Las 10 mejores series de misterio que puedes ver en Netflix, HBO, Amazon, Disney+, Movistar+ y Filmin

'True Detective', 'Big Little Lies' y 'The Americans', entre las mejores series de misterio que puedes ver bajo demanda.

En la redacción de SERIES & MÁS llevamos días investigando y hemos encontrado a las culpables de ser las mejores series de misterio que podéis ver en las plataformas de streaming. Más concretamente en los catálogos de Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Disney+, Movistar+ y Filmin.

Extraños seres de otros planetas, monstruos y fantasmas de la mansiones embrujadas o incluso los miembros de tu propia familia... Cualquiera puede ser el causante de los sucesos más misteriosos que puedas llegar a imaginar. Os contamos cuáles serán las historias que os quitarán el hipo y por qué debéis verlas. ¡Tomad nota!

'Big Little Lies' (HBO)

Tráiler - 'Big Little Lies' temporada 1 - HBO España

Temporadas: 2

Número de episodios: 14

De qué va: Una oscura y misteriosa historia envuelve a las protagonistas: Madeline (Reese Witherspoon), Celeste (Nicole Kidman) y Jane (Shailene Woodley), tres madres que viven en el norte de California. Aparentemente sus vidas son perfectas, hasta que son sorprendidas por un asesinato que ocurre durante un evento para recaudar fondos.

Por qué hay que verla: La serie utiliza a sus tres personajes protagonistas, con una potente personalidad, para construir un sólido retrato sobre las mujeres y las relaciones que establecen entre ellas, tratando temas de tal relevancia como las crisis matrimoniales o las de mediana edad, la sobreprotección parental y la sororidad entre ellas, sin olvidar la violencia y el abuso, que por desgracia siguen estando presentes en la sociedad por mucho que se oculten. Además, a nivel narrativo sorprende con los saltos temporales que se introducen en la estructura, sustentados por unas interpretaciones de fábula.

'Expediente X' (Disney+)

'Expediente X' | Temporada 6 | Disney+

Temporadas: 11

Número de episodios: 218

De qué va: Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gillian Anderson) son dos investigadores del FBI que se encargan de llevar los casos más extraños que se puedan llegar a imaginar, rozando incluso lo paranormal. Un factor añadido se encuentra en el cambio de mentalidad de Mulder: desde que su hermana fue secuestrada, nunca volvió a ser el mismo y comenzó a creer en la existencia de vida extraterrestre. A partir de entonces, comenzará su investigación de los archivos del Expediente X, resolviendo junto a Scully los casos más extraños.

Por qué hay que verla: Partiendo de la brillante idea de su creador Chris Carter, Expediente X se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la televisión, aprovechando el imparable combo que forman sus protagonistas para convertirse en un verdadero clásico de la ficción. La serie, que combina elementos de géneros como el terror o la fantasía, ha sido capaz de envejecer adecuadamente y sigue siendo una magnífica opción.

'Fargo' (Amazon Prime Video, HBO y Movistar+)

'Fargo' | Tráiler | HBO

Temporadas: 4

Número de episodios: 41

De qué va: Tomando como punto de partida la película homónima de 1996 de los hermanos Coen, la serie se desarrolla en forma de antología cambiando su trama y personajes en cada nueva temporada, pero todas con el mismo espíritu que parte de la película original: mucho humor negro, giros inesperados, ambientes con grandes dosis de violencia y personajes indeseables con los que desearás no cruzarte.

Por qué hay que verla: Manteniendo un argumento completamente independiente al de la película, pero la misma filosofía, la serie creada y escrita por Noah Hawley fue una auténtica revelación en su estreno. Y aunque su efecto se ha ido diluyendo con el paso de las temporadas, las dos primeras siguen siendo un must para todos los seriéfilos.

