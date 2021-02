Globos de Oro 2021: apuestas, favoritos y posibles sorpresas en los nominados en televisión

La temporada de premios de Hollywood ya está aquí. Las asociaciones de críticos de Estados Unidos empezaron a nombrar sus películas y series favoritas del 2020 en diciembre, pero la realidad es que la realidad es que la verdadera carrera al Oscar no arranca oficialmente hasta que llegan los premios de los sindicatos y los Globos de Oro, esos premios de credibilidad cuestionable que, gracias al cada vez menos real sobrenombre de “antesala de los Oscar” y su veteranía, se han ganado un hueco entre el gran público y los amantes de los premios.

Los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, una organización de 90 periodistas internacionales residentes en Los Ángeles, tienen sus propias reglas, costumbres y trucos que debes conocer para adelantarte a sus decisiones. Si en su división de cine los premios se han caracterizado históricamente por su amor a las estrellas y los grandes estudios, en las categorías de televisión a los votantes les pierde el factor novedad, no les gusta demasiado repetir premiados y acostumbran a ir en contra de los Emmy.

A continuación, repasamos los favoritos en los premios de televisión, con la excepción de las categorías de mejor actor secundario y mejor actriz secundaria. Los Globos de Oro aúnan ahí los tres formatos (drama, comedia y serie limitada / tvmovie), convirtiendo en una misión casi imposible saber por qué opciones se decantará la prensa internacional.

Mejor serie de drama

The Crown

'The Boys' (Amazon Prime Video)

La criticada decisión de Prime Video de estrenar la segunda temporada semanalmente se saldó en éxito rotundo: The Boys es el primer fenómeno real de Amazon. Pese a su irregularidad, la adaptación del cómic homónimo ha volado más alto que nunca gracias a una formidable pareja de villanos y más de un parecido con la América de Trump.

'Los Bridgerton' (Netflix)

A los votantes de estos premios les encanta los juguetes nuevos. Los Bridgerton es un fenómeno mediático y la publicación de que la primera producción de Shonda Rhimes para Netflix es, según datos de la propia compañía, el mejor estreno de su historia. Puntos extra: Anatomía de Grey ya ganó en esta categoría por su (gloriosa) segunda temporada.

'The Crown' (Netflix)

La crónica del reinado de Isabel II ya ganó el Globo de Oro a la mejor serie por su primera temporada en 2017. La llegada de Lady Di y Margaret Tatcher ha insuflado vida a la serie de Peter Morgan, devolviéndola a la conversación cultural gracias al malestar generado en la élite británica el retrato del desamor de Diana de Gales y el príncipe Carlos.

'The Mandalorian' (Disney+)

A pesar de que el estreno de la serie de Star Wars no estuvo nominada en los Globos de Oro el año pasado, el sello de aprobación de los Emmy y la explosión narrativa y de popularidad en su segunda temporada hacen de The Mandalorian un bombazo difícil de ignorar.

'Ozark' (Netflix)

La prensa extranjera nunca ha nominado a Ozark en la categoría de mejor serie. Sin embargo, esta continuación espiritual de Breaking Bad mejora cada año que pasa y las críticas y la audiencia de la serie fueron mejores que nunca gracias a una fantástica tercera temporada que, además, se estrenó en los primeros compases de la cuarentena.

Otras opciones: Lovecraft Country (HBO), Perry Mason (HBO), Ratched (Netflix), Killing Eve (BBC America).

Mejor actor de serie de drama

Antony Starr es la gran revelación de 'The boys'. Amazon Prime Video

Jason Bateman por 'Ozark'

El productor ejecutivo, protagonista y a menudo director de Ozark ya estuvo nominado en las dos primeras temporadas de la serie. Ninguno de los cinco nominados de esta categoría en 2020 puede estar nominado este año. Bateman debe entrar incluso si la serie se queda fuera.

