'The First Lady', así será la serie antología de Showtime sobre las primeras damas de los Estados Unidos

A pesar de que los rodajes continúan sujetos a las restricciones contra la COVID-19, la maquinaria de Hollywood se ha puesto en marcha para que la próxima temporada de otoño recupere el brillo que perdió en 2020. Para este año, los canales y plataformas tienen en marcha proyectos muy atractivos e interesantes, entre los que llama la atención The First Lady, la antología sobre las primeras damas de Estados Unidos que está preparando Showtime.

Mientras se anuncia su fecha de estreno, te contamos todos los detalles sobre este proyecto, del que ya se ha dado a conocer el enfoque que tendrá su premisa, los personajes principales, los actores que los interpretarán y quiénes son sus responsables detrás de cámaras.

De qué va

En la historia de Estados Unidos se han tomado muchas decisiones en el Ala Oeste de la Casa Blanca en las que las esposas de esos presidentes, las primeras damas, han jugado un papel muy importante que es desconocido por la opinión pública.

The First Lady nos permitirá mirar detrás de la cortina para mostrarnos las vidas de esas carismáticas y complejas mujeres, empezando por Eleanor Roosevelt, Betty Ford y Michelle Obama, las protagonistas de la primera temporada, a quienes seguiremos desde su juventud hasta que se convirtieron en figuras políticas.

Un reparto espectacular

El reparto de 'The First Lady'.

Viola Davis y Michelle Pffeifer serán las encargadas de interpretar a Michelle Obama y Betty Ford en la época en la que sus maridos, Barack Obama y Gerald Ford fueron presidentes de los Estados Unidos.

Jayme Lawson (The Batman) interpretará a Michelle Obama en su juventud, empezando con su etapa como estudiante de Harvard hasta su matrimonio con Barack Obama en 1992. Kristine Froseth (Looking for Alaska, The Society) dará vida a una joven Betty Ford, desde sus inicios en una academia de ballet y dependienta en unos grandes almacenes de Michigan hasta su matrimonio con Gerald Ford, que en su edad adulta estará interpretado por Aaron Eckhart.

Mientras se anuncian los nombres de las actrices que encarnarán a Eleanor Roosevelt y de los actores que interpretarán a los otros dos presidentes, se han ido confirmando otros miembros del reparto, como Pamela Adlon (Better Things), que será Nancy Howe, secretaria y confidente de Betty Ford, y Rhys Wakefield (La purga) como un joven Dick Cheney cuando ejerció como jefe de personal en el mandato de Gerald Ford.

Detrás de cámaras

The First Lady ha sido creada por Aaron Cooley, novelista que ejerció como jefe de desarrollo de Joel Schumacher durante más de una década y guionista en plantilla de varias compañías, entre ellas Lionsgate, MGM o Netflix.

La dirección estará a cargo de la británica Susanne Bier, ganadora de un Emmy por la miniserie El infiltrado, que recientemente estuvo tras la cámara de todos los episodios de The Undoing para HBO.

Cuándo y dónde podrá verse en España

Aunque no tiene fecha de estreno prevista, The First Lady es una de las grandes apuestas de Showtime para 2021 por lo que podemos esperar que reserven su lanzamiento para la temporada de otoño. Si para entonces siguen vigentes los contratos actuales, es probable que en España pueda verse en Movistar+, que es el lugar en el que se ha estrenado todas las producciones de Showtime en los últimos años.

También te puede interesar...

• Todas las series y películas que estrenará HBO en 2021

• Todas las series que estrenará Netflix a lo largo de 2021