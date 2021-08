Los actores que más cobran de la tele: se disparan los sueldos en un sector saturado y difícil de destacar

Las estrellas son las mejores aliadas de las plataformas de streaming por destacar en un escenario cada vez más saturado y competido. Ese chute de atención y publicidad que garantiza un actor o una actriz de fama mundial tiene un precio. Amazon Prime Video pagará 1,4 millones de dólares por episodio a Chris Pratt, que regresará a la televisión con la serie de acción The Terminal List. Algo más barato le saldrá a FX fichar a Jeff Bridges: un millón de dólares por cada capítulo de The Old Man. Las siete cifras son una cifra reservada, casi siempre, a aquellos que no han pasado anteriormente por la televisión.

Variety ha publicado un repaso a las cifras que ha manejado Hollywood durante el último año, centrándose en las nuevas series o en las renegociaciones de contrato que han llevado Angela Basset (9-1-1) y los repartos de Succession, Stranger Things y The Conners. Curiosamente, Netflix es mucho más espléndida con sus actores en sus películas que en sus series.

La televisión sigue siendo un medio más género con las actrices que el cine. Kate Winslet ha recibido 650.000 dólares por Mare of Easttown, quedándose ligeramente por encima del sueldo de Gillian Anderson, Viola Davis y Michelle Pfeiffer por cada una de sus apariciones en The First Lady, la miniserie de Showtime que explorará el legado de las esposas de los presidentes Estados Unidos. Todas ellas quedarán por debajo de las estrellas de And Just Like That… El regreso de Sexo en Nueva York en forma de secuela podría suponer a sus protagonistas 750.000 dólares por entrega, una cifra similar a la de un veterano del medio como Bryan Cranston, gran reclamo de Your Honor.

Un ejecutivo explicaba a Variety los orígenes del fenómeno. "Hay mucha presión en Apple, Amazon o Hulu para colocar nombres importantes en sus series. Por eso están dispuestos a gastar una tonelada de dinero. Todo depende de cuánto apalancamiento tengas y cuánto te necesiten".

Antes una parte del negocio clave se recibía a través de un porcentaje de los beneficios de la serie, pero en la era del streaming el alcance real de los acuerdos se cierra mayormente antes de empezar a rodar. Sin embargo, las tradicionales cadenas generalistas tampoco se libran de pagar elevados salarios a sus actores, con Ted Danson ingresando 400.000 dólares por cada episodio de la comedia Mr. Mayor.

Los actores mejor pagados de la televisión en la última temporada

1.400.000 dólares / episodio

Chris Pratt por The Terminal List (Amazon Prime Video)

1.000.000 dólares / episodio

Jeff Bridges por The Old Man (FX)

750.000 dólares / episodio

Bryan Cranston por Your Honor (Showtime)

650.000 a 750.000 dólares / episodio

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davies por And Justt Like That…(HBO)

650.000 dólares / episodio

Kate Winslet por Mare of Eastwoon (HBO)

600.000 dólares / episodio

Viola Davis, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson por The First Lady (Showtime)

Steve Martin y Martin Short por Solo asesinatos en el edificio (Disney+)

Pedro Pascal por The Last of Us (HBO)

575.000 dólares / episodio

Alec Baldwin por Doctor Muerte (Peacock)

450.000 dólares / episodio

Angela Bassett por 9-1-1 (Fox)

400.000 a 450.000 dólares / episodio

Brian Cox por Succession (HBO)

425.000 dólares / episodio

Jude Law por El tercer día (HBO)

400.000 dólares / episodio

Sara Gilbert, Laurie Metcalf y John Goodman por The Conners (ABC)

Jason Sudeikis por Ted Lasso T1 (Apple TV+)

Henry Cavill por The Witcher (Netflix)

Ted Danson por Mr. Mayor (NBC)

350.000 a 400.000 dólares / episodio

Winona Ryder y David Harbour por Stranger Things (Netflix)

300.000 a 350.000 dólares / episodio

Jeremy Strong, Kieran Culkin y Sarah Snook por Succession (HBO)

