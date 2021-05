'Mare of Easttown' y la gran pregunta: ¿quién mató a Erin? Los 15 mayores sospechosos

• Este artículo de la serie 'Mare of Easttown' de HBO contiene spoilers de los cinco primeros episodios de la serie.

El final de Mare of Easttown está a la vuelta de la esquina. Para nuestra desgracia, solo quedan dos episodios del primer gran fenómeno de HBO en lo que llevamos de 2021. Hasta ahora, la serie creada por Brad Ingelsby (The Way Back) y dirigida por Craig Zobel (The Leftovers) se ha revelado como el perfecto encuentro entre un notable aunque familiar noir ambientado en la deprimente Pensilvania y un extraordinario estudio de personaje de una detective, madre y abuela en crisis interpretada por Kate Winslet, pletórica en su regreso a la televisión diez años después de Mildred Pierce.

Después de un extraordinario e impactante quinto capítulo que ha terminado con la revelación de la identidad del secuestrador de Katie Bailey (la adolescente desaparecida hace un más de año a la que todos daban por muerta) y el asesinato a bocajarro de Colin Zabel a manos de aquel, aún queda un gran misterio que resolver en el desenlace de una producción destinada a competir de tú a tú con Gambito de dama y El ferrocarill subterráneo en la próxima edición de los Emmy: ¿quién mató a Erin?



Después de semanas creyendo que la desaparición de Katie y la muerte de Erin estaban relacionadas, el último episodio nos ha obligado, una vez más, a replantearnos todo lo que creíamos saber durante el caso. A continuación, hacemos un repaso de todos los sospechosos que nos ha dejado hasta ahora un misterio cada vez más confuso y juguetón. Estos son, de menor a mayor probabilidades de ser culpables, los personajes de los que no podemos fiarnos. Recordemos: hay un asesino libre en Easttown.

15. Un personaje desconocido

Easttown es un pueblo ficticio de Pensilvania. HBO

Mare of Easttown podría haber evitado los rituales del género, sorprendiendo con un asesino desconocido en el último episodio. El cuidado diseño de personajes y la construcción de una atmósfera opresiva y deprimente en Easttown han dejado claro que lo que más parece interesarle a Brad Ingelsby es el viaje emocional de una mujer en crisis y el retrato de una comunidad que ha perdido la esperanza. Sin embargo, en el episodio 5 ya hemos descubierto que el responsable del secuestro de Katie era alguien que no habíamos visto nunca antes. Parece imposible que los guionistas vuelvan a repetir giro con el otro gran misterio de la serie.

14. Siobhan Sheehan

Siobhan es la hija de 'Mare of Easttown'. HBO

A Mare ya no le queda nada más que perder. Después del suicidio de su padre y de su hijo, la muerte de su confidente y compañero Zabel, ser suspendida de empleo y sueldo por intentar incriminar a su nuera y potencialmente perder la custodia de su nieto, a nuestra detective favorita ya no le puede pasar nada malo. O sí. Siobhan fue una de las últimas personas en ver con vida a Erin pero, incluso para una serie como Mare of Easttown, sería devastador que lo único que le quede a Mare al final de esta historia es una madre a la que no soporta.

13. Carrie Layden

Carrie es la madre del nieto de Mare HBO

Los flashbacks nos mostraron una versión cruel y tirana de Carrie dispuesta a vejar física y emocionalmente a Mare, pero todo apunta a que eran actos derivados de su drogodependencia y no del carácter real de una joven madre que está intentando arreglar su vida y reconectar con su hijo antes de que sea demasiado tarde. Puede que sea la némesis de Mare en una dimensión familiar pero, con la información que tenemos por el momento, no tendría sentido que fuera la culpable de la muerte de Erin.

12. Brianna

Brianna. HBO

El primer episodio dejaba en mal lugar a Brianna, una adolescente capaz de dar una paliza a la exnovia de su actual pareja… y futura víctima de la serie. En el quinto capítulo hemos visto un lado más humano del personaje. Aunque no podamos olvidar lo que hizo, sería una sorprendente elección como asesina.

11. Dawn Bailey

Dawn en el centro de la imagen. HBO

Dawn, antigua compañera de equipo y de clase de Mare en sus años universitarios, está traumatizada por la desaparición de su hija Katie, una adolescente problemática que había caído en la droga y en la prostitución. ¿Puede haber perdido Dawn la cabeza y tomarla con aquellas que le recuerdan a su hija mientras espera, impaciente, a que la policía resuelva el caso? Parece improbable, pero después de lo que ha pasado en este episodio con Zabel… cualquier cosa es posible.

10. Freddie Hanlon

Freddie no deja de meterse en problemas. HBO

Robar sistemáticamente a su propia hermana, estafar a la madre de una joven desaparecida… El drogadicto Freddie parece dispuesto a cualquier cosa con tal de garantizar su próxima dosis, pero cuesta entender que pudiera tener una motivación o un beneficio en la muerte de Erin. Y en el caso de que así fuera, no creemos que sea capaz de salirse con la suya en un crimen aparentemente perfecto.

9. Kenny McMenamin

Kenny es el violento padre de Erin. HBO

Kenny encaja con el perfil de sospechoso aparentemente perfecto que solemos ver en este tipo de historias. El intento frustrado de asesinato de Dylan no invita a pensar que sería capaz de matar a su propia hija (un acto mucho más emocional y complejo a pesar de la conducta abusiva que dejaba intuir el primer episodio de la serie) y eliminar cualquier prueba por el camino. Puede que Kenny sea agresivo y un idiota, pero no parece que sea el asesino que estamos buscando.

