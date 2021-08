Qué es 'Your Place or Mine', la comedia romántica con Reese Witherspoon y Ashton Kutcher de Netflix

Reese Witherspoon y Ashton Kutcher protagonizan la comedia romántica de Netflix 'Your Place is Mine'.

Dispuesta a seguir consolidándose como la plataforma en la que el usuario puede encontrar todo el entretenimiento que busque, Netflix ha decidido empezar a apostar fuerte por las películas de comedia romántica con Your Place or Mine, que estará protagonizada por Reese Witherspoon y Ashton Kutcher, que nunca habían coincidido en pantalla.

La idea original de este largometraje es de Aline Brosh McKenna, guionista con mucha experiencia en el género, que esta vez se estrenará también en el papel de directora. Os contamos todos los detalles sobre este proyecto.

De que va 'Your Place or Mine'

Witherspoon y Kutcher interpretan a dos amigos que viven en costas diferentes de Estados Unidos, cuyas vidas se transforman totalmente al intercambiar sus casas, cuando ella decide perseguir su gran sueño y él se ofrece voluntario para cuidar de su hijo adolescente.

'Cruella' está disponible en Disney+.

Una guionista con mucha experiencia

Puede que aún no tengáis controlado el nombre de Aline Brosh McKenna, pero no será porque no conozcáis su trabajo, porque es la guionista responsable de series y películas conocidas por todos.

Sus créditos más recientes son Cruella, la película de Disney protagonizada por Emma Stone, y la serie Crazy-Ex Girlfriend, pero también ha firmado los guiones de películas como El diablo viste de Prada, Un lugar para soñar, Tentación en Manhattan, Morning Glory, 27 vestidos o Hasta que la ley nos separe. Esta será la primera vez que se ponga detrás de cámaras para dirigir.

Es la primera colaboración de Reese Witherspoon con Netflix

Witherspoon acaba de vender por 900 millones de dólares su productora Hello Sunshine, la compañía que fundó en 2016 y con la que ha liderado proyectos como Big Little Lies en HBO, Little Fires Everywhere en Hulu o The Morning Show en Apple TV+.

La película Your Place or Mine, de la que también es productora, será su primera colaboración con Netflix. Pero ya tiene una segunda en camino (que también produce), The Cactus, en la que interpretará a una mujer que a sus 45 años tiene un embarazo imprevisto, lo que la lleva a replantearse la vida que creía tener organizada.

También te puede interesar...

• Los 12 estrenos de series y películas en streaming más esperados de agosto

• Crítica: 'Jungle Cruise', aventuras, humor y estrellas en un gozoso pastiche de Disney a la vieja usanza

• Las películas más esperadas del verano que veremos en Netflix, Disney+, Prime Video y Filmin

Sigue los temas que te interesan