Josh O’Connor por 'The Crown'

El año pasado el protagonista de Tierra de dios se quedó fuera de la complicada lista de aspirantes a mejor actor secundario. En la cuarta temporada el príncipe Carlos ha sido el verdadero protagonista, de ahí su sorprendente (por poco habitual, no por injusto) cambio de categoría. Tobias Menzies, nominado en 2020, ha hecho el camino inverso de su hijo en la ficción y este año opta al premio como secundario, eliminando así la competencia interna.

Al Pacino por 'Hunters'

En contra: el estreno de Hunters ha quedado algo lejos en el tiempo. A favor: es Al Pacino, nominado 18 veces y ganador en cuatro ocasiones del premio. En 2001 incluso le dieron el premio honorífico por toda su carrera. Es difícil, casi temerario, apostar en su contra.

Rege-Jean Page por 'Los Bridgerton'

Matthew Rhys parece la opción más razonable para completar las nominaciones (ya optó al premio dos veces por The Americans), pero todo el mundo está obsesionado con el Duque y los Globos de Oro son los Globos de Oro. Si los medios de comunicación especulan con su fichaje por la saga Band, ¿cómo se va a resistir la prensa extranjera a sus encantos?

Antony Starr por 'The Boys '

Si The Boys se ha convertido en un fenómeno es gracias a Patriota y la sorprendentemente matizada interpretación de Antony Starr. Los premios a menudo ignoran las interpretaciones de las series de género. Esperemos que no sea el caso este año.

Otras opciones: Pedro Pascal por The Mandalorian, Matthew Rhys por Perry Mason, Bob Odenkirk por Better Call Saul, Jonathan Majors por Lovecraft Country.

Mejor actriz de serie de drama

Phoebe Dynevor se puede beneficiar del boom de 'Los Bridgerton'. Netflix

Olivia Colman por 'The Crown'

Es Olivia Colman, nueva realeza (nunca mejor dicho) de Hollywood. Este año estará en las categorías de cine por El padre. No importa: nadie puede negarse a Isabel II.

Jodie Comer por 'Killing Eve'

Pese a que apostamos por la primera caída de Killing Eve en la categoría de mejor serie, Jodie Comer siempre es arrebatadora incluso en los momentos más irregulares de un thriller al que cambiar de showrunner cada temporada le ha resultado regular.

Emma Corrin por 'The Crown'

Diana Spencer ha sido la sensación de la cuarta temporada de The Crown, la más mediática de todas. A los Globos de Oro le gustan las caras nuevas y pocas pueden competir con la naturalidad y la empatía de Emma Corrin este año.

Phoebe Dynevor por 'Los Bridgerton'

La protagonista de Los Bridgerton no puede competir en interés mediático con su compañero de reparto, pero Phoebe Dynevor es la verdadera reina de la producción de Shonda Rhimes: una pavisosa en sus primeros capítulos que se empodera según avanza la temporada. Dynevor captura ese viaje emocional y físico a la perfección.

Laura Linney por 'Ozark'

Los Globos de Oro adoran a Laura Linney, con seis nominaciones y dos premios por su trabajo en televisión con la miniserie John Adams y la comedia dramática Con C mayúscula. Nunca la han nominado por este personaje, pero el personaje de la actriz nunca había brillado tanto como en su tercera temporada. Sin darnos cuenta, Wendy se ha convertido en Walter White ante nuestros ojos.

Otras opciones: Sarah Paulson por Ratched, Jurnee Smollett por Lovecraft Country, Aya Cash por The Boys, Caitriona Balfe por Outlander.

Mejor serie de comedia

'Schitt's Creek' ganó los 7 Emmys más importantes en septiembre, un hito en los premios. Movistar+

'The Flight Attendant' (HBO Max)

La adictiva comedia con toques de thriller protagonizada por Kaley Cuoco fue una de las sorpresas del invierno, conquistando la crítica y ganándose la renovación a pesar de ser, en teoría, una miniserie. Se disputará, probablemente, el último hueco del quinteto con una compañera de parrilla en HBO España: Lo que hacemos en las sombras.

