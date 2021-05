Qué sabemos de 'The Wheel of Time', la adaptación de Amazon Prime Video de la famosa saga fantástica

Amazon Prime Video confía tanto en uno de sus grandes proyectos, The Wheel of Time (La rueda del tiempo), que ya lo ha renovado por una segunda temporada antes de su estreno. La serie adaptará las novelas de título homónimo, una popular saga de fantasía épica que ha vendido más de 90 millones de libros en todo el mundo. Rosamund Pike, flamante ganadora del Globo de Oro por I care a lot, será su protagonista.

La plataforma no quiere que su futuro más inmediato dependa exclusivamente de El señor de los anillos, la producción más cara de la historia de la televisión, después de posicionarse como el hogar de las historias de superhéroes más violentas con Invencible y The Boys.

Os contamos de qué va la serie y cómo será.

La 'The Wheel of Time' de Amazon

Rosamund Pike será la protagonista de 'The Wheel of Time'. Gtres

La historia está ambientada en un extenso y épico mundo en el que existe la magia, aunque solo algunas mujeres pueden acceder a ella. The Wheel of Time sigue a Moiraine, miembro de una organización femenina increíblemente poderosa llamada Aes Sedai. La aventura empieza cuando llega a la pequeña ciudad de Two Rivers para embarcarse en un peligroso viaje por todo el mundo con cinco jóvenes, uno de los cuales ha sido profetizado como el Dragón Renacido, que salvará o destruirá a la humanidad.

La actriz estará acompañada por Daniel Henney (Mentes criminales) en el personaje de Lan Mandragoran; el desconocido Josha Stradowski como Rand al'Thor; Marcus Rutherford (Bulletproof) dando vida a Perrin Aybara, Zoë Robins (Power Rangers Ninja Steel) como Nynaeve al'Meara, Barney Harris (Clique) en el papel de Mat Cauthon, y Madeleine Madden (Dora y la ciudad perdida) como Egwene.

Un clásico de la literatura fantástica

Los tres primeros volúmenes de la saga 'La rueda del tiempo'. Minotauro

Amazon tiene materia prima para rato con la obra La rueda del tiempo de Robert Jordan. A pesar de estar pensada inicialmente como una serie de seis libros, la historia tuvo finalmente 14 novelas, además de una precuela y un libro complementario. Brandon Sanderson, otro escritor especializado en historias de fantasía y que adoraba la saga, escribió tres libros para cerrar la historia después de la muerte del escritor.

Rafe Judkins, guionista de Agentes de S.H.I.E.L.D., My Own Worst Enemy y Chuck, ejercerá de showrunner en el proyecto. "He amado esta historia desde que era adolescente. Verla cobrar vida con los recursos necesarios para hacerla verdaderamente digna y capturar lo que está en la página es algo maravilloso. Estoy deseando que la vean los seguidores de los libros", explicó Judkins recientemente.

Uta Briesewitz, directora en Westworld, Stranger Things, Orange is the new black y This is Us, se encargará al menos de los dos primeros episodios de la serie. Pike, cuyo papel más popular es el Amazing Amy de Perdida, ejercerá también de productora ejecutiva de The Wheel of Time.

Un viaje de 20 años para llegar a la pantalla

En el año 2000 la NBC intentó adaptar la primera novela de la saga (El ojo del mundo), pero el proyecto no llegó a ninguna parte. En 2008 Universal estuvo trabajando en una adaptación cinematográfica en forma de franquicia. Tampoco salió adelante. En febrero de 2015, Red Eagle Entertainment pagó al canal de cable FXX para emitir Winter Dragon, un piloto de 22 minutos producido con escasos medios con la esperanza de vender el proyecto. Max Ryan (Sexo en Nueva York 2) como Lews Therin Thelamon y Billy Zane (Titanic) en el papel de Ishamael protagonizaron este corto basado en el prólogo del primer libro de La rueda del tiempo. De nuevo, el intento quedó en tierra de nadie. Finalmente, Amazon Studios y Sony Pictures Television se asociaron para producir una primera temporada de seis episodios.

El rodaje de la serie arrancó en septiembre de 2019. Seis meses después, el equipo tuvo que paralizar las grabaciones en Praga (República Checa) por culpa de la COVID-19, retrasando así un proyecto que, en circunstancias normales, ya debería haber llegado a Amazon.