'La maldición de Hill House' (Netflix)

Tráiler - 'La maldición de Hill House' - Netflix

Temporadas: 1

Número de episodios: 10

De qué va: La serie cuenta la historia de una familia que se muda a "la casa de sus sueños", pero acabará convirtiéndose en la casa encantada más famosa del país. Una vez han crecido y son adultos, la familia se ve obligada a reunirse tras una desgracia, viéndose obligados a enfrentarse a los fantasmas de su pasado y poder continuar.

Por qué hay que verla: Creada por Mike Flanagan, La maldición de Hill House se diferencia por ser mucho más que "una historia de fantasmas", en la que los personajes y su inocencia acaban transformándose en la peor de las perversiones. Además, la serie plantea cómo en el fondo, los peores fantasmas no son los demonios o los espíritus, sino los problemas y traumas pasados que todos los personajes acarrean.

'Perdidos' (Disney+)

Fotograma de 'Perdidos' Disney+

Temporadas: 6

Número de episodios: 121

De qué va: Narra la historia de un grupo de supervivientes muy variopinto, que aterriza en una isla del Pacífico tras sufrir un accidente de avión. Una vez allí, comenzarán a ocurrir cosas extrañas que pondrán a prueba el instinto de supervivencia de los protagonistas, sacando a relucir sus mejores y peores cualidades.

Por qué hay que verla: La crítica audiovisual a menudo reflexiona sobre cuáles han sido los elementos clave que han marcado la historia de la televisión, y Perdidos es sin duda uno de los ejemplos más emblemáticos que siempre vienen a la mente. Creada por J.J. Abrams y Damon Lindelof, dos de los cerebros más conocidos de la televisión, fueron capaces de crear una historia icónica tanto en su prearto y personajes, como escenario y elementos. Sin duda, Perdidos es un clásico de la televisión al que merece la pena darle una oportunidad, incluso a pesar de su polémico final no a gusto de todos.

'Sherlock' (Netflix)

Benedict Cumberbatch protagoniza 'Sherlock' Netflix

Temporadas: 4

Número de episodios: 13

De qué va: Inspirándose en el más icónico detective creado por Sir Arthur Conan Doyle, la serie traslada al personaje para ambientarlo en la época actual. Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch), acompañado de John Watson (Martin Freeman), expertos en investigaciones imposibles, ayudarán a la policía para resolver los casos más complicados de la ciudad.

Por qué hay que verla: Sherlock puede presumir de ser una de las series más estimulantes y atractivas de la televisión. No dejando de ser fiel a las historias originales de las novelas, en la serie destaca la manera tan ágil que tiene para presentar el desarrollo de los acontecimientos, dejando que el espectador sea partícipe de todas y cada una de las investigaciones que realiza el mejor detective de todos los tiempos, mientras se queda embelesado con la estética visual que tienen los episodios.

'The Americans' (Amazon Prime Video)

'The Americans' | Temporada 1 | Tráiler

Temporadas: 6

Número de episodios: 75

De qué va: Elizabeth (Keri Russell) y Philip Jennings (Matthew Rhys) son dos espías rusos infiltrados en Estados Unidos por la KGB en los años 80, que mientras realizan diferentes misiones, han ido construyendo una fachada a su alrededor como la típica y perfecta familia americana. El foco de tensión llegará con la mudanza de Stan (Noah Emmerich), un agente del FBI que se convierte en su nuevo e inesperado vecino.

Por qué hay que verla: La serie, que cuenta con un gran elenco, encapsula a la perfección las convenciones propias del espionaje que tuvo lugar durante la Guerra Fría. Cada escena es de vital importancia, recorriendo una constante tensión que obligan al espectador a permanecer alerta para ver de qué manera afectan cada una de las decisiones que toman los personajes. Un guion es espléndido que consigue seguir dejando huella años después del estreno e impactar con un final inmejorable.