'The Great' (Hulu)

¿Una comedia histórica de pedigree con dos jóvenes y bellas estrellas salidas de cine y que además fue ignorada por los Emmy? La libérrima revisión de la historia de Catalina la Grande parece hecha para estos premios.

'Ramy' (Hulu)

En 2020 Ramy Youseff, el creador de esta reivindicable comedia sobre un milenial musulmán en Estados Unidos (disponible en España en Starzplay), dio la sorpresa en la categoría de mejor actor de serie de comedia. Ante la imposibilidad de nominar a cuatro de los cinco finalistas en la categoría del año pasado, Ramy parece un rescate lógico. Y merecido.

'Schitt’s Creek' (Pop TV)

El año pasado los Globos de Oro no la incluyeron en sus candidatas a pesar de que los Emmy sí habían descubierto meses antes este impredecible fenómeno cultural salido de la televisión canadiense. Después del histórico pleno en los premios de la Academia de Televisión, es imposible que la prensa extranjera no se suba al carro. Tampoco deberían.

'Ted Lasso' (Apple TV+)

En siete de las últimas ocasiones, los Globos de Oro han dado su premio a la mejor comedia a un estreno. Ted Lasso es la mejor candidata para heredera esta tradición de la prensa extranjera. La comedia más celebrada de Appple TV+ llegó en el momento perfecto: un 2020 aciago necesitado de lugares felices como este.

Otras opciones: Lo que hacemos en las sombras (FX), Insecure (HBO), Dead to me (Netflix).

Mejor actor de serie de comedia

'Ted Lasso' es el nuevo 'lugar feliz' del streaming. Apple TV+

Don Cheadle por 'Black Monday'

Nominado en tres ocasiones por House of Lies, Don Cheadle es uno de esos actores respetados por la industria y la prensa a los que nunca hay que descartar.

Nicholas Hoult por 'The Great'

Su olvido en los Emmy fue lamentable. El rey Pedro que interpreta con sarcasmo y una sorprendente ingenuidad Nicholas Hoult (también presente en La favorita, prima no muy lejana de esta serie estrenada en España por Starzplay) es lo mejor de esta revisitación de la historia en clave de comedia.

Eugene Levy por 'Schitt’s Creek'

El actor y guionista canadiense es una leyenda en los círculos del humor. A pesar de sus cuatro Emmy (dos de ellos este año por Schitt’s Creek), nunca ha sido nominado en los Globos de Oro. Ya ha llegado el momento.

Jason Sudeikis por Ted Lasso

A diferencia de nombres como Alec Baldwin, Kate McKinnon y Kristen Wiig, Jason Sudeikis no fue uno de esos veteranos del Saturday Night Live que saltaron a los premios televisivos. Sin embargo, el mejor entrenador de la televisión desde el Coach Taylor de Friday Night Lights es la razón por la que el mundo ama a Ted Lasso. Estará nominado.

Ramy Youseff por 'Ramy'

Ganar un Globo de Oro en esta categoría no es garantía de nominación al siguiente año. La falta de una competencia más feroz mantiene en las apuestas a Ramy Youssef, involuntariamente cómico y devastado en la segunda temporada de la serie creada por él mismo.

Otras opciones: Matt Berry por Lo que hacemos en las sombras, Ben Platt por The Politician, Ricky Gervais por After life.

Mejor actriz de serie de comedia

'The Flight Attendant' es una de las sorpresas de los últimos meses. HBO

Kaley Cuoco por 'The Flight Attendant'

Nadie hubiera sido capaz de adivinar lo brillante, relajada e irresistible que está la Penny de The Big Bang Theory en su primera serie como protagonista. Pase lo que pase en la categoría de mejor serie, ella tiene que optar al premio por su papel como azafata alcohólica que se ve atrapada sin quererlo en una conspiración potencialmente mortal.

Elle Fanning por 'The Great'

¿Una joven promesa del cine que se pasa a la televisión para hacer de una famosa reina? Irresistible para los premios a pesar de, ellos sabrán por qué, la ausencia de Elle Fanning en los Emmy.

