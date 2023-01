'Avatar: El sentido del agua' es la película más taquillera en España desde que empezó la pandemia

Estrenada el pasado 16 de diciembre, y según el acumulado hasta el último fin de semana, la taquilla nacional de Avatar: El sentido del agua supera los 29,56 millones de euros, por lo que ya es la película más taquillera desde la pandemia en España, según datos de la consultora Comscore facilitados por Disney.

La segunda entrega de la saga dirigida por James Cameron, se ha colocado en el puesto número doce de las películas más taquilleras a nivel histórico en España, una clasificación que lidera precisamente la Avatar original, de 2009, con 79 millones de euros.

Los tres últimos años no han sido fáciles para el sector, que acusó una crisis después del confinamiento cuando los espectadores pudieron volver con restricciones a las salas. En el primer año de la pandemia, el 2020, el podio de películas con mayor recaudación lo encabezó Padre no hay más que uno 2, de Santiago Segura, con 13 millones de euros. En 2021 la cinta más exitosa fue el blockbuster Spiderman, No Way Home, que recaudó 17,4 millones.

Avatar, de James Cameron. Disney Omicrono

La taquilla de 2022 antes de 'Avatar 2'

En 2022, la cifra total recaudada por las películas españolas, según datos del primer fin de semana de diciembre fue de 74.192.887 millones de euros. Segura volvía a ser como en 2020 el director que había conseguido la recaudación más alta del año, 15,6 millones de euros y 2,7 millones de personas de espectadores para la secuela de Padre no hay más que uno 3, que tuvo su estreno en el mes de julio.



Estrenada a finales de agosto y en segundo lugar se situaba la película de animación Tadeo Jones 3, con más de once millones de euros recaudados. La tercera posición la ocupaba la adaptación de Los renglones torcidos de Dios, que llegó a salas el mes de octubre, y que había logrado superar hasta esa fecha los 5,5 millones de euros.

En su fin de semana de estreno, Avatar 2 recaudó 7,3 millones de euros en las 1983 pantallas en la que se podía ver en España, una cifra récord también desde 2019.

Sigue sumando

En los 20 días que lleva en cartelera, Avatar: El sentido del agua ha sido vista por más de 4,1 millones de espectadores a nivel nacional. En el recuento global, la película ya ha superado los 1.400 millones de dólares de recaudación.

El siguiente hito será traspasar los 2000 millones, una cifra que parece difícil en los tiempos que corren, pero con James Cameron la industria ya ha aprendido a nunca decir nunca, porque la Avatar original solo recaudó 77 millones de dólares en el fin de semana de su estreno y hoy sigue imbatible como la película más taquillera de todos los tiempos.

