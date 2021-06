Netflix se queda con ‘Unfrosted’, la película de Jerry Seinfeld sobre los orígenes de los Pop-Tart

La primera película de Jerry Seinfeld en más de diez años se verá en Netflix, tal y como ha adelantado Deadline. La plataforma de streaming ha ganado una cotizada puja para hacerse con los derechos de Unfrosted, una comedia que protagonizará y dirigirá el cómico a partir de un guion escrito por él, Spike Feresten (Seinfeld) y Barry Marder (Bee Movie). La comedia está basada en un popular segmento de uno de los especiales de comedia del humorista en el que exploraba la invención de los Pop-Arts.

La película será un paso más en la fructífera relación del cómico con el servicio de streaming. En 2017 ambos llegaron a un acuerdo para incorporar al catálogo la serie de entrevistas Comedians in Cars Getting Coffee, además de los monólogos Jerry Before Seinfeld y 23 Hours to Kill. En 2021 llegaron a un nuevo acuerdo para vender los derechos mundiales de la mítica comedia durante 5 años. Se espera que la serie esté disponible en la plataforma antes de que acabe el año.

Jerry Seinfeld ha declarado una y otra vez que no volverá a hacer una serie de televisión después de poner punto final a las nueve temporadas de Seinfeld con uno de los finales más vistos de la historia de la televisión. Unfrosted supondrá además su regreso al cine, un medio que no ha pisado desde la película de animación Bee Movie.

Netflix acaba de ser noticia por su flamante acuerdo con Amblin. La productora fundada por Steven Spielberg estrenará anualmente varios títulos en la plataforma.