Jane Levy por 'La extraordinaria playlist de Zoey'

A la prensa extranjera de Hollywood le gustan los musicales. La extraordinaria playlist de Zoey no lo es… pero casi. Jane Levy está pletórica en La extraordinaria playlist de Zoey. Que se acabe de estrenar su segunda temporada ayudará a refrescar a los votantes la existencia de la serie.

Catherine O’Hara por 'Schitt’s Creek'

Podríamos copiar y pegar lo escrito más arriba en referencia a Eugene Levy. La actriz canadiense (sí, también fue la madre de Macaulay Culkin en Solo en casa) es una leyenda en la comedia que, incomprensiblemente, nunca recibió demasiada atención de los premios. Moira Rose es un nuevo mito de la sitcom. Hagamos justicia con ella antes de que sea tarde.

Issa Rae por 'Insecure'

Insecure dio un salto de calidad en su cuarta entrega. Los Globos de Oro ya se fijaron en la serie y en su protagonista cuando los Emmy no sabían ni que existía. La confirmación de que la siguiente temporada de la serie será la última ayuda a mantener el nombre de Issa Rae en la conversación. Como debe ser.

Otras opciones: Christina Applegate por Dead to me, Awkwafina por Nora from Queens, Lily Collins por Emily in Paris, Linda Cardellini por Dead to me.

Mejor serie limitada o tvmovie

Anya Taylor-Joy suena con fuerza para el Globo de Oro por 'Gambito de dama'. Netflix

'Gambito de dama' (Netflix)

La gran sorpresa de los últimos meses del 2020 ofrece a los Globos de Oro una oportunidad irrechazable: adelantarse a su mayor competencia en los premios televisivos (los Emmy) y ser los primeros en reconocer un fenómeno imparable que, tres meses después de su estreno, sigue entre las producciones más vistas de Netflix. Inaudito.

'Mrs. America' (FX)

La historia de la mujer que batalló en los años 70 contra los primeros avances del feminismo es carne de premios. Tener a una Cate Blanchett liderando un estelar reparto ayuda a una ficción que sigue siendo relevante y vigente cuatro décadas después de los hechos que narra.

'Normal People' (Hulu)

La celebrada adaptación de la novela de Sally Rooney se quedó fuera de los Emmy en la categoría principal (a pesar de que sí fueron finalistas su protagonista, el guion o la dirección). ¿Qué mejor oportunidad que ésta para decirle a la competencia que se equivocaron? Apostar en contra de Podría destruirte (la mejor serie del 2020 para buena parte de la prensa especializada), pero la serie de Michaela Coel no encaja demasiado con el perfil de la asociación.

'Small Axe' (BBC)

La devoción de la prensa americana e inglesa por la antología de películas de Steve McQueen debería ser una rival casi imbatible. Pero los Globos de Oro son los Globos de Oro y su sensibilidad es diferente a la de otros premios. La confusión de que algunas organizaciones hayan premiado a Small Axe como una película y no como una serie limitada (de películas, pero serie limitada a fin de cuentas). Confiamos en el nombre de Steve McQueen para no llevarnos una sorpresa el día de las nominaciones.

'Unorthodox' (Netflix)

Otra de las sorpresas del 2020, hasta el punto de que Maria Schrader sorprendió con el Emmy a la mejor dirección de una serie limitada por encima de la favoritísima Watchmen. La historia de una judía ortodoxa que quiere ser libre encaja a la perfección con los gustos de los votantes.

Otras opciones: Podría destruirte (BBC), The Undoing (HBO), Pequeños fuegos en todas partes (Hulu), The Good Lord Bird (Showtime).