'The Night Of' (HBO)

'The Night Of | Tráiler | HBO

Temporadas: 1

Número de episodios: 8

De qué va: El joven pakistaní Naz (el ganador del Emmy Riz Ahmed) decide robar el taxi de su padre y pasar una noche de fiesta con una desconocida en Manhattan. Lo que no sabe es que esa será su última noche como ciudadano libre, ya que al día siguiente encontrará el cuerpo sin vida de la joven en su cama. Tras un intento fallido de huida, Naz acabará siendo arrestado por la policía, que le apunta como el único sospechoso del asesinato.

Por qué hay que verla: The Night Of aprovecha para denunciar el sistema judicial de un país en el que la Estatua de la Libertad parece no ver los fallos de toda una sociedad, en la que importa menos ser inocente que parecerlo. El protagonista tendrá que luchar por defender su inocencia, a pesar de que todas las evidencias apunten hacia él, demostrando que sus orígenes pueden ser tan graves como dejar sus huellas dactilares en el arma del crimen. Manteniendo la incógnita y la incertidumbre hasta el final, y haciéndonos partícipes en sospechar del protagonista, la serie nos describe la otra cara de la sociedad de Estados Unidos que dará pie a la victoria de Trump en las elecciones, esa faceta intolerante y contra la diversidad.

'True Detective' T1 (HBO)

'True Detective' | Tráiler | HBO

Temporadas: 3

Número de episodios: 24

De qué va: Rust Cohle (Matthew McConaughey) y Martinn Hart (Woody Harrelson) son dos detectives de Louisiana que tendrán que volver al pasado para reencontrarse de nuevo con el difícil caso de un asesino en serie al que ya habían investigado. A medida que vayan avanzando, el camino será aun más complicado de transitar y serán muchas las dificultades que se les pongan por delante. Al final, ambos se darán cuenta de la oscuridad que envuelve a ambas caras de la ley.

Por qué hay que verla: La razón principal por la que hay que ver la la primera temporada de esta serie que HBO decidió convirtir en antológica tras su enorme éxito, la sostiene la pareja protagonista, interpretada por los más que sobresalientes Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Una de las características más interesantes de True Detective reside en su manera de no dar tregua alguna al espectador, lanzándole de cabeza a buscar cualquier mínima pista que pueda ayudar a resolver los casos, enredándolo en un enorme galimatías con espíritu true crime. Nic Pizzolatto en el guion y Cary Fukunaga en la dirección, hacen un excelente trabajo de dirección, creado uno de los mayores fenómenos de HBO en la última década.

'Utopía' (Filmin)

Fotograma de 'Utopía'. Filmin

Temporadas: 2

Número de episodios: 12

De qué va: En un foro de internet frecuentado por los amantes de los cómics, cinco usuarios se ponen de acuerdo para conocerse. Entre todos, terminan encontrando un manuscrito original de una novela gráfica de culto llamada The Utopia Experiments, escrito por un autor maniacodepresivo que conoce los secretos de las catástrofes más terribles del planeta. Muy pronto el grupo empieza a ser perseguido por una oscura organización llamada La Red (The Network) que pretende apoderarse del manuscrito.

Por qué hay que verla: Utopía comienza preguntándose por el paradero de Jessica Hyde, pero la sucesión de conspiraciones darán lugar a los hechos más catastróficos que el espectador pueda llegar a imaginar. Una de las características que más personalidad aportan a la serie es su singular fotografía, destacable por sus colores saturados y localizaciones sombrías que ayudan a establecer el tono tan característico de la historia. Se trata una serie con un estilo propio que también es capaz de introducir sus toques de crítica social y que sin duda sigue enganchando al espectador.

Iremos actualizando periodicamente esta publicación de las mejores series de misterio, a medida que los diferentes títulos vayan entrando y saliendo de los catálogos de las plataformas de streaming.

Más Tops de SERIES & MÁS...

• Las 10 mejores películas de fantasía

• Las 10 mejores series de aventuras

• Las 10 mejores películas románticas

• Las 10 mejores películas para ver en familia

• Las 10 mejores películas de terror

• Las 10 mejores películas de acción

Sigue los temas que te interesan