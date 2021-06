¿Qué es un chico o chica ‘Élite’? El creador de la serie estrella de Netflix España nos responde

Élite cambia de cara. Después de tres años de éxito incontestable, la serie española se enfrenta a una revolución con el estreno de su cuarta temporada. El adiós de Danna Paola, Mina El Hammani, Ester Expósito y Álvaro Rico ha provocado que, al más puro estilo Anatomía de Grey, solo queden cuatro miembros de la pandilla original en el reparto actual de uno de los productos estrella de Netflix. En la quinta entrega serán, como mucho, dos. Itzan Escamilla y Omar Ayuso ya han anunciado que éste será su último año en la producción. El colegio más cañero de la televisión necesita nuevos alumnos y SERIES & MÁS ha hablado con Carlos Montero, showrunner y cocreador de la producción de Zeta Studios, para saber qué es lo que necesita un actor para formar parte de Las Encinas.

“Buscamos eso que Paquita Salas llamaba actores 360”, bromea el guionista sobre el factor X que desean encontrar en los actores que van a representar en todo el mundo a una marca, Élite, que debe estar por encima de todos ellos. Este año Manu Ríos, Martina Cariddi, Carla Díaz y Pol Granch son los elegidos que han sido capaces de superar las pruebas y alcanzar la aspiracional combinación de belleza y talento que necesita una serie que ha lanzado la carrera de varios de sus jóvenes protagonistas.

Martina Cariddi y Manu Ríos, hermanos en la ficción Netflix

“Tiene que saber actuar porque los personajes son muy exigentes todos, pero también es verdad que Élite tiene un estándar de atractivo”, reconoce Montero. “Pasa muchas veces que tenemos actores muy buenos que no encajan en el universo que hemos creado porque hay un estándar de belleza muy concreto. Puedes estar de acuerdo o no, pero existe”.

Cada año que pasa, a la producción le cuesta más encontrar ese factor diferencial. “Hemos buscado por toda España y cada vez estamos más abiertos a contar con gente de fuera”. En la quinta temporada contarán con una actriz argentina (Valentina Zenere) y un actor brasileño (André Lamoglia) en su reparto.

La nueva generación

En su cuarta temporada, Élite quería proponer una vuelta a sus orígenes. Si en su primera entrega Montero y Darío Madrona exploraban las consecuencias de la llegada de tres alumnos de escasos recursos a un colegio exclusivo, en los nuevos episodios la situación se invierte. La pregunta es simple. ¿Qué pasaría si a un colegio de ricos llegan alumnos que están aún por encima del altísimo nivel de vida del estudiante medio de Las Encinas?

Según Montero, necesitaban “actores que transmitieran mucha seguridad en sí mismos. Tenían que ser la encarnación del privilegio, del egocentrismo, de la riqueza”. Una estrella del pop, un influencer, una actriz con muchísima experiencia a sus espaldas y otra que estaba empezando fueron la respuesta. O lo que es lo mismo, Pol Granch, Manu Ríos, Carla Díaz y Martina Cariddi, respectivamente.

Manu Ríos es Patrick. Netflix

“Patrick venía a tambalear la relación de Omar y Ander, así que tenía que ser sobre todo la tentación. Alguien que sabe que cuando entra en un sitio todos se giran. Manu trae eso de serie”, justifica Montero sobre uno de los fichajes más cuestionados de Élite cuando se hizo pública su incorporación a la serie en verano de 2020. Algunos seguidores criticaron que la producción acudiera a las redes sociales, y no a las escuelas de interpretación, en busca de nuevas caras. Con más de 5 millones de seguidores en Instagram, el influencer ya era más popular que algunos de los protagonistas de la producción de Netflix. Para la generación Z, es posible que Ríos también sea más reconocible que el otro habitante ilustre de Calzada de Calatrava: Pedro Almodóvar.

Lo que parecían ignorar los detractores es que Ríos sí tiene experiencia previa en la interpretación. Además de aparecer en varios episodios de El chiringuito de Pepe, el manchego participo en su infancia en el musical de Los Miserables, donde interpretaba al heroico y desgraciado Gavroche. Sus habilidades musicales y de baile no aparecen, al menos por el momento, en la serie de Netflix. “Manu aporta una sensibilidad que resultaba necesaria para su personaje. Desde la primera prueba nos gustó, y en cada una que le hicimos fue creciendo mucho. Algo que también le pasa en la serie. Empieza muy bien, pero acaba la temporada siendo un actor estupendísimo”, promete el capataz de Élite.

Carla Díaz es Ari. Netflix

“Ari era un personaje dificilísimo. Va a ser la chica que hará tambalear la amistad entre Guzmán y Samuel. Y tenía una misión casi imposible, hacernos olvidar a los intereses amorosos de ambos”. A sus 22 años, Carla Díaz es la excepción a la regla en una profesión en la que menos del 10% de los actores pueden vivir exclusivamente de la interpretación y en un país con unos niveles de paro juvenil escandalosos. En el expediente de la actriz aparecen 42 episodios de Tierra de Lobos, 23 de El príncipe, 39 de Madres. Amor y vida y más de 200 en Seis hermanas. Entre otros proyectos.

“Desde que Carla entró por la puerta para hacer el casting nos conquistó. Venía con el personaje puesto. Es ese tipo de actriz que hace crecer al actor que tiene enfrente. Generosa como ninguna y escucha al otro como nadie. Carla es capaz de darle intención a cada una de las frases, a todos los silencios y siempre que la enfocas todo en ella te está contando algo”. Puede que la madrileña tenga el personaje más difícil de todos entre manos, pero es la más preparada de todo el reparto juvenil (incluyendo las cuatro temporadas de la serie) para hacer frente a los desafíos que le lancen desde la sala de guionistas.

Martina Cariddi es Mencía. Netflix

“Cuando conocimos a Martina, nuestra reacción fue unánime. Era Mencía”. Antes de presentarse al casting, la experiencia de la actriz se limitaba a un puñado de cortos y pequeños personajes en Mientras dure la guerra, El guardián invisible y Cuéntame cómo pasó. ”Martina no solo es guapísima, que lo es, tiene ese halo de estrella que no es tan fácil de encontrar”, destaca Montero. “Una vez que la miras no quieres mirar a otro sitio”.

Mencía es la más rebelde de los tres hijos del director que llega con ganas de revolucionar Las Encinas. “Su mirada, su sonrisa, la intención que es capaz de poner en cada frase. Si no recuerdo mal, solo le hicimos una prueba, porque no tuvimos ninguna duda. Era ella”.

Pol Granch es Phillippe. Netflix

Otro fichaje que hizo correr ríos de tinta fue Pol Granch. Después de ganar la primera versión de Factor X para Telecinco en el año 2018, este adolescente de ascendencia española y francesa se convirtió en una de las grandes promesas del nuevo pop nacional. “Para Phillippe, queríamos alguien que tuviera un toque de rock star glam. Alguien altivo y atractivo, que caminara por encima del suelo y que nos pudiéramos creer que ha sido criado para ser el rey de un país. No sé a cuántos actores vimos para ese papel. Y de repente Diego Betancor [productor ejecutivo de Élite] nos habló de él”. ¿El problema? Pol nunca había actuado.

“Apenas había escuchado una canción de él”, admite Montero. “Vimos sus videoclips y enseguida Jaime Vaca y yo nos dimos cuenta de que transmitía un atractivo que se acercaba a lo que buscábamos”. Pol Granch, nombre artístico de un joven nacido en Madrid en 1998 como Pablo Grandjean, debía interpretar a un aristócrata que es enviado a Las Encinas con la esperanza de que el estricto colegio enderece su comportamiento. “Le hicimos varias pruebas y un día él nos propuso el acento francés y ahí nos lo acabamos de creer del todo”.

El futuro es un lienzo en blanco

Arón Piper en 'El desorden que dejas'. Netflix

Ríos, Granch, Díaz y Cariddi deberán rellenar el hueco dejado por los populares personajes que ya abandonaron las aulas de una serie que ha sido capaz de dar el salto a Estados Unidos. Si lo consiguen, su futuro laboral más inmediato está más que garantizado. Arón Piper repitió con Montero en El desorden que dejas. Mina El Hammani es una de las protagonistas de El internado: Las cumbres. Álvaro Rico compagina Alba y El Cid. Miguel Bernardeau será el protagonista de la serie Playa Negra y aparecerá en Todo lo otro, la comedia de Abril Zamora para HBO. Danna Paola sigue siendo perseguida tanto en España como en Latinoamérica. Ester Expósito apareció en Veneno y fue una de las protagonistas de Alguien tiene que morir, también para Netflix. Jorge López aparecerá en Now and Then, la primera producción en español de Apple TV+. Una vez has conseguido lo más difícil, entrar en Las Encinas, el cielo es el límite.

La cuarta temporada de 'Élite' se estrena el 18 de junio en Netflix.