Mejor actor de serie limitada o tvmovie

Hugh Jackman y Alison Janney protagonizan 'La estafa' HBO

Jeff Daniels por 'La ley de Comey'

Cuatro nominaciones a los Globos de Oro destacan en el currículo de uno de esos actores que siempre está bien. Ethan Hawke o Bryan Cranston podrían arrebatarle fácilmente la nominación, pero apostamos a que la relevancia política de la historia jugará en favor del actor encargado de dar vida al rival de Donald Trump y exdirector del FBI.

Hugh Grant por 'The Undoing'

Cinco nominaciones (y un premio por Cuatro bodas y un funeral) avalan la aparición de la asociación por Hugh Grant. The Undoing fue tan criticada como comentada hasta su último episodio. Además, ¿qué sería de los Globos de Oro sin un poco de mamarachismo?

Hugh Jackman por 'Bad Education

Hugh Jackman firma la mejor interpretación de su carrera en Bad Education, una adquisición de HBO en la que da vida a un profesor corrupto. Hugh Jackman estuvo nominado al Globo de Oro (que ganó por Los miserables) incluso por Kate & Leopold en 2001. Hugh Jackman volverá a estar nominado este año.

Paul Mescal por 'Normal People'

La serie irlandesa ha lanzado la carrera de Paul Mescal, objetivo de los productores de Hollywood y los fotógrafos de decenas y decenas de revistas durante los últimos meses. Por una vez, ser menos famoso que sus rivales de categoría no debería acabar con sus opciones.

Mark Ruffalo por 'La innegable verdad'

Son muchos menos los que han sido capaces de terminar la serie protagonizada por el Hulk de Marvel que los que la empezaron. Lo deprimente que resulta su historia puede ser un problema en las categorías generales, pero el estatus del actor y la narrativa de interpretar a dos hermanos gemelos convierten a Mark Ruffalo en favorito a la nominación... o el propio premio.

Otras opciones: Ethan Hawke por The Good Lord Bird, Bryan Cranston por Your Honor, Chris Evans por Defending Jacob, Papul Bettany por Mi tío Frank.

Mejor actriz de serie limitada o tvmovie

Cate Blanchett es Phyllis Schlafly en 'Mrs. America'. HBO

Cate Blanchett por 'Mrs. America'

Los Globos de Oro han nominado nueve veces en las categorías de cine a Cate Blanchett. La australiana ganó por Elizabeth, I’m not there y Blue Jasmine. Si hay gol en las Gaunas y Anya Taylor-Joy pierde el premio por sorpresa, será ante Blanchett y su primera incursión en la televisión en Hollywood.

Michaela Coel por 'Podría destruirte'

Incluso si su miniserie se acaba quedando fuera de la categoría principal, los votantes pueden rescatar aquí la descarnada interpretación de la actriz y guionista británica. Es la rival más débil del quinteto, pero la competencia interna de Pequeños fuegos en todas partes y la sensación de que Paul Mescal es la verdadera revelación de Normal people podrían jugar a favor.

Shira Haas por 'Unorthodox'

Más savia nueva para los votantes. La impactante interpretación de la actriz israeí en su primera interpretación en inglés y fuera de su país no debería pasar desapercibida, especialmente para unos periodistas extranjeros que no siempre están tan abiertos a la producción ajena a Hollywood como deberían.

Nicole Kidman por 'The Undoing'

Los Globos de Oro han nominado 15 veces a Nicole Kidman, premiándola además por Big Little Lies, Moulin Rouge, Las horas y Todo por un sueño. No van a parar a estas alturas de la película.

Anya Taylor-Joy por 'Gambito de dama'

Gambito de dama es Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy es Gambito de dama. El 28 de febrero asistiremos al primer coronamiento público de la actriz de La bruja. Los Globos de Oro no van a resistirse a la tentación y tampoco deberían: Beth Harmon es una de esas interpretaciones incontestables que convierten a su actriz en una estrella. El premio más claro del año, incluso estando ahí veteranas como Cate Blanchett o Nicole Kidman.

Otras opciones: Kerry Washington por Pequeños fuegos por todas partes, Reese Witherspoon por Pequeños fuegos por todas partes, Daisy Edgar Jones por Normal People.

