'Amsterdam'.

Presupuesto y promoción 150 millones de dólares Recaudación global 31.1 millones de dólares

Resultado: -129.9 millones de dólares

La película de David O. Russell tenía un cartel de actores famosos enorme: Margot Robbie, Christian Bale, John David Washington, Taylor Swift, Chris Rock, Anya-Taylor Joy, Rami Malek... pero ya ni eso es garantía de reclamo para atraer a los espectadores a las salas.

Tanta estrella en una comedia de época (principios de la Primera Guerra Mundial) dispararon el presupuesto de una película que no tuvo ningún tipo de repercusión ni entre la crítica, el público o los premios. Pasó sin pena ni gloria.

'Devotion' (Black Label Media/Sony)

'Devotion' (2022)

Presupuesto y promoción 130 millones de dólares Recaudación global 21.7 millones de dólares

Resultado: -108.3 millones de dólares

Esta historia de la Guerra de Corea sobre el primer hombre negro entrenado por la Marina de Estados Unidos como aviador, fue un proyecto apasionante para todos los implicados, entre ellos la productora de Top Gun: Maverick, el actor Glenn Powell, y el cineasta J.D. Dillard, cuyo propio padre fue un piloto naval afroamericano.

A pesar de las buenas críticas tras su estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto, nadie acudió a ver esta película, que se estrenó en Acción de Gracias tras Black Panther: Wakanda Forever.

'Lightyear' (Pixar, Walt Disney)

'Lightyear' se separa del universo 'Toy Story' y la estética es diferente. Disney

Presupuesto y promoción 310 millones de dólares Recaudación global 226.4 millones de dólares

Resultado: - 83.6 millones de dólares

Antes decíamos que una de las razones del fracaso en taquilla de Mundo extraño podría ser el hecho de partir de cero al no estar basada en ninguna propiedad intelectual reconocida, pero Lightyear tenía esa parte a su favor y tampoco funcionó.

Se esperaba que fuera un éxito seguro, pero a los fans parece que no les hizo mucha gracia que Tim Allen no pusiera la voz en off, por mucho Chris Evans o Capitán América que fuera su remplazo. Sin mencionar los cambios con respecto a lo contado en Toy Story.

'Babylon' (Paramount)

Margot Robbie en una salvaje fiesta en 'Babylon'

Presupuesto y promoción 140 millones de dólares Recaudación global 63.3 millones de dólares

Resultado: -76.7 millones de dólares

Damien Chazelle volvía tras los éxitos de Whiplash y Lalaland con una serie de época, sobre el cine y sobre Hollywood, pero ni siquiera la presencia de Brad Pitt y Margot Robbie pudo salvar la película de la quema.

Tres horas y media de excesos son demasiado. Demasiado para quienes la vieron completa, porque muchos espectadores abandonaron a mitad de la película por la caca de elefante y la orina. No estamos haciendo eufemismos grotescos sino describiendo escenas reales de Babylon. Esas entradas ya estaban pagadas, pero aquí el boca a boca jugó en su contra.

