El nuevo héroe de El internado: Las Cumbres es uno de los actores más prometedores de su generación. Forjado en la televisión catalana, Albert Salazar ganó en 2019 el premio Max al mejor actor -un prestigioso galardón históricamente reservado para veteranos de la profesión- por su arrollada interpretación en el monólogo A.K.A. (Also Known As). Salazar no vio la versión original de la serie. “Mandé una primera en vídeo que grabé en casa. No sabía para qué serie era. La separata hablaba Pol y Amaia, pero no sabía que fuera para El internado”, recuerda el actor sobre su proceso de casting. Salazar no conoció a la que sería su compañera de rodaje hasta pocos días antes de que las cámaras se encendieran. “Creamos con Denis Rovira y Asia Ortega esa química que tienen los personajes. Ha sido muy guay ver como cada uno de sus directores tenía su estilo y su manera de dirigir”.

Paul según Albert: “Pol es lo contrario que Amaia. Si ella es la garra y la pasión, Pol es la templanza. Intenta pasar desapercibido, está con sus novelas, pasa de todo… Creo que es un chico que ha tenido que madurar y crecer muy rápido. Tuvo que hacerse cargo de su hermana muy temprano y tiene muy presente esa responsabilidad”.