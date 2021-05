3 series recomendadas en Netflix, HBO y Apple TV+ para ver este fin de semana

Ya está aquí el fin de semana (28, 29 y 30 de mayo) o, como lo llamamos nosotros, una nueva oportunidad de desconectar y ponerse al día con las series pendientes. Para que no ser devorado por el agujero negro del algoritmo y entre las miles de series que puedes encontrar en las plataformas, en SERIES & MÁS vamos a destacar, como ya es habitual, tres recomendaciones de series. Esta semana puedes encontrarlas en Netflix, HBO y Apple TV+ .

Una temporada recién estrenada, un fenómeno que llega a su fin y al que puedes llegar a tiempo si te metes un buen maratón y una joya que merecía más atención de la que merecía en su estreno.

El estreno que no te debes perder: 'El método Kominsky' (Netflix)

De qué va

Sandy Kominsky debe lidiar con la vejez sin la compañía de su amigo del alma, Norman Newlander. La vida se le complica aún más con la llegada de su exmujer, Roz, deseosa de pasar más tiempo con la hija de ambos, Mindy. Esta temporada de ‘El método Kominsky’ gira en torno al dinero, la muerte, el amor, el asesinato y los sueños que se hacen realidad. En otras palabras: lo de siempre.

Por qué debes verla

Netflix estrena este fin de semana la tercera y última temporada de una agridulce, humana y a ratos cínica reflexión sobre la amistad, la vejez, la paternidad y las miserias de industria del espectáculo. La historia de este veterano actor reconvertido en profesor de interpretación después de que su carrera no terminara de despegar ha sacado la vena más personal de Chuck Lorre, el todopoderoso creador de comedias tradicionales como Mom, Mike & Molly, Dos hombres y medio y The Big Bang Theory.

La noticia de la ausencia de Alan Arkin (Pequeña Miss Sunshine) en la tercera temporada de la serie invitaba a los peores presagios, pero el emotivo y divertidísimo desenlace de El método Kominsky está a la altura de las dos primeras temporadas de la serie. Puede que el mordaz Norman ya no esté entre nosotros, pero su presencia se nota en todos y cada uno de los episodios de la serie.

Lorre consigue gracias a un inesperado regalo para Sandy (un personaje en cine que ya no esperaba encontrar ya entrado en la tercera edad) y un hilarante chiste recurrente en el que Lisa Edelstein (House) y Haley Joel Osment (el crecido niño de El sexto sentido) intentan hacerse con la herencia de su padre y abuelo, respectivamente. Y si no fuera suficiente, la reunión entre Michael Douglas y Kathleen Turner es un disfrute para todos aquellos que les vimos en La guerra de los Rose, Tras el corazón verde y La joya del Nilo.

Perfecta para maratonear: 'Mare of Eastown' (HBO)

'Mare of Easttown' | Teaser | HBO España

De qué va

Mare Sheehan trabaja como una detective de un pequeño y gris pueblo de Pensilvania. En mitad de una crisis vital en la que es incapaz de impedir que su vida se desmorone a su alrededor, la taciturna policía se obsesiona con la muerte violenta de una adolescente que reabre heridas del pasado que todavía no han sido cerradas.

Por qué debes verla

Si eres de esos amantes de las series que prefieren ver las series en modo maratón, ha llegado la hora de hacer los deberes con nuestra última obsesión seriéfila. Este lunes HBO España estrena en exclusiva el séptimo y último episodio de la serie que nos ha obsesionado durante las últimas semanas y que debería lanzar la carrera de su director, Brad Ingelsby.

Mare of Easttown es el glorioso regreso a la televisión de Kate Winslet, ausente del medio desde la miniserie de época Mildred Pierdce. Su nuevo proyecto está en las antípodas de la miniserie de Todd Haynes (Carol). A pesar de que en primera instancia el thriller dramático puede recordar a otras historias como Happy Valley, Broadchurch o The Killing, la serie de HBO encuentra su propia personalidad según pasan los episodios. Y de qué forma. No queremos contarnos spoilers, pero os prometemos que el viaje a los infiernos del personaje protagonista es aún más interesante que la pregunta que llevamos haciéndonos desde hace seis semanas: ¿quién mató a Erin? Hay una razón (muchas, en realidad) por la que todo el mundo está hablando de ella: es una de las series del año.

Para descubrir: 'Central Park' (Apple TV+)

De qué va

Desde la mirada de un músico callejero llamado Birdie, descubrimos la historia de una familia que vive en el castillo de Edendale en Central Park. Sus peculiares miembros son el patriarca Owen, gerente del parque; Paige, madre y periodista que sueña con escribir una historia real e importante; Molly, una adolescente a la que le encanta dibujar cómics, y su hijo Cole, un niño que ama a los animales. Sus vidas cambian cuando una heredera planea comprar todo el terreno en Central Park y convertirlo en más condominios, tiendas comerciales y restaurantes como una forma de volver al mundo. La familia Tillerman hará todo lo posible por salvar el parque mientras sobreviven a sus atribuladas vidas.

Por qué debes verla

El 25 de junio Apple TV+ estrena la segunda temporada de esta original comedia de animación musical. Dos veteranos del género como Loren Bouchard y Nora Smith (compañeros en Bob’s Burgers) se asociaron con el actor Josh Gad (Olaf en Frozen y LeFou en la versión de acción real de La bella y la bestia) para crear un divertido musical con alma de “lugar feliz”, algo muy necesario en estos momentos.

Cada capítulo de Central Park tiene unas cuatro canciones, con participación de nombres como Elyssa Samsel y Kate Anderson (compositores del corto spin off de Olaf) o la cantautora Sara Bareilles (productora y autora de la música de Little Voice, otra serie original de Apple TV+ que recupera el espíritu de Felicity) en la creación de la música de la serie. Hay más compositores de prestigio trabajando en la producción, incluyendo a Fiona Apple, Meghan Trainor, Cyndi Lauper, Alan Menken, Darren Criss y Aimee Mann, entre otros. Los fans de los musicales tienen aquí una nueva obsesión.