8. John Ross

John Ross. HBO

Los primeros episodios nos hicieron levantar la ceja con John Ross, un personaje suficientemente cercano a Mare como para que haya consecuencias personales (es el marido de la única amiga que le queda) y que, como amigo de su padre, también mantenía una relación personal con Erin. Algunas miradas y comportamientos en episodios previos estaban diseñados para levantar nuestras sospechas. El quinto capítulo abrazó directamente esta teoría, pero parece que el secreto que ocultaban John Ross y su hijo era una nueva infidelidad en el matrimonio. Por el momento, queda descartado como posible asesino.

7. Dan Hastings

Dean junto a su familia. HBO

El primo de Mare es un interrogante. Como miembro destacado de la comunidad, puede tener acceso a todos los secretos de Easttown. En el último episodio ha plantando cara a su compañero de parroquia. Dan parecía sorprendido con sus revelaciones, pero podría estar fingiendo y usando a Mark como señuelo. La tesis de que el culpable es una persona cercana a nuestro personaje protagonista (otra constante en este tipo de historias) encajaría con Hastings.

6. El diácono Mark Burton

Mark tiene varios secretos. HBO

The Killing, Broadchurch, Twin Peaks… Cualquier amante de este tipo de historias sabe que el primer sospechoso no suele ser finalmente el culpable. Su función en el caso es despistar a la audiencia, crear la sensación de que cualquiera puede ser responsable (los curas tienen un historial complicado en este tipo de series) y alargar el misterio. El diácono es el personaje con más argumentos en su contra: mintió sobre su relación con Erin, evitó a los investigadores, en el pasado fue acusado de tener una relación inapropiada con otra adolescente, se deshizo de la bicicleta de la joven muerta...

Las pruebas apuntan a que no es trigo limpio. Sin embargo, el quinto episodio ha explorado ya su descenso a los infiernos (en forma de acusación pública y paliza) y su confesión con otro cura nos invita a pensar que Mark Burton será, finalmente, un personaje circunstancial en esta historia. El diácono estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Nos sorprendería si finalmente es el culpable.

4 y 5. Frank y Faye

Frank es el exmarido de Mare. HBO

Frank tenía una relación especial con Erin que llegó a ocultar en una conversación con su exmujer, la investigadora que lleva el caso. La negativa en el test de paternidad debería ser más que suficiente para dejar de sospechar de él pero… ¿qué hay de su prometida? La mujer podría haber sospechado de que su marido era infiel. Faye se ha mostrado fría con Mare en diferentes momentos, pero eso no es suficiente para creer que puede haber matado a una adolescente solo por una sospecha.

Deberíamos conocer mejor al personaje a estas alturas de la historia pero, si finalmente fuera la asesina, tiene sentido que Frank sea un cómplice que ha decidido guardar silencio por sentirse responsable indirectamente de lo que ha pasado.

3. Billy Ross

Billy Ross, a la izquierda de la imagen. HBO

Durante la primera parte de la serie, Billy parecía más un elemento de atrezo del pueblo que un personaje con un lugar relevante en el rompecabezas de Mare of Easttown. En el quinto episodio hemos descubierto que su relación con Erin es mucho más cercana de lo que pensábamos. Además, Billy intentó minimizar su relación con la joven ante Mare. ¿Por qué?

2. Dylan Hunchey

Dylan Hunchey. HBO

Dylan es otro de los personajes con más pruebas en contra. Trataba mal a Erin y descuidaba a su propio hijo (luego descubrimos que en realidad no lo era). Fue testigo de cómo su actual novia le pegaba una paliza sin justificación alguna a su ex. Se planteó asfixiar al niño (o eso nos quiso hacer creer la serie) después de descubrir que en realidad no era suyo.

Después de que Kenny le dejara al borde de la muerte de la muerte en el segundo episodio, nos olvidamos de Dylan como posible responsable del asesinato. El quinto capítulo nos ha obliga a ponerle de nuevo en las posiciones más altas del ranking de sospechosos. La revelación de Brianna de que no estaba en su casa en el momento del crimen (anulando así su coartada) y su falta de escrúpulos para robar el dinero de Erin y quemar sus diarios nos obligan a seguir sus pasos muy atentamente en el final de la serie.

1. Richard Ryan

Guy Pearce es el misterioso Richard. HBO

Un reencuentro de la pareja de Mildred Pierce no parece suficiente motivo para contratar a un actor como Guy Pearce para un personaje tan aparentemente anodino como este interés romántico que parece estar resignado a su nueva vida lejos del éxito que probó en el inicio de su carrera. No hay pruebas o conexión alguna que apunten a su participación en la muerte de Erin. Sin embargo, la conveniente entrada en la vida de Mare justo cuando empezaba a investigar el asesinato de la adolescente es, cuanto menos, sospechosa si has visto un noir antes.

La lógica apunta a que Pearce no está en Mare of Easttown solo para tener un escarceo romántico, hacer una firma de libros y pasear por Kate Winslet por el pueblo más opresivo de Pensilvania. O sí: contratar a un actor de perfil medio-alto como el australiano puede ser una forma inteligente de despistar al público. En dos semanas saldremos de dudas.